Kleidertauschbörse: „Nimm mit, was Dir gefällt!“

Barnstorf - Tauschen statt Wegwerfen, Tauschen statt Neukaufen – so das Motto der zweiten Kleidertauschbörse im alten Pfarrhaus in Barnstorf. Hieß die Kernaussage in der kleinen Andacht vorab „Immer nix anzuziehen!“, war die Antwort nach zwei Stunden Stöbern ziemlich deutlich: Wieder etwas Cooles zum Anziehen gefunden. Frei nach dem Credo: „Auf jeden Topf passt ein Deckel.“

Das von Nachhaltigkeit gepaart mit viel Spaß geplante Nachmittagsprojekt hatte eine Gruppe Frauen der evangelischen Kirchengemeinde in Barnstorf rund um Evi Meyer organisiert. Dazu gehörten Lia Stöcker, Dr. Birgit Schnurpel-Müller, Kathrin Rohlfing, Anja Gerding und Sina Schröder.

Mit der zweiten Tauschbörse knüpften die Damen an ihren Start im Jahr 2015 an und behielten Recht. Schon ab 16 Uhr lichtete sich das Angebot auf den Kleiderständern, Regalen und den gespannten Wäscheleinen im Obergeschoss des Pfarrhauses. Stattdessen standen Kartons und Taschen mit ausgewählten Kleidungsstücken und warteten auf ihren Abtransport.

Doch ans Nachhausegehen war nicht zu denken: Viel zu gut roch der Kaffee aus dem Nachbarraum, die Kuchennachlieferungen schienen kein Ende zu nehmen. „Das ist Wildquitten-Tarte mit Baiser“, so Birgit Schnurpel-Müller.

Nebenan im Tausch-Raum entzog sich keine Frau dem Urteil der ihr am nächsten stehenden. Wie Jutta Hinze, die spontan eine gestickte bunte Weste feinster Qualität für ihren nächsten LachyogaTermin fand. „Passt wie für mich gemacht.“

Auch die Reporterin kann nicht einfach im Hintergrund stehen und gut aufpassen, um über das Event möglichst umfangreich und detailliert zu berichten. „Simone, Du musst Farbe tragen“, geht sie mit einer mittelgrünen Trenchcoatjacke vor den Spiegel und betrachtet das Ergebnis: „Ist o.k.!“

Ob nun gläubig oder nicht, der in der Andacht zuvor gefallene Bibelspruch aus Jesaja 61 passte: „Ich will Dir Feierkleider geben, statt eines betrübten Geistes.“

Feierkleider sind in der Regel nicht günstig für das Portemonnaie. In Barnstorf schon. Denn hier lag das Monetäre bereits hinter den Damen, als sie einmal etwas anschafften, das in ihren speziellen Kleiderschrank gar nicht passte. Jetzt hingen Röcke, Blusen, Tücher, Jacken, T-Shirts, Kleider, Bademantel und Blazer für den nächsten Besitzer parat.

Einige Besucher, die die Treppe erklommen, fragten bereits auf dem Absatz: „Könnt Ihr mir erklären, wie das hier funktioniert?“ Das war einfach: Wer Lust hatte, brachte mit, was ihm an sich selbst nicht gefiel und unter die Rubrik „Fehlkauf“ fiel. Die Aufforderung an die Gäste war ebenso leicht: „Nimm mit, was Dir gefällt!“, und zwar wirklich reichlich, „denn die Stücke, die heute nicht getauscht werden, geben wir entweder zum DRK-Laden oder nach Bethel“, erklärte Evi Meyer.

Ihre Tochter Mirjam fand die Atmosphäre schön: „Meine Mutter meint, ich solle das Kleid mitnehmen“ und nickte das lange schlichte Kleid ab. Der Paradies-Bademantel findet schnell einen neuen Abnehmer, wie der Rosenrock, die roten Schuhe, die weiße Bluse mit Spitzenbesatz.

Das am meisten genutzte Möbelstück an diesem Nachmittag ist der große Standspiegel. Der scheint sich zu freuen, denn die Damen fragten ihn ja lautlos: „Spieglein, Spieglein an der Wand, was von den kostenlosen Dingen, steht mir am besten?“

Das Markenzeichen dieses „Lady´s Date“ ist die Begegnung. Kein Gerangel um Statusobjekte, nur der Wunsch, ehrlich gesagt zu bekommen, was einem steht oder nicht. Der Clou ist, dass der Blick nicht nur vom Betrachter selbst rührt, sondern die Damen mutig genug sind, sich ohne „Zickenkrieg“ der Beurteilung anderer zu stellen.

Der offene Nachmittag ganz ohne Kassensturz dafür aber mit bunten Blumensträußen, gemütlichen Gesprächen und einem guten Gefühl beim Verlassen des Pfarrhauses war nachhallend. „Manche Frauen haben auch nur etwas gebracht und nicht getauscht. Alles war so in Ordnung“, lautete das Fazit von Evi Meyer. - sbb