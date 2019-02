Nach Brand auf benachbartem Hof: Keine Kinderbetreuung in Dörpel

Die Feuerwehr war am vergangenen Freitag bis in die Abendstunden im Einsatz, um den Brand der Kartoffelhalle in Dörpel zu löschen.

Eydelstedt - Von Thomas Speckmann. Die Kindertagesstätte Dörpel steht leer. Auf Anweisung der Kommune sind die Gruppen bis auf Weiteres ausquartiert und in der Grundschule Eydelstedt untergebracht.

Nach Angaben der Verwaltung handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, nachdem es am vergangenen Freitag auf einem benachbarten Hof in Dörpel gebrannt und sich dabei möglicherweise gesundheitsgefährdende Gase verbