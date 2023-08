Ökumenischer Gottesdienst zum „Tag der Schöpfung“ der Barnstorfer Kirchengemeinden

Von: Jan Könemann

Teilen

Ein Gottesdienst in der grünen Natur am „Schöpfungstag“: Pastoralreferentin Jana Wilde (li.), Pastor Torben Schröder und Christiane Roth laden zu einem ökumenischen Wandergottesdienst der Barnstorfer Kirchengemeinden ein. © Könemann

Die Barnstorfer Kirchengemeinden St. Hedwig und Barbara (katholisch) und St. Veit (evangelisch) haben sich zum „Tag der Schöpfung“ in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen: Erstmals veranstalten sie zusammen einen Wandergottesdienst durch die Natur.

Barnstorf – Seit 2010, also nunmehr 13 Jahren, feiert die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Deutschland in ökumenischer Verbundenheit ihrer Gast- und Mitgliedskirchen den multikonfessionellen „Tag der Schöpfung“. Zu diesem Anlass haben sich jetzt auch die katholische Kirchengemeinde St. Barbara und Hedwig sowie die evangelische Kirchengemeinde St. Veit in Barnstorf etwas Besonderes überlegt: Zum ersten Mal laden Sie zu einem ökumenischen Wandergottesdienst ein. Treff hierzu ist am Freitag, 1. September, um 17 Uhr vor der katholischen Kirche, Am Rosengarten, in Barnstorf.

„Experiment“ der Kirchengemeinden

„Gemeinsam werden wir etwa 1,5 Kilometer lang durch das Hunteholz streifen und an Auftankstationen mehr über die Natur und ihren Schöpfer erfahren. Der Wandergottesdienst wird ungefähr 75 Minuten lang dauern und endet auf der Wiese hinter dem Freibad mit einem Picknick“, beschreibt Pastor Torben Schröder den geplanten Ablauf. Gemeinsam mit Pastoralreferentin Jana Wilde und Christiane Roth organisiert er dieses „Experiment“, wie die Gruppe es selber nennt. Die Idee hierzu sei aus der Gemeinde gekommen. „Der Impuls kam von einem Gemeindemitglied. Wir (Anm. d. R. die Kirchengemeinden) arbeiten ganz viel zusammen im Ort und wollen das jetzt einfach mal ausprobieren und schauen, wie es ankommt“, sagt Schröder.

Es geht darum, Schöpfung auf unterschiedliche Art und Weise in der Natur zu erleben.

„Es geht darum, Schöpfung auf unterschiedliche Art und Weise in der Natur zu erleben“, nennt Jana Wilde das Hauptanliegen des Gottesdienstes. Sie hofft, dass in der Gemeinschaft dabei eine Art „Feierstimmung“ aufkommt. Das Bewusstsein für die Folgen des Klimawandels sei in den letzten Jahren gestiegen. Daher wollen die Kirchengemeinden nun Initiative zeigen und zum ökumenischen „Tag der Schöpfung“ eine gemeinsame Aktion in Barnstorf starten.

Abschließendes Picknick

Die Idee für die Gestaltung des Gottesdienstes war laut Wilde schnell klar: „Wir wollen das nicht in der Kirche machen, sondern in der Schöpfung, also in der Natur.“ „Es wird eine geführte Wanderung mit jeweils kurzen Impulsen von uns an den einzelnen Stationen“, ergänzt Pastor Schröder. Für das abschließende Picknick stellen die Kirchengemeinden die Getränke, „etwas Kulinarisches und eine eigene Decke“ sollen die Besucher selber mitbringen. Auch bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst auf jeden Fall statt, meint Roth. Dafür hätten die Organisatoren einen „Plan B“.

Soll dieser gemeinsame Gottesdienst am ökumenischen „Schöpfungstag“ (immer erster Freitag im September) auch in Zukunft abgehalten werden? Schröder: „Wir warten erst mal das Feedback der Teilnehmer ab und schauen dann.“ Der „Tag der Schöpfung“ habe in beiden Kirchengemeinden eine hohe Wertigkeit. Daher sei eine künftige Zusammenarbeit zu diesem Anlass durchaus denkbar: „Wie wir das in Zukunft dann gestalten, wissen wir jetzt noch nicht. Vielleicht haben wir ja noch eine andere schöne Idee.“