Know-how für die Landwirtschaft

Fachgespräche auf der Messe: Anedo-Geschäftsführer Fredo Harms (l.) begrüßt Prof. Dr. Heiko Tapken von der Hochschule Osnabrück, mit dem das heimische Unternehmen in einem Forschungsprojekt zusammenarbeitet.

Eydelstedt / Hannover - Von Thomas Speckmann. Die Pforten der Agritechnica sind geöffnet: Etwa 2 800 Aussteller aus 52 Ländern präsentieren sich in diesen Tagen in Hannover. Sie zeigen neue Produkte, Ideen und Lösungen für eine moderne und zugleich nachhaltige Landwirtschaft auf. Eines der Schlagworte ist „Precision Farming“. Was sich dahinter verbirgt, erfahren die Besucher am Stand der Firma Anedo aus Eydelstedt. Sie ist bereits zum siebten Mal auf der weltgrößten agrartechnischen Fachmesse vertreten.

„Wir sind hier, um unsere Neuheiten zu präsentieren und Kundenpflege zu betreiben“, sagt Geschäftsführer Fredo Harms. Die Wege zu den potenziellen Geschäftspartnern sind kurz. In den Hallen sind etliche Unternehmen vertreten, mit denen sein Betrieb zum Teil schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Vor Ort sind die ganz großen Maschinenhersteller der Branche. Eine ideale Plattform, um Informationen zu sammeln, Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

Wer bei den Fachgesprächen auf dem Messestand in Halle 15 die Ohren spitzt, könnte allerdings schnell an seine Grenzen stoßen. Denn auf Laien wirken Begriffe wie „Precision Farming“ zunächst wie böhmische Dörfer, wenngleich die Beispiele aus der Praxis einleuchtend und nachvollziehbar sind. Im konkreten Fall geht es um die teils zentimetergenaue Steuerung des Ausbringens von Saatgut, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln auf dem Acker sowie um die Analyse der Böden.

Die digitale Technik für diese Präzisionslandwirtschaft kommt aus dem Hülsmeyer-Park in Eydelstedt. Die Firma Anedo hat ihre Kompetenzen mit dem Einsatz der Navigationstechnik via Satellit ausgeweitet. „Unser Ziel ist es, die Landwirtschaft effizienter und ressourcenschonender zu machen und somit auch einen Beitrag für die Umwelt zu leisten“, erläutert der Geschäftsführer und unterstreicht damit das Leithema der Messe. Es lautet: „Global Farming – Local Responsibility“, sprich „Globale Landwirtschaft – Lokale Verantwortung“.

Den ersten großen Entwicklungsschritt hat das heimische Unternehmen bereits vor mehr als zehn Jahren mit dem sogenannten Isobus gemacht. Mithilfe dieses international standardisierten Protokolls erfolgt ein direkter Austausch von Daten und Informationen zwischen Traktoren und Anbaugeräten unterschiedlicher Hersteller. Einzelne Verbindungskabel, Stecker und Displays für jedes Anbaugerät sind damit überflüssig. Ein universelles Terminal in der Traktorkabine genügt, um die komplette Arbeit zu steuern.

„Als wir im Jahr 2007 erstmals auf der Messe in Hannover waren, ist eine große Vereinigung führender Landmaschinenhersteller auf uns aufmerksam geworden“, erinnert sich Harms. In Zusammenarbeit mit namhaften Geräteherstellern wie Amazone, Grimme, Krone, Kuhn und Lemken sei dann die Entwicklung des Isobus vorangetrieben worden. Inzwischen gebe es hoch entwickelte Bedien- und Steuergeräte, ergänzt durch Software-Programme, die eine weitere Automatisierung in der Landtechnik ermöglichten.

Die rund 40 Mitarbeiter am Firmensitz in Eydelstedt sind damit beschäftigt, die hauseigenen Geräte kontinuierlich weiter zu entwickeln. Hinzu kommen intelligente Sensorsysteme, die beispielsweise eine Reihenerkennung im Pflanzen- und Gemüseanbau möglich machen. Das erleichtert die Arbeit auf dem Feld ebenso wie automatisierte Lenksysteme. Denn während das autonome Fahren im Straßenverkehr noch Zukunftsmusik ist, ist die Landwirtschaft einen Schritt weiter. „Auf dem Acker gibt es diese Technik schon in der Praxis“, erklärt Harms.

Ein ganz neues Produkt aus dem Hause Anedo ist das Isobus-Terminal „T50i“, das erstmals auf der Agritechnica vorgestellt wird. Das große Bedienterminal kombiniert Maschinensteuerung und Live-Video-Anzeige, zugelassen vom Kraftfahrt-Bundesamt. Dazu gibt es passende Joysticks, GPS-Empfänger und weitere Module der Steuerungstechnik. „Wir bieten das Rund-um-Paket“, zeigt IT-Experte Mitarbeiter Johannes Wiemker die Komplexität der Software auf.

Aus diesem Grund tauscht sich der heimische Betrieb in der Entwicklungsarbeit auch immer wieder mit anderen Unternehmen der Branche aus. „Wir werden nie alles allein abdecken können, dafür ist die Technik einfach zu vielschichtig“, erläutert Harms. Es sei wichtig, dass die Beteiligten ihr Know-how in die Gemeinschaft einbringen und somit voneinander profitieren. „Wir sind zur Kooperation verpflichtet, um den Kunden neue Lösungen bieten zu können.“

Für Anedo ist es entscheidend, am Puls der Zeit zu sein. Die Firma arbeitet in einem bundesweiten Gremium zur Weiterentwicklung von Isobus mit, beteiligt sich an Forschungsprojekten, sucht die Zusammenarbeit mit Hochschulen in Bremen und Osnabrück und baut bei der Ausbildung von Fachkräften auf die Private Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/Diepholz.

Harms sieht das Unternehmen auf einem guten Weg und ist davon überzeugt, dass die rasante Entwicklung längst nicht am Ende ist. „In den nächsten Jahren wird noch mehr passieren“, prognostiziert der Geschäftsführer. Durch Veränderungen der Dünge- und Pflanzenschutzverordnungen würden auch die Ansprüche an die Landtechnik steigen. Dabei seien neue Lösungen gefragt, etwa im Dokumentationsbereich oder auch in der Verbesserung der Genauigkeit und Effektivität.