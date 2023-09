Spätsommer-Festival in Barnstorf: Kommt die Neuauflage in anderer Form?

Teilen

Das Spätsommer-Festival zog weder am Samstag noch am Sonntag die großen Menschenmassen zum Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrum. Die Veranstalter sehen in den heißen Temperaturen des Wochenendes zwar eine Teilschuld, geben sich aber selbstkritisch und hinterfragen ihr Konzept. © Eva-Maria Konkel

Das Buez-Spätsommer-Festival hatte in diesem Jahr nur mäßige Besucherzahlen vorzuweisen. Die Organisatoren geben den heißen Temperaturen zwar eine Teilschuld, geben sich aber selbstkritisch und hinterfragen ihr Konzept.

Barnstorf – Am ersten Tag kamen nicht die erhofften Massen. Auch der zweite Tag hätte mehr Menschen anziehen können. Deshalb fällt das Fazit zum Spätsommer-Festival am Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrum (Buez) eher gemischt aus. „Mit dem Sonntag sind wir angesichts der hohen Temperaturen relativ zufrieden“, sagte Buez-Leiter Dr. Oliver Nixdorf. Der Samstag sei allerdings mehr als nur enttäuschend gewesen. Das habe sicherlich an den extrem hohen Temperaturen gelegen. Eine Neuauflage sei trotzdem für das nächste Jahr geplant, meint Nixdorf. Allerdings werde noch über das Format zu sprechen sein.

„Wir wollen keine kleinen Gartentage“, erläuterte Buez-Geschäftsführer Jürgen Lübbers. „Dieses Festival soll sich deutlich von unseren Gartentagen im Frühjahr unterscheiden.“ In welcher Form das Spätsommer-Festival im nächsten Jahr zurückkommt, stehe noch nicht fest: „Ob wir ein reines Musikevent mit kulinarischen Angeboten daraus machen oder andere Komponenten einbringen, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten intensiv beraten“, so Lübbers.

Buez-Leiter Oliver Nixdorf hatte am zweiten Tag des Festivals wieder ein Lächeln auf den Lippen, nachdem am Samstag nur wenige Besucher gekommen waren. © Konkel, Eva-Maria

Fest steht: Für die Kinder sollen verschiedene Angebote geschaffen werden. „Allerdings denken wir dabei nicht an eine Hüpfburg oder dergleichen“, betonte der Buez-Geschäftsführer. „Wir sind ein Umwelt- und Natur-Zentrum, bei dem das Erlebnis in der Natur im Vordergrund steht“, ergänzte Nixdorf und bedauerte, dass die Naturführungen für Kinder, die angeboten worden waren, nicht angenommen wurden. Er gab sich selbstkritisch: „Das müssen wir noch attraktiver gestalten und spannende Komponenten einbauen, die zum Buez passen.“

Fakt sei jedenfalls, dass sowohl „Mondays Eleven“ am Samstagabend wie auch das „Blasorchester Drebber“ am Sonntagnachmittag bei den Besuchern gut angekommen sind. „Die besondere Atmosphäre auf diesem Gelände in Kombination mit der Musik ist einfach ein Erlebnis. Die beiden Gruppen werden wir im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder anfragen“, sagte Lübbers.

Das Blasorchester Drebber trat am Sonntag beim Buez-Spätsommer-Festival auf. © Konkel, Eva-Maria

Die Aussteller waren angesichts der geringen Besucherzahlen durchweg unzufrieden. „Ich hatte schon überlegt, ob ich am Sonntag überhaupt wiederkomme“, sagte Hannelore Henke aus Wehr-bleck. Sie hatte Handarbeiten wie Tischwäsche, Schürzen, Taschen, Kinderkleidung und Dekoration mitgebracht. Die Veranstalter kamen den Ausstellern jedoch entgegen: „Da uns aufgrund der Situation die Standgebühren erlassen wurden, bin ich dann doch gekommen“, so Henke.

Auch Mirko Windhorst aus Deckau hatte sich mehr Besucher gewünscht, konnte aber mit seinen farbenfrohen Tomaten-, Paprika- und Chili-Sorten doch den einen oder anderen Interessenten anlocken. „Ich mache hier Werbung für das nächste Jahr, beziehungsweise die nächste Anpflanzungsgeneration“, erläuterte er. „Denn ich verkaufe die Pflanzen im Frühjahr. Zum Beispiel biete ich rund 130 verschiedene Tomatensorten an.“

Über das Angebot der Aussteller beim Spätsommer-Festival sei ebenfalls noch nachzudenken, sagten die Organisatoren. Wieder hätten etliche Beschicker kurzfristig abgesagt, was einfach nur ärgerlich sei. Daher stehe das Thema auf der Liste der Dinge, über die gesprochen werden muss. Jürgen Lübbers betonte: „Wir sind guter Dinge, dass wir zu einem für alle zufriedenstellenden Ergebnis kommen werden.“