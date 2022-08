Hüttendorf in Barnstorf: Kleine selbstständige Heimwerker

Von: Jannick Ripking

Teilen

Sie füllen das Hüttendorf in Barnstorf mit Leben: Die Teilnehmer und Betreuer des Sommerferienprogramms. © Jannick Ripking

In der ersten Woche haben die Teilnehmer das Hüttendorf aufgebaut. Die zweite Woche stand (fast) zur freien Verfügung. Trotzdem werkelten viele kleine Heimwerker weiter an ihren Hütten.

Barnstorf – Es hämmert, klappert und klopft überall im Hüttendorf. Auch in der zweiten Woche des Sommerferienangebotes auf dem Gelände des Barnstorfer Umwelt- und Erlebniszentrums (Buez) sind die Kinder fleißig – obwohl sie es gar nicht mehr müssten. Denn die Hütten selbst standen bereits nach der ersten Woche. „Feste Aktivitäten gibt es in der zweiten Woche nicht“, erzählt Jasmin Rusch, Verantwortliche vom Buez für das Hüttendorf. Der Antrieb der Teilnehmer, weiter an ihren Hütten zu arbeiten, kommt also ganz aus sich selbst heraus.

„Ich möchte einfach unsere Hütte noch besser aussehen lassen“, erklärt der achtjährige Philip, weshalb er lieber den Pinsel in die Hand nimmt, anstatt mit anderen Kindern zu spielen. „Sag Ben, er soll mithelfen“, ruft er einem Kumpel zu, während er die selbst gezimmerte Werkzeugbank und Garderobe in sattem Grün streicht. Schnell kommt Unterstützung seiner Mitstreiter. Jan-Philipp, Ben und Johann schnappen sich Werkzeug und bearbeiten ihre gemeinsame Unterkunft. Die fleißigen Arbeiter wollen ihre Namen noch an die Holzverkleidung schreiben. „Jeder soll sehen, dass es unsere Hütte ist“, sagt Philip.

Fleißig am Weiterbauen waren (von links) Johann, Jan-Philipp, Philip und Ben. Sie wollen, dass sich ihre Hütte von den anderen abhebt. © Ripking, Jannick

„Viele, die in der ersten Woche da waren, sind jetzt auch wieder dabei“, sagt Jasmin Rusch. Insgesamt waren es in der ersten Woche 45 Teilnehmer zwischen sechs und zwölf Jahren, in der zweiten sind es 43. So ausgeglichen war es in der Vergangenheit nicht immer, merkt Rusch an. „Die zweite Woche ist erst später dazugekommen.“ Zu Anfang habe es ein festes Programm gegeben. „Wir haben aber festgestellt, dass die Kinder einfach ihre Kreativität ausleben wollen“, so die Verantwortliche. Deswegen gebe es nur noch eine gewisse Angebotspalette. „Sie dürfen selbst entscheiden, wann sie was und wie lange machen wollen“, erklärt Jasmin Rusch.

Dennoch sind einige immer wieder fleißig an ihren Bauwerken zugange. Überraschend? Dr. Oliver Nixdorf, ehrenamtlicher Leiter des Buez hat eine mögliche Erklärung für diesen Arbeitseifer: „Vielleicht ist das Geheimnis daran, dass wir es bewusst nicht so verschult haben.“ Sprich: Die Kinder werkeln und hämmern, weil sie gerade eben nicht dazu gezwungen sind. Und so sind direkt zu Anfang der zweiten Hüttendorf-Woche nicht nur Anbauten oder Verzierungen oder Schaukeln entstanden, „wir haben auch zwei Hütten durch eine Brücke miteinander verbunden“, sagt Jasmin Rusch.

Doch auch die spielerischen Aktivitäten kommen beim Hüttendorf nicht zu kurz. „Wir spielen Wikingerschach und führen Wasserschlachten durch“, erzählt Rusch. Wer will, könne auch Fußball spielen oder aus Holz etwas schnitzen – jeder so, wie er gerne möchte. Das Wetter jedenfalls sei optimal für Spaß im Freien. „Wir haben auch schon ordentlich geschwitzt“, meint sie, „aber besser so als im Regen bauen und spielen.“

Schnitzen mit FÖJlerin Charlotte Kühnast: Die Kinder im Hüttendorf hatten viele Möglichkeiten, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. © Ripking, Jannick

Unterstützung bekam und bekommt Jasmin Rusch von einem bis zu 13-köpfigen Betreuer-Team. „Das ist ein Schlüssel, den wir auf jeden Fall brauchen“, sagt Oliver Nixdorf. Bei weniger Ehrenamtlichen sei eine gute Betreuung nicht mehr gewährleistet. „Wir freuen uns über jede zusätzliche Hilfe“, sagt Jasmin Rusch deswegen. Dieses Jahr habe das Hüttendorf „nur gerade so die Mindestanzahl an Betreuern zusammenbekommen“. Setze sich diese Entwicklung fort, wäre das aus zweierlei Hinsicht schade. Erstens: „Wir haben ein eingeschworenes Team“, sagt Nixdorf. Zweitens: Das Hüttendorf sei gemessen an den Anmeldungen mittlerweile ein Selbstläufer.

Die Altersstruktur der Teilnehmer habe sich indes leicht verändert. „Die Tendenz geht zu den Jüngeren“, sagt Rusch. „Dieses Mal sind viele jüngere Geschwister von Teilnehmern, die schon einmal im Hüttendorf waren, dabei.“ Dadurch, mutmaßt sie, sei die Hemmschwelle geringer: „Sobald man jemanden kennt, ist das etwas ganz anderes.“ Das macht eine Neuauflage im kommenden Jahr sehr wahrscheinlich.