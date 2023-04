Kläranlage Barnstorf: Seit 15 Jahren politisches Thema

Von: Jannick Ripking

Teilen

Die Barnstorfer Kläranlage beschäftigt die Politiker in der Samtgemeinde seit 15 Jahren. © Jannick Ripking / Archiv

Seit 15 Jahren ist die Umstrukturierung der Barnstorfer Kläranlage ein politisches Thema. Ingmar Braunert, Fachbereichsleiter Bau und Liegenschaften bei der Verwaltung, hat eine Chronologie der Ereignisse vorgestellt.

Barnstorf – Die Barnstorfer Kläranlage hat eine lange Geschichte. Von Anfang an hat die Samtgemeinde sie in Eigenregie betrieben. Mit dem Ratsbeschluss von Mittwoch zur Übertragung der Anlage an den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) dürfte sich das ab 2024 ändern. Ingmar Braunert, Fachbereichsleiter Bau und Liegenschaften, berichtete in der Sitzung des Samtgemeinderates von einer Kläranlage, die seit 15 Jahren ein politisches Thema ist.

2008

2008 hat die Politik begonnen, „durch Umstrukturierung der Abwasserbeseitigung Einsparpotenziale zu suchen“, sagte Braunert. „Da hatte die Anlage noch immenses Potenzial.“

2014

Ungefähr sechs Jahre später nahm die Geschichte wieder kurz Fahrt auf. „Es gab eine erneute Prüfung zur Umstrukturierung“, sagte Braunert. Die Politik sei aber zu keinem Ergebnis gekommen.

2015

Im Folgejahr gab es dann erste konkrete Überlegungen. Braunert: „Es ging um eine interkommunale Abwasserbeseitigung.“ Dadurch sollten Kräfte gebündelt werden. Mit im Boot war unter anderem die Stadt Diepholz.

2016

Kurze Zeit später kam der erste Dämpfer. Die Kommunen bemühten sich zwar, die Klärschlammverwertung gemeinsam europaweit auszuschreiben. Es kam für die Samtgemeinde aber nicht eine Bewerbung. „Es hat sich also keine Sau für Barnstorf interessiert“, kommentierte der Fachbereichsleiter.

2017

2017 bestand für Barnstorf die Möglichkeit, die Kläranlage durch Bundes- oder EU-Fördermittel energetisch zu sanieren. Die Sanierungskosten lagen seinerzeit bei 1,5 Millionen Euro.

2018

„Nach einer rechtlichen Beratung wurde uns dringend davon abgeraten, die energetische Sanierung auszuschreiben“, erklärte Ingmar Braunert. Außerdem gab es zum grundsätzlichen Klärschlammnotstand Probleme mit dem eigenen Klärschlamm: „Unser Schlamm konnte nur für die Landwirtschaft verwendet werden.“

2019

Ein Jahr später folgte die Hiobsbotschaft für Barnstorf: „Wir haben die Information bekommen, dass man bei uns in der Kläranlage Kartoffelkrebssporen gefunden hat.“ Dadurch war es nicht einmal mehr möglich, den Klärschlamm für die Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Er musste verbrannt werden, was die Kosten in die Höhe trieb.

2020

Innerhalb von nur drei Jahren stiegen die Sanierungskosten von 1,5 auf zehn Millionen Euro. Aufgrund der immensen Kosten befasste sich der Rat damit, ob Barnstorf die Kläranlage selbst saniert oder in fremde Hände abgibt. Man entschied sich gegen die Sanierung.

2021

Die Politik fasste den Beschluss, den Betrieb der Kläranlage an einen Zweckverband zu übertragen. „Wir haben dafür mit mehreren Verbänden und auch mit Kommunen gesprochen, die den Betrieb schon abgegeben hatten“, sagte Braunert. Im selben Jahr entschied sich der Rat für den OOWV.

2022

Die Mitglieder des Samtgemeinderates verabschiedeten die erste Grundsatzvereinbarung zur Übertragung der Kläranlage an den OOWV. „Wir hatten uns vorgenommen, die Übertragung in einem Jahr abzuwickeln“, erinnerte sich Braunert. Daraus wurde nichts, es kam zu Verschiebungen – und jetzt zum Übertragungsbeschluss.