„Die Kinder sind für uns wie Enkelkinder“

Rita Weist seit 25 Jahren als Tagesmutter tätig / Weitere Tagespflegepersonen gesucht

+ Das Spielzimmer hat alles, was Kinderherzen sich wünschen: Das Ehepaar Rita und Werner Weist mit einigen ihrer Tagespflegekinder. Foto: Konkel

Barnstorf - Von Eva-maria Konkel. Es ist noch gar nicht so lange her, da durften Frauen noch kein eigenes Konto haben. Das änderte sich erst im Jahr 1962 und selbst bis 1977 hätten Männer noch den Arbeitsvertrag ihrer Frauen kündigen dürfen. Man kann es heute kaum noch glauben, aber in den 1960er Jahren verboten manche Väter ihren Töchtern, einen Beruf zu erlernen. Der Spruch „Du heiratest doch sowieso“ war gar nicht so selten.