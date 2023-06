Barnstorf: „Lokales Bündnis für Familie“ bietet auch ein Sommerferienprogramm an

Von: Jan Könemann

Die Sommerferien stehen vor der Tür. In Barnstorf bietet das Lokale Bündnis für Familie“ ein Ferienprogramm an. © Matthias Bein / dpa / Symbolbild

Das Jugendzentrum macht es, das „Lokale Bündnis für Familie“ macht es auch. Beide bieten mit Unterstützung der Samtgemeinde Barnstorf ein Sommerferienprogramm an. In Konkurrenz sehen sie sich aber nicht.

Barnstorf – Die Sommerferien stehen vor der Tür. Vom 6. Juli bis zum 16. August haben die Kinder und Jugendlichen schulfrei und jede Menge Zeit für Aktivitäten. In Barnstorf ist die Auswahl der angebotenen Aktionen besonders groß. Das Jugendzentrum bietet in Kooperation mit der Samtgemeinde Barnstorf den „Sommerferienspaß“ an (wir berichteten). Doch damit nicht genug. Auch das „Lokale Bündnis für Familie Barnstorf“ des Vereins Igel bietet in Zusammenarbeit mit ihren Partnern verschiedene Aktivitäten im Rahmen des „Sommerferienprogramms“ an.

Von Konkurrenz kann keine Rede sein.

Eine Konkurrenzveranstaltung? Nein, meint Ole Sterzik, Jugendpfleger der Samtgemeinde Barnstorf. „Das sind keine konkurrierenden Programme. Sie wollen sich eher ergänzen“, erklärt er. Der Schwerpunkt des „Sommerferienspaßes“ liege auf den zehn- bis 17-Jährigen, „mit einigen Ausnahmen natürlich“, merkt Sterzik an. Die Angebote des „Sommerferienprogramms“ des „Lokalen Bündnisses für Familie“ richten sich hauptsächlich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. „Von Konkurrenz kann keine Rede sein“, macht Sterzik deutlich.

Das ließe sich unter anderem auch durch die Anmeldezahlen ableiten. „Die Anmeldungen für die Aktionen des ‚Sommerferienspaßes‘ sind gut angelaufen“, teilt der Jugendpfleger mit. Sterzik spricht noch einen weiteren positiven Aspekt an: „Die Auswahl für Kinder und Jugendliche wird durch die zwei Programme einfach größer und vielfältiger.“

Sommerferienprogramm des „Lokalen Bündnisses für Familie“ Das „Lokale Bündnis für Familie“ bietet wieder ein buntes und abwechslungsreiches Ferienprogramm an:

Die Angebote richten sich an Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren aus der Samtgemeinde Barnstorf bzw. Kinder, deren Eltern innerhalb der Samtgemeinde Barnstorf beschäftigt sind. Die Betreuungsangebote finden montags bis freitags in der Zeit von 7.30 bis 13 Uhr statt. Pro Tag wird eine Teilnahmegebühr von 10 Euro erhoben. Zu bestimmten Angeboten sind zusammenhängende Anmeldungen wünschenswert (siehe Anmeldezettel). Die Gebühr muss zu Ferienbeginn bei der Koordinierungsstelle in bar oder per Überweisung eingegangen sein. Anmeldungen werden bis eine Woche vor Beginn der Veranstaltung angenommen. Preisstaffelung für Geschwisterkinder sind bei gemeinsamer Teilnahme möglich, auch bei Ermäßigungen z.B. bei Wohngeldbezug. Weitere Infos gibt es hierzu im Familien- und Kinderservicebüro, der Koordinierungsstelle oder in den Teilnahmebedingungen. Jeden Morgen gibt es ein gesundes und kindgerechtes Frühstück. Auch Kinder mit Handicap sind herzlich willkommen. Inhaltliche Abweichungen vom Programm können sich durch das Wetter oder andere Gründe ergeben. Ansprechpartnerin Christine Trenkamp weist auf noch freie Plätze hin. Zum Beispiel bei den Bremer Stadtmusikanten im Zirkus Barbarella (6. und 7. Juli), beim Schachspielen (17. Juli), beim Besuch des Heimatvereins (18. Juli) oder dem Ausflug in den Tier- und Freizeitpark Thüle (21. Juli). Auch in der Woche mit der Wildnispädagogin Ursula Dell (24. bis 28. Juli), dem Hüttenbau im Buez (31. Juli bis 4. August) sowie am letzten Ferientag sind noch einige Plätze frei. An diesem können die Kinder bei einem Spielevormittag all das spielen, wozu sie Lust haben (16. August).

Weitere Informationen

www.igelbarnstorf.de www.barnstorf.de

Christine Trenkamp vom „Lokalen Bündnis für Familie“ ist der gleichen Meinung. Auch sie habe „das nie als konkurrierende Angebote angesehen“ und pflichtet Sterzik bei: „Man muss sogar sagen, dass sich beide Programme ziemlich gut ergänzen.“ Auch sie verweist auf die verschiedenen Altersklassen, an die sich die jeweiligen Angebote richten. Beim „Sommerferienprogramm“ gehe es zudem um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Bei uns geht es um die Kinderbetreuung. Wir wollen berufstätige Eltern unterstützen und hierfür Angebote am Vormittag machen“, erklärt sie. Die Aktionen werden daher von 7.30 bis 13 Uhr angeboten. Allein dadurch gebe es nur eine geringe Überschneidung bei den Angeboten, meint Christine Trenkamp.

Dass die Programme sich gegenseitig nicht schaden, sehe man auch laut Trenkamp außerdem an den guten Anmeldezahlen. „Die Nachfrage ist eigentlich immer gut. Wir hatten in der Vergangenheit immer gute Anmeldezahlen“, berichtet sie. Einige Aktionen seien bisher bereits ausgebucht, andere hingegen noch nicht (siehe Infokasten). Trenkamp: „Es dürfen gerne noch Anmeldungen hinzukommen. Wir freuen uns über jedes Kind, das dabei ist.“ Auch das Feedback Der Kinder zu den einzelnen Angeboten des Sommerferienprogramms war in der Vergangenheit überwiegend positiv, sagt die Organisatorin und Ansprechpartnerin.

Jüngere Kinder kommen eben eher zu unseren Angeboten. Und wenn sie älter werden, gehen sie ins Jugendzentrum.

Gibt es Überlegungen, beide Programme künftig zu einem großen zusammenzulegen? Trenkamp: „Bisher nicht.“ Diese Aufteilung habe sich ihrer Meinung nach bewährt. „Es wurde nie infrage gestellt und hat auch immer gut funktioniert.“ Eine mögliche Zusammenlegung der beiden Ferienaktionen würde die Eltern eventuell auch verwirren, gibt sie zu bedenken. „Die kennen das ja auch seit Jahren nicht anders“, meint Trenkamp. Sie hebt eher die positiven Effekte der zwei unterschiedlichen Programme hervor. Die Angebotsvielfalt würde somit ja auch immer größer. Trenkamp: „Jüngere Kinder kommen eben eher zu unseren Angeboten. Und wenn sie älter werden, gehen sie ins Jugendzentrum“, erklärt sie.

Der „Sommerferienspaß“ im Jugendzentrum hätte außerdem eine „gewisse Tradition“. Sterzik: „Den gibt es eigentlich schon immer.“ Er spricht davon, mit dieser Trennung der Programme „nur gute Erfahrungen gemacht zu haben“ und hebt das Miteinander hervor: „Wir unterstützen uns auch und machen Werbung für das jeweils andere Programm.“