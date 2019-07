Kleine Baumeister mit großem Eifer

Im Hüttendorf können Kinder handwerkliches Geschick beweisen

+ Vereinte Kräfte: Mia, Bosse und Sophia (v.l.) bauen ein Fenster in ihre Hütte ein. Betreuer Louis Oelmann leistet Hilfestellung. Fotos: Speckmann

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Auf dem Gelände des Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrums sind in dieser Woche viele kleine Baumeister am Werk. Mehr als 40 Jungen und Mädchen errichten ein Hüttendorf. Da wird gesägt, gebohrt und gehämmert, was das Zeug hält. Die Arbeiten machen gute Fortschritte. Auf den ersten Häusern wird bereits das Dach errichtet. Hier wollen die Ferienkinder in der Nacht zu Freitag schlafen.