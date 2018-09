Majestät kehrt Schützenverein Barnstorf den Rücken

Beim Schützenfest im Juni freuten sich der neue König André Kleine und seine Königin Katja May auf ein tolles Jahr. Doch nun warf die Majestät vorzeitig die Brocken hin.

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Im Schützenverein Barnstorf sind viele Mitglieder verwundert, wie es zu dem plötzlichen Rückzug ihrer Majestät kommen konnte. So spontan, wie André Kleine beim Schützenfest im Juni dieses Jahres die Königswürde errungen hatte, so überraschend räumte er jetzt den Thron.

Dank der Bereitschaft von Vize-König Andreas Helfer konnten die Grünröcke die Lücke sofort schließen. „Der amtierende König hat sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, sein Königsjahr nicht zu vollenden und verlässt den Verein auf eigenem Wunsch hin. Der Verein bedauert diese Entscheidung und bedankt sich für die bisherige, repräsentative Tätigkeit und für die Unterstützung des Hofstaates“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

„Wir waren alle überrascht“, erklärt Präsident Mathias Wolf auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Vorstand habe am Tag vor dem Kreiskönigstreffen von dem sofortigen Rückzug des Schützenkönigs und seines Hofstaates erfahren. Kleine habe keine konkreten Angaben gemacht, das Schreiben sei kurz und knapp gewesen. Ein Gespräch habe es nicht gegeben. „Die genauen Gründe sind für uns nicht ersichtlich“, so Wolf weiter.

Der scheidende König will sich öffentlich nicht im Detail zur Sache äußern. Auf Anfrage unserer Zeitung lässt er lediglich durchblicken, dass es offenbar Kritik aus dem Verein an seiner Regentschaft gegeben habe. „Was ich gemacht habe, war angeblich nicht richtig“, sagt Kleine. Seine Königskette und die übrigen Insignien habe er zurückgegeben.

+ Spontane Aktion auf der Busfahrt zum Kreiskönigstreffen: Kanzler Dirk Hinrichs (l.) nahm die Krönung von Andreas Helfer vor. Zu den Gratulanten gehörte Pionier Alexander Schmidt. © Verein „Meines Wissens hat es so einen Fall noch nicht in unserem Verein gegeben“, erklärt Präsident Wolf. Aber der Vorstand akzeptiere die Entscheidung. Es müsse es nun weitergehen. Umso glücklicher sei der Vorstand, dass Helfer unverzüglich seine Bereitschaft signalisiert habe, vollumfänglich mit allen Rechten und Pflichten als vollwertiger König einzuspringen. „Das ehrt ihn sehr. Der Verein ist stolz auf Andreas“, so Wolf.

Helfer ist erster Schießwart des Vereins. Für ihn ist die Regentschaft kein Neuland. Er hat bereits vor acht Jahren die Königskette des aktuell rund 400 Mitglieder zählenden und damit größten Schützenvereins in der Samtgemeinde Barnstorf getragen. Als Königin steht ihm Freundin Jana Günnemann zur Seite. Zum neuen Hofstaat gehören die Adjutanten Dirk und Sabine Grütter sowie die Ordonnanzen Jenny Förster und Janina Jedlicka.

Seinen ersten Auftritt hat der neue Kaiser, wie er vereinsintern genannt wird, bereits gemeistert. Er führte die Abordnung beim Kreiskönigstreffen in Brockum an. Die buchstäbliche Krönung folgte auf der Hinfahrt. Kanzler Dirk Hinrichs verwandelte den Bus kurzerhand zu einem rollenden Krönungshügel. Unter dem Beifall der etwa 50 mitgereisten Schützen wurde Helfer in den Adelsstand gehoben.

Neben dem Regentschaftswechsel vermeldet der Schützenverein noch zwei weitere Personalien. Jürgen Schneider tritt die Nachfolge von Kommandeur Bernd Jedlicka an, der seinen Posten nach rund eineinhalb Jahren zur Verfügung gestellt hat. Er war zuletzt im Hofstaat von André Kleine aktiv und wurde während dieser Zeit bereits von Schneider vertreten. Außerdem hat der Verein einen neuen Pächter für die Schützenhalle an der Bremer Straße. Laut Mitteilung des Vorstands wird Thomas Schumacher, bekannt als „DJ Tommy“, ab dem Jahr 2019 die Geschäfte von Janina Jedlicka übernehmen.