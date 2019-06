Kleine Servicestation für Pedalritter in Drebber

Drebber – Linn zeigt, dass sie Muckis hat. Immer wieder beugt das Mädchen die Arme, um den Vorderreifen an dem Kinderfahrrad aufzupumpen. Papa Bernd Fiefeick braucht dabei kaum zu helfen, denn die Bedienung der Luft-Tankstelle ist recht einfach. Das kostenlose Angebot steht ab sofort allen Pedalrittern zur Verfügung. Der Standort befindet sich am Landgasthaus Halfbrodt an der Hauptstraße in Drebber.

„Wir haben mittlerweile 34 Standorte im Landkreis Diepholz“, berichtet Hans-Heinrich Kellner, der sich als Mitarbeiter des Fachdienstes Kreisentwicklung für den nahtouristischen Service stark macht. Er hat die Idee in den Niederlanden entdeckt und auf die heimische Region übertragen. Seit der ersten Anschaffung vor vier Jahren in Syke ist inzwischen jede Kommune im Kreis mit mindestens einer Anlage versorgt. Die Luft-Tankstellen würden nur am Rande des regionalen Fahrradleitsystems aufgestellt, so Kellner. Besonders geeignet seien gut sichtbare Orte, etwa das Rathaus in Barnstorf, wo bereits im September 2016 eine Pumpe aufgestellt wurde. Nun kommt mit Drebber ein zweiter Standort in der Samtgemeinde Barnstorf hinzu.

Ingo Halfbrodt stellt gerne sein Grundstück für die kleine Station zur Verfügung. „Das ist eine gute Sache“, erklärt der Gastronom. Er registriert vor allem in den Sommermonaten viele Pedalritter, die auf ihrer Tour eine kleine Pause in Drebber einlegen. Darum könnte er sich sogar die Errichtung einer Aufladestation für E-Bikes vorstellen. Aber dazu benötige er schon die Unterstützung des Energieversorgers, so Halfbrodt weiter.

Im Vergleich zur Luft-Tankstelle in Barnstorf steht in Drebber ein modernes Modell mit zusätzlichem Komfort und Schutzhaube für die Wintermonate. An einem Stahlseil hängen Werkzeuge. Damit können Radfahrer kleine Reparaturen an ihrem Drahtesel vornehmen, etwa die Schrauben lösen, um ein Loch im Reifen abzudichten. „Die kleinen Servicestationen haben sich schon gut bewährt“, berichtet Kellner.

Nach Angaben der Verwaltung belaufen sich die Anschaffungskosten auf rund 800 Euro. Die Rechnung zahlt der Landkreis Diepholz. „Aber mit dem Aufstellen allein ist es nicht getan, man muss sich auch darum kümmern“, sagt Kellner. Er sorgt für die Pflege und Wartung. Mit der bisherigen Resonanz ist der Mitarbeiter zufrieden: „Die Luft-Tankstellen werden gut angenommen.“ sp