200 Teilnehmer beim Barnstorfer Seniorennachmittag bei „Schröders“

Mit Kindern und neuem Pfarrer

Ein Auftritt von Jungen und Mädchen der Kita „Holzwurm" gehörte zum Barnstorfer Seniorennachmittag.

Barnstorf - Schöner hätte es gar nicht sein können: draußen der frisch gefallene Schnee und drinnen ein warmer Saal mit Kerzenschein. Am Sonntag fand die jährliche Adventsfeier für die Senioren im großen Saal bei Schröders in Barnstorf statt. Ausrichter war in diesem Jahr der DRK-Ortsverein Barnstorf, der tatkräftig von den Barnstorfer Ratsherren und -frauen um Bürgermeisterin Elke Oelmann unterstützt wurde.