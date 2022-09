Kirchengemeinden in der Samtgemeinde Barnstorf sind auf Energiesparkurs

+ © Jannick Ripking Die Heizung der Marienkirche Drebber wird im Winter oft nur im Minimalbetrieb laufen. Pastor Rainer Hoffmann zeigt es symbolisch mit Mütze und Schal. © Jannick Ripking

Die Marienkirche einmal für einen Gottesdienst aufzuheizen, kostet zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Zu viel für die Kirchengemeinden in Drebber. Deswegen setzen sie wie die St. Veit-Gemeinde in Barnstorf auf Energiesparmaßnahmen.

Barnstorf / Drebber – Die Sonne scheint kürzer, die Tage werden kälter. Für Pfarrämter wäre jetzt die Zeit, die Heizung in ihren Kirchen aufzudrehen – wäre da nicht die Energiekrise. Die Kirchengemeinden in Barnstorf und Drebber sind deswegen auf Sparkurs, was auch Einfluss auf das gemeindliche Leben hat. Welche Maßnahmen sie zum Energiesparen umsetzen, erklären die Kirchengemeinden im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung.

Zunächst ist festzuhalten, dass sowohl die St. Veit-Gemeinde, als auch die Kirchengemeinden aus Drebber an geltende Vorgaben gebunden sind. Das heißt: maximal 19 Grad in Kirche und Gemeindehaus. Daran ist nicht zu rütteln. Um allerdings noch mehr Energie zu sparen, gehen beide aber noch weiter. Jede Gemeinde auf ihre eigene Art.

Kirchengemeinde Drebber

Das Pfarramt Drebber wird in diesem Winter deutliche Einschnitte bei seinen geplanten Aktivitäten vornehmen. Bereits zum 1. Oktober verkürzt sich die Bürozeit des Pfarramtes. Außerdem könne es sein, dass sich die Zeiten für gemeindliche Gruppen ändern, damit das Gemeindehaus an einem Tag von mehreren genutzt werden kann, erklärt Pastor Rainer Hoffmann. Dadurch sei es wiederum möglich, zwei Gruppenräume in Mariendrebber nicht mehr zu nutzen und dort die Temperatur auf ein Minimalniveau zu senken, um Gebäudeschäden zu vermeiden.

Und dann sind da ja noch die zwei Kirchen in Drebber. Ein neuer Gasabnahmepreis für kirchliche Gebäude sehe vor, dass sich der Gaspreis um das Fünfeinhalbfache erhöhe. „Was da auf uns zukommt, ist bedeutend größer als erwartet und so war schnelles Handeln gefragt“, meint Hoffmann. Konkret bedeutet das, dass Gottesdienste am Sonntag nur noch in der Kirche stattfinden, wenn zu erwarten ist, dass mehr als 50 Besucher kommen. Ansonsten werden diese bis ins Frühjahr in Mariendrebber im Gemeindehaus abgehalten, das nach seinem Umbau den nötigen Platz biete.

Die Empfehlung des Kirchenkreises Grafschaft Diepholz Der Kirchenkreis Grafschaft Diepholz empfiehlt seinen Kirchengemeinden, ihre Kirchen in der kalten Jahreszeit nicht zu heizen. Es sei nicht nur eine Kostenfrage, sondern auch eine ethische, erklärt Superintendent Marten Lensch auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung. „Wir wissen, dass Menschen zuhause auch frieren werden. Da können wir in unseren Kirchen das Gas nicht verheizen“, sagt er. Außerdem: „Jeder Cent, der nicht für Gas ausgegeben wird, fließt nicht nach Russland.“ Die Empfehlung des Kirchenkreises ist demnach auch eine Solidaritätsbekundung an die Ukraine.

