Kleiner Vorgeschmack auf das große Schulfest

Kinder beschäftigen sich mit dem Thema „Gesunde Lebensweise“ / Besuch auf dem Hollerhof

+ Bei der Kartoffelernte legten sich die Drittklässler der Grundschule Eydelstedt richtig ins Zeug.

Eydelstedt – In der Grundschule Eydelstedt laufen die Vorbereitungen für das große Schulfest. Unter dem Motto „Gesunde Lebensweise“ wird am Sonnabend, 26. Oktober, ab 14 Uhr ein unterhaltsames wie lehrreiches Programm geboten. Einen kleinen Vorgeschmack auf das Thema haben die Kinder durch ihren Besuch auf dem Hollerhof in Donstorf bekommen.