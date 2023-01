Der Kollege auf vier Pfoten: Schulhund Cookie sorgt in Barnstorfer Klassenzimmern für Ruhe

Von: Jannick Ripking

Schulhund Cookie begleitet seine Besitzerin und Lehrerin Tabitha Riechmann regelmäßig in den Unterricht an der Christian-Hülsmeyer-Schule in Barnstorf. Wenn er dabei ist, sorgt er für Ruhe im Klassenraum. © Jannick Ripking

Cookie ist ein dreijähriger Mischlingshund. Seit Dezember 2022 ist er offiziell Schulbegleithund an der Christian-Hülsmeyer-Schule in Barnstorf. Wenn er im Unterricht dabei ist, sorgt er für Ruhe.

Barnstorf – Sein Blick wandert von links nach rechts. Wenn er durch die Flure der Christian-Hülsmeyer-Schule (CHS) spaziert, spitzt er bei jedem Geräusch die Ohren. Sein Name ist Cookie – und er ist der erste „Kollege“ an der Oberschule, der auf vier Pfoten unterwegs ist. Seit Dezember 2022 läuft er offiziell als Schulbegleithund durch die Barnstorfer Klassenzimmer. Schon jetzt legt sich das Kollegium fest: Cookie ist für alle ein echter Gewinn.

Seitdem begleitet der dreijährige Mischlingshund die Schüler der CHS in ihrem Schulalltag. Immer mit dabei: Besitzerin und Lehrerin Tabitha Riechmann. „Die beiden gibt es nur im Team“, berichtet Schulleiterin Regina Meyer schmunzelnd. Cookie braucht eine Bezugsperson. Deswegen komme der Hund auch nur mit in ihren Unterricht. Und nur dort darf er frei laufen. „Ansonsten habe ich ihn immer an der Leine“, sagt Riechmann.

Die Schüler fest im Blick: Im Klassenraum hat Cookie einen eigenen Platz. © Tabitha Riechmann

Cookie bereichere den Unterricht an der Oberschule nur durch seine bloße Anwesenheit merklich. „Allein die wirkt sich positiv auf die Schüler aus“, meint Regina Meyer. Sie seien ruhiger, entspannter „und nehmen sehr viel Rücksicht auf den Hund“. Tabitha Riechmann verweist auf entsprechende Fachliteratur: „Schulbegleithunde sind stresssenkend. Es wirkt sich positiv auf die Hormone der Kinder aus, wenn sie im Unterricht dabei sind.“

Dadurch, dass Cookie während der Schulstunden im Klassenzimmer frei herumlaufen darf, legt er natürlich auch hin und wieder einen Stopp bei manchen Schülern am Platz ein. Dann, wenn er bei ihnen ist, dürfen die Kinder den Hund streicheln. Das soll allgemein für mehr Ruhe und konzentrierteres Lernen in der Klasse sorgen. Aber passiert das auch wirklich? „Ja“, antworten Riechmann und Meyer fast zeitgleich. Wenn Cookie dabei ist, herrsche gleich eine ganz andere Atmosphäre.

„Man kann sich ja nicht immer eine komplette Stunde konzentrieren. Durch Cookie können sich die Schüler auch einfach einmal rausnehmen und ihn streicheln“, erklärt Riechmann. Der Vorteil liege auf der Hand: „Wenn die Kinder das tun, werden sie nicht laut – selbst wenn sie sich in dem Moment nicht konzentrieren.“ Aufmerksam im Unterricht sein und zeitgleich den Hund kraulen schließt sich aber definitiv nicht gegenseitig aus. „Die Schüler machen teilweise mit der einen Hand Matheaufgaben und streicheln mit der anderen Hand Cookie“, erzählt die Schulleiterin amüsiert. „Das ist dann immer sehr schön anzusehen.“

In bestimmten Situationen ist es den Schülerinnen und Schülern erlaubt, mit Schulhund Cookie zu interagieren. © Tabitha Riechmann

Darüber hinaus besitze der Schulhund auch eine besondere tröstende Gabe. „Es kam auch schon vor, dass sich Kinder bewusst mit Cookie zurückgezogen haben, um mit ihm über ihre Sorgen zu reden“, sagt seine Besitzerin. Dabei sei sie zwar immer in Sichtweite, aber der für die Kinder ungestörte Moment mit dem Hund habe eine positive Wirkung: „Auch wenn er nicht antworten kann, geht es den Kindern danach oft besser. Er ist ja neutral und urteilt nicht, unser kleiner Seelentröster.“

In der Zeit des Homeschooling hat sich Tabitha Riechmann Cookie zugelegt. „Ich fand die Idee eines Schulbegleithundes schon immer toll“, erzählt sie. Diese trug sie schließlich an Schulleitung und Schulvorstand heran. Beide standen dahinter. „Uns war nur wichtig, dass die beiden in die Ausbildung geht“, erklärt die Schulleiterin. „Dafür war ich über ein halbes Jahr an mehreren Wochenenden in Hannover“, berichtet Riechmann. Dort sei getestet worden, „ob Cookie wesensfest ist, also gelassen bleibt“. Dass er zudem kinderlieb sein muss, ist selbsterklärend.

Während der Ausbildung sind aber weniger die Hunde, sondern vielmehr die Besitzer gefragt. „Bis auf ein paar Tricks hat Cookie nichts Besonderes gelernt“, erzählt Riechmann. Sie spricht lediglich von „kleinen Spielereien“ im Unterricht: „Er teilt zum Beispiel manchmal die Gruppen bei Gruppenaufgaben ein.“ Der Vorteil: Wenn Cookie die Gruppen einteilt, meckern die Kindern quasi nie.

Cookie teilt durch „kleine Spielereien“ im Unterricht Gruppen für Gruppenaufgaben ein. © Tabitha Riechmann

„Das meiste haben aber wir Besitzer gelernt“, sagt Riechmann. Durch ihre Ausbildung könne sie das Stresslevel ihres Hundes nun besser einzuschätzen. Das sei wichtig, denn: „Ich erkenne schon deutlich, dass Cookie nach einem ganzen Schultag gestresst ist.“ Deswegen nimmt sie ihn auch nicht jeden Tag mit zur Schule und gönnt ihm auch einmal „ein, zwei Tage Pause“.

Egal, ob der braunhaarige Mischlingshund an der Leine durch die Flure geht oder frei im Klassenzimmer herumläuft, „jede Schule bräuchte meiner Meinung nach einen Schulhund wie Cookie“, sagt Schulleiterin Regina Meyer. „Ich habe noch nichts Negatives über ihn gehört.“

Oder etwa doch? Einen einzigen kleinen Nachteil bringt Cookie trotz des vielen Lobes von allen Seiten mit sich. Die Leidtragende ist in dem Fall seine Besitzerin. „Wenn die Schüler oder auch die Kollegen Cookie sehen, dann werde ich immer unsichtbar“, erzählt Tabitha Riechmann. Sie wird es wohl verschmerzen können.