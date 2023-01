Antrag abgelehnt: Vorerst keine Photovoltaik-Steuerung in Drebber

Von: Jannick Ripking

Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen sind seit Dezember 2022 teilprivilegiert. Der Rat der Gemeinde Drebber hat jetzt einen Antrag von Björn Drebbermüller zur Photovoltaik-Steuerung abgelehnt. Symbo © Picture Alliance / dpa

Der Gemeinderat von Drebber lehnt einen CDU-Antrag auf eine Solarpotenzialanalyse für die Gemeinde ab. Somit wird es vorerst keine Photovoltaik-Steuerung in Drebber geben.

Drebber – Gebetsmühlenartig hat Björn Drebbermüller seine Worte wiederholt: „Ich appelliere, dem Antrag zuzustimmen.“ Genutzt hat es am Ende nichts. Denn der Gemeinderat hat seinen Antrag auf eine Solarpotenzialanalyse für Drebber während seiner jüngsten öffentlichen Sitzung in der Grundschule mehrheitlich abgelehnt. Somit wird es vorerst auch keinen Kriterienkatalog für Freiflächen-Photovoltaik (FFPV)-Anlagen in Drebber geben. Auch den hatte der einzige CDU-Ratsherr in diesem Zusammenhang gefordert.

Drebbermüllers Antrag an den Gemeinderat war eine Reaktion auf ein Gesetz, das der Bundestag im Dezember 2022 verabschiedete (siehe Infobox). „Ich bin für regenerative Energien“, stellte er klar, „aber durch das neue Gesetz gibt es nicht abschätzbare Folgen.“ Nach Ansicht des CDU-Ratsherrn drohe nun auch im Bereich der FFPV eine sogenannte „Verspargelung“ wie beim Bau von neuen Windkraftanlagen, „wenn wir keine eigene Planung haben“.

Das neue Gesetz Das Gesetz zur „sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien im Städtebaurecht“ zielt auf eine Beschleunigung des Ausbaus von Windenergie- und Photovoltaik-Anlagen ab. Dadurch sind Anlagen für Freiflächen-Photovoltaik (FFPV) teilprivilegiert. Flächen an Autobahnen und auch Gleisen mit einem Abstand von 200 Metern gehören dazu. Das bedeutet: Solange es keine kommunale FFPV-Steuerung gibt, können Anlagen in diesen Bereichen ohne Flächennutzungsplanänderung genehmigt werden.

„Die Zeit drängt“, so Drebbermüller. Da die Gemeinde in direkter Nähe zur Bahnlinie Bremen–Osnabrück liegt, sei Drebber unmittelbar von der Gesetzesänderung betroffen. Deswegen forderte er eine Solarpotenzialanalyse mit Erstellung eines Kriterienkataloges, „damit wir eine gesteuerte PV-Planung in Drebber haben. Das ist mir wichtig“, sagte er. Nur so sei es möglich, den FFPV-Ausbau fundiert „durch die Standortstudie auf geeignete Räume“ zu lenken.

Drebbermüller hoffte auf Zustimmung aus dem Rat, damit sein Antrag zeitnah von der Verwaltung vorbereitet und in den Fachausschüssen beraten werden kann, um danach als Beschlussvorlage wieder in den Rat zu wandern. „Es ist ja noch kein Beschluss, aber es wäre der Start der Beratung“, erklärte Drebbermüller während der jüngsten Ratssitzung. „Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, dem Antrag heute zuzustimmen.“

Doch daraus wurde nichts. Lediglich Björn Drebbermüller selbst, Thomas Heidemann (Grüne) und Ben Overbecke (SPD) stimmten für den Antrag. Letzterer votierte somit entgegen aller restlicher SPD-Politiker im Rat der Gemeinde Drebber.

„Grundsätzlich ist der Gedanke gut“, meinte Stefan Flemer-Rensmeyer von der Wählergemeinschaft Drebber (WGD). Er halte ein Vorpreschen der Gemeinde aber für falsch. Die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde sollten sich zuerst untereinander abstimmen. „Deswegen kommt der Antrag für mich ein bisschen zu früh“, begründete er seine Nein-Stimme.

Gemeindedirektor Alexander Grimm sagte in Bezug auf die Rechtslage: „Man muss jederzeit mit Änderungen rechnen.“ Deswegen hält er es für sinnvoll, auf eine Stellungnahme des Landkreises Diepholz zum Raumordnungsprogramm zu warten, „um es geordnet anzugehen“. Ähnlich sah es Rainer Mahnke (SPD): „Ohne Informationen vom Landkreis werden wir nicht schlauer sein.“