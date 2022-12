Drebbers Rat beschließt Sanierung des Denkmals in Jacobidrebber, aber keine Sitzung ohne die Schüttgutanlage

Von: Jannick Ripking

Der Rat der Gemeinde Drebber hat die Sanierung des Ehren-Denkmals in Jacobidrebber beschlossen. Obwohl die geplante Schüttgutanlage am Alten Bahnhof nicht auf der Tagesordnung stand, war sie dennoch wieder Thema.

Drebber – Derzeit ist in Drebber wohl keine öffentliche Ratssitzung möglich, ohne dass das Thema „Schüttgutanlage“ auf den Tisch kommt – selbst wenn es gar auf der Tagesordnung steht. Unter den elf anwesenden Anwohnern war einmal mehr Burghart Schmidt. Der große Gegner des am Alten Bahnhof in Drebber geplanten Umschlagplatzes für Schüttgüter (wir berichteten) meldete sich bei der Einwohnerfragestunde zu Wort und erkundigte sich unter anderem über den Status quo der aktuellen Planungen.

Bereits im Oktober hatte Burghart Schmidt ein Schreiben an Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm aufgesetzt, in dem er 20 konkrete Fragen an den Verwaltungschef und die politisch Verantwortlichen zur entsprechenden Bauleitplanung stellt (Anm. d. Red.: Das Schreiben liegt der Redaktion vor). „Bis heute habe ich immer noch keine Antworten erhalten“, sagte Schmidt. „Kann ich denn noch damit rechnen, dass ich Sie mir in absehbarer Zeit noch antworten?“, fragte er den Samtgemeindebürgermeister. Grimm sicherte zu: „Sie werden von mir eine Antwort bekommen, ganz sicher.“ Aufgrund der aktuellen Termindichte sei er noch nicht dazu gekommen, auf das Schreiben von Burghart Schmidt zu antworten.

Schmidt wollte darüber hinaus wissen, ob es bereits einen konkreten Zeitplan zur öffentlichen Auslegung des entsprechenden Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes gibt. „Das kann ich Ihnen auf den Tag genau nicht sagen. Aber Sie werden es mitbekommen, wenn es soweit ist“, versicherte Alexander Grimm.

Zurück zur Tagesordnung: Das Ehren-Denkmal in Jacobidrebber auf dem Grundstück der Kirchengemeinde ist in keinem guten Zustand und muss saniert werden. „Das Ehren-Denkmal ist sehr brüchig geworden. So kann man ein Ehrenmal dort nicht hinstellen. Das geht nicht“, kommentierte Drebbers Bürgermeister Friedrich Iven.

Um die schon entstandenen Schäden zu beseitigen und künftige zu minimieren, beschlossen die Ratsmitglieder, dafür 7 000 Euro aus dem aktuellen Haushalt 2022 als überplanmäßige Ausgabe zur Verfügung zu stellen. Der Beschluss fiel allerdings nicht einstimmig aus.

Der neue Grünen-Ratsherr Thomas Heidemann beantragte, die Finanzmittel aus Zeitgründen erst im Haushalt 2023 einzuplanen. „Die Sanierung in diesem Jahr noch zu schaffen, halte ich für illusorisch“, sagte er. Auch CDU-Ratsherr Björn Drebbermüller stimmte gegen den Sanierungsbeschluss, da er glaubte, einen Formfehler ausgemacht zu haben: Der Rat stimmte zuerst über die Sanierung ab. Laut Drebbermüller hätte aber erst über den Antrag von Heidemann abgestimmt werden müssen.