Kleine Schritte für wanderwillige Fische

Im nahe gelegenen Rechtern hatte der NLWKN bereits im Jahr 2021 einen identischen Umbau vorgenommen. © Auf dem Foto ist das Raugerinne in Rechtern kurz nach Fertigstellung zu sehen. Foto: NLWKN

Die Hunte wird am Wehr Dreeke ökologisch durchgängiger / Start der Arbeiten in dieser Woche

Dreeke – Rund eineinhalb Höhenmeter trennen Fische derzeit vom Passieren der Hunte in Dreeke. Verursacht wird das auch für wirbellose Kleinlebewesen unüberwindbare Hindernis von einer Wehranlage. Durch den Einbau einer Riegel-Becken-Struktur in einem Teil des Wehres will der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die ökologische Durchgängigkeit dieses Abschnitts der Hunte in den kommenden acht Wochen wiederherstellen.

Während der Bauzeit könne es zu Behinderungen des Verkehrs auf der Kreisstraße 51 im Bereich des Wehres kommen, so der NLWKN in einer Pressemitteilung. Mit der Einrichtung der Baustelle soll bereits Ende dieser Woche begonnen werden. Eine Sperrung des Straßenverkehrs im Umfeld der Baustelle sei dabei nicht zu befürchten, betont der Landesbetrieb. „Wir rechnen allerdings mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen durch die zum Einsatz kommenden Baustellenfahrzeuge“, erklärt NLWKN-Projektleiter Thomas Lamping.

Der Landesbetrieb ist Auftraggeber des Projektes, in dessen Zentrum der Bau eines sogenannten Raugerinnes in Riegel-Becken-Struktur steht. „Das ist ein fischpassierbarer Gewässerabschnitt, der beckenförmig aus insgesamt 16 Querriegeln mit Natursteinen erstellt wird“, erklärt Helga Busse, Leiterin Planung und Bau des NLWKN in Cloppenburg.

Am Wehr betragen die Unterschiede der Wasserspiegelhöhen aktuell bis zu 1,45 Meter. Sie sind somit für Fische unüberwindbar. In der geplanten Struktur werden stattdessen von Becken zu Becken maximal zehn Zentimeter hohe Wasserspiegelsprünge entstehen. „Damit wird den Fischen an mindestens 300 Tagen im Jahr eine Wanderung ermöglicht“, so Busse. Der Einbau erfolge lediglich in einem der drei Wehrfelder, um bei höheren Abflüssen weiterhin das Hochwasser über das neue Gerinne und die verbleibenden Wehrfelder abführen zu können. „Damit verbessern wir die ökologische Durchgängigkeit der Hunte, ohne den Hochwasserschutz in diesem Bereich negativ zu beeinflussen“, betont Lamping.

Im Rahmen des Vorhabens sei es aber nicht möglich, die Hunte in diesem Bereich auch für Kanus passierbar zu machen. Die vorhandene Kanu-Einsatzstelle werde im Zuge der Arbeiten an die in Fließrichtung linke Uferseite und damit aus dem Gefahrenbereich der Baustelle verlegt. Entsprechende Hinweisschilder sollen im Rahmen der geplanten rund achtwöchigen Bauzeit auf die veränderten Umstände für Kanufahrer aufmerksam machen.