Es gebe moralische Gründe sowohl für, als auch gegen das Heizen der Gotteshäuser, meint Lensch. Die Gemeinden hätten auch eine Verpflichtung ihren Gemeindegliedern gegenüber. „In diesem Spagat befinden wir uns.“ Denn: „Wir wollen die Kirchen nicht für einen bestimmten Zeitraum komplett verrammeln.“ Der Superintendent betont: „Kirche ist nach wie vor da.“

Die Kirchengemeinden sind nicht verpflichtet, sich an die Empfehlung des Kirchenkreises zu halten, und können ihre Maßnahmen zum Energiesparen selbst bestimmen. „Unsere Kirchengemeinden haben auch in der Corona-Zeit ganz unterschiedliche Entscheidungen getroffen und Pro und Contra intensiv abgewägt“, so Marten Lensch. Auf die Kirchengemeinden Barnstorf und Drebber bezogen, sagt er: „Sie werden gute Entscheidungen fällen, davon gehe ich aus.“

„Zu unseren regulären Gottesdiensten kommen immer zwischen 25 und 40 Gemeindeglieder“, sagt Hoffmann. „Aber wir haben spezielle Termine, bei denen wir aus Tradition wissen, dass mehr als 50 Personen kommen werden.“ Dazu zählen laut Pastor der Erntedankgottesdienst, der Reformationstag, der Volkstrauertag sowie die Advents- und Weihnachtsgottesdienste. „Die finden alle in der Kirche statt.“ Dann werde das Gotteshaus auf 17 Grad aufgeheizt. Ansonsten werde die Temperatur in der Kirche bei acht Grad liegen.

„Die Kirchen immer wieder auf 17 Grad aufzuheizen, können wir finanziell nicht stemmen“, meint Karin Steinhöfel, Vorsitzende des Kirchenvorstands Mariendrebber. „Denn im Grunde bedeutet jedes Aufheizen der Kirchen zum Gottesdienst oder zur Trauerfeier, dass uns jeweils Kosten zwischen 1 000 und 1 500 Euro entstehen werden.“ Daher werden die Kirchen auch bei Beerdigung nicht mehr geheizt. Kleinere Trauergottesdienste könnten laut Hoffmann wie bereits während der Corona-Einschränkungen im Freien abgehalten werden.

Das Pfarramt Drebber bittet um Verständnis für seine Maßnahmen. „Wir können nur so handeln“, erklärt Mathias Peinz, Vorsitzende des Kirchenvorstands Jacobidrebber. „Alles andere wäre unverantwortlich.“ Hoffmann ergänzt: „Ich hoffe, dass wir es durch dieses Gesamtpaket schaffen werden, den Energieverbrauch mindestens zu halbieren.“

Kirchengemeinde St. Veit

Die erste Maßnahme, die die Kirchengemeinde St. Veit traf, ist, die Außenbeleuchtung der Kirche abzustellen. Darauf zu verzichten, die Kirche zu beheizen, berge laut Kirchengemeinde ein enormes Einsparpotenzial – besonders im ersten Quartal des kommenden Jahres. Bis dahin will die Gemeinde die Temperatur in ihrer Kirche deutlich absenken. „Diese Pläne sind erst einmal eine Tendenz“, sagt Pastorin Ilka Strehlow. Sollte sich die Energiekrise weiter zuspitzen, seien drastischere Maßnahmen denkbar. Daher gilt es für die Gottesdienstbesucher, sich warm anzuziehen. „Wir bitten sie, an warme Kleidung zu denken und eine Decke mitzunehmen“, berichtet Ilka Strehlow.

Ab Januar bleibt die Heizung der Kirche ganz aus. Ab diesem Zeitpunkt feiert die sogenannte Winterkirche in Barnstorf ihre Premiere. Dahinter verbergen sich Gottesdienste im „dann hoffentlich noch warmen“ Gemeindehaus, wie im Gemeindebrief zu lesen ist. In diesem Gebäude darf die Temperatur allerdings auch nicht mehr als 19 Grad betragen, wenn eine gasbetriebene Heizung im Einsatz ist. Aber: „Hier haben wir auch einen Kamin, den wir notfalls mit Holz befeuern können“, heißt es weiter im Gemeindebrief.