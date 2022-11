Klares Bekenntnis zu Barnstorf: Nowega baut neues Gebäude am Hauptbetriebsstandort

+ © Martin Hefkaluk / Nowega Erinnerung für die Nachwelt: Die Zeitkapsel für den Neubau der Nowega in Barnstorf versenkten (v.l.) Nowega-Geschäftsführer Frank Heunemann, Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm und Timo Siedenberg, Leiter des technischen Betriebs bei Nowega. © Martin Hefkaluk / Nowega

Das ist ein klares „Ja“ zum Standort in Barnstorf: Nowega baut im Flecken ein neues Gebäude. Das gesamte Projekt kostet das Unternehmen 3,5 Millionen Euro.

Barnstorf – Die Zeitkapsel gab es von Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm gratis dazu: Diese hat er als Erinnerung für die Nachwelt bei der Grundsteinlegung des Nowega-Neubaus in Barnstorf im Boden versenkt. Für den Rest nimmt Nowega an seinem Hauptbetriebsstandort in Barnstorf eine Menge Geld in die Hand. Der Fernleitungsnetzbetreiber investiert im Gewerbegebiet an der Rechterner Straße 3,5 Millionen Euro. Darin sind Grundstücksarbeiten und ein kompletter Neubau für 30 Mitarbeiter inbegriffen. Die Fertigstellung ist für Herbst 2023 geplant.

Nowega hatte den Standort vor zwei Jahren von der Wintershall Dea übernommen. „Mit dem Neubau setzen wir ein klares Zeichen zur langfristigen Bedeutung dieses Standortes und vor allem der Arbeitsplätze vor Ort“, unterstreicht Nowega-Geschäftsführer Frank Heunemann – ein klares Bekenntnis zu Barnstorf.

Die Nowega GmbH Die Nowega GmbH ist ein Fernleitungsnetzbetreiber mit Verwaltungssitz in Münster. Das Tochterunternehmen der Erdgas Münster GmbH betreibt, wartet und vermarktet rund 1 500 Kilometer Gashochdruckleitungen. Das Netz erstreckt sich von der niederländischen Grenze quer durch Niedersachsen und Teile Nordrhein-Westfalens bis in das Wendland. Es ist Teil der innereuropäischen Transportwege für Erdgas. Nowega bildet mit weiteren Fernleitungsnetzen das deutschlandweite Marktgebiet Trading Hub Europe (THE), das mehr als 700 Verteilnetze verbindet.

Die Fachkräfte, die für Nowega im Flecken arbeiten, sind für die Wartung und Instandhaltung des Gas-Fernleitungsnetzes zuständig, das von dem Unternehmen mit seinem Verwaltungshauptsitz in Münster betrieben wird. Zu den Hauptaufgaben des Unternehmens zähle einerseits der sichere Betrieb des Fernleitungsnetzes und andererseits die Transformation der Infrastruktur im Rahmen der Energiewende, heißt es in einer Pressemitteilung von Nowega.

Dazu seien derzeit mehrere Projekte – auch in Barnstorf – in Planung oder Bearbeitung, die die Einspeisung von Biogas und den Transport von klimaneutralem Wasserstoff zum Ziel haben. „Diese herausfordernden und spannenden Aufgaben bilden auch zukünftig die Basis für die Arbeit unserer Mitarbeiter“, sagt Heunemann.

Das Gesamtbauprojekt in Barnstorf, das sich Nowega 3,5 Millionen Euro kosten lässt, umfasst insgesamt mehr als 1 000 Quadratmeter an Gebäudeflächen. 525 Quadratmeter entfallen auf Büroflächen und Sozialräume, 585 Quadratmeter auf Lagerhallen. Zusätzlich plant Nowega, eine Photovoltaikanlage am Barnstorfer Standort zu installieren, um zukünftig Gebäude und Fahrzeuge vor Ort mit grünem Strom versorgen zu können, heißt es abschließend in der Pressemitteilung des Fernleitungsnetzbetreibers.