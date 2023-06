Köllners Märchentheater tritt in Barnstorf auf

+ © Jannick Ripking Winnie Puuh und Kasperle zusammen in Barnstorf: Adriano Köllner und seine Frau Angelique sind für drei Tage mit ihrem Märchentheater am Sundering-Sportplatz. © Jannick Ripking

Adriano und Angelique Köllner betreiben ein Märchentheater. Mit diesem treten sie jetzt in Barnstorf auf. Bei der Standortfindung für das Theater hat es im Vorfeld jedoch ein paar Schwerigkeiten gegeben.

Barnstorf – Hartnäckigkeit zahlt sich manchmal eben doch aus: Adriano Köllner und seine Ehefrau Angelique wollten mit ihrem Märchentheater unbedingt in Barnstorf auftreten, nun dürfen sie es auch. An drei Tagen präsentiert die vierköpfige Familie im Flecken ein Puppentheater (siehe Infobox). Aber: „Wir mussten richtig um den Standort kämpfen“, sagt der Betreiber des Märchentheaters. Denn zunächst habe es von der Samtgemeinde eine Absage gegeben. Das sieht Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm ganz anders: „Wir waren nur überrascht, welchen Platz sich die Betreiber des Märchentheaters ausgesucht hatten.“

Adriano Köllner berichtete im Gespräch mit unserer Zeitung: „Meine Frau hat bei der Verwaltung angerufen und gefragt ,ob wir hier auftreten dürfen, aber man hat uns gesagt, dass es in Barnstorf keinen geeigneten Standort für uns gibt.“ Grundsätzlich sei das für ihn nichts Ungewöhnliches: „Für uns wird es immer schwieriger, Plätze zu finden. Es wird ja alles zugebaut.“ Er beklagt, dass „manche Kommunen immer weniger an uns Schausteller denken. Das macht uns das Leben schwer.“

Barnstorf eine „wunderbare kleine Gemeinde“

Doch so schnell wollten die Köllners in Barnstorf nicht aufgeben. „Das hier ist einfach eine wunderbare kleine Gemeinde“, meint der 26-Jährige. Also sei er mit seiner Familie nach der Absage durch den Ort gefahren und habe festgestellt: „Hier sind doch gute Flächen – am Sundering oder am Schützenplatz.“ Also rief er erneut an. „Es hieß, die Kommune habe vor ein paar Jahren schlechte Erfahrungen mit einem Zirkus gemacht.“ Die Samtgemeinde habe kein Interesse an Schwierigkeiten.

Alexander Grimm dementiert das: „Wir waren nur überrascht, dass das Theater den Platz am Sundering-Stadion haben wollte. Dieser wurde bislang nur als Lagerfläche von Schaustellern genutzt.“ Da der Schützenplatz verpachtet ist, sei die dortige Fläche nicht infrage gekommen. Die Verwaltung habe dem Märchentheater dann die Zusage für den gewünschten Bereich im Sundering erteilt und sich auch umgehend um die notwendige Elektroinstallation gekümmert. „Wir freuen uns, dass ein Puppentheater zu uns kommt“, kann Grimm die Aussagen des Theater-Betreibers nicht nachvollziehen.

Adriano Köllner hat sich nach eigenen Aussagen auf die Fahne geschrieben, das Image des Zirkusses in Barnstorf erst recht aufzupolieren. „In jedem Beruf gibt es schwarze Schafe“, sagt er: „Ich komme selbst aus einer Zirkusfamilie. Meine Frau und ich haben uns vor einem Jahr mit dem Theater selbstständig gemacht. Bisher kamen unsere Auftritte immer super an.“

Interesse scheint da zu sein

Er hofft, den Menschen und vor allem Kindern im Flecken „richtig etwas bieten zu können“. Köllner: „Meine Erfahrung sagt mir, dass unsere Auftritte in Barnstorf – gerade, weil hier lange nichts mehr in der Richtung Zirkus war – gut angenommen werden.“ Außerdem seien er und seine Frau während des Aufbaus in den vergangenen Tagen immer wieder von Kindern angesprochen worden: „Als wir ihnen erzählt haben, was wir hier vorbereiten, waren sie jedes Mal begeistert. Das Interesse scheint auf jeden Fall da zu sein.“

Wenn die Vorführungen so gut angenommen werden, wie Adriano Köllner es vermutet, ist er gerne bereit, im nächsten Jahr wieder mit seinem Märchentheater nach Barnstorf zu kommen: „Wir sind lieber in den kleineren Orten, weil es etwas wie uns hier nicht so oft gibt.“

Dadurch wisse der Besucher das Märchentheater von Köllner mehr zu schätzen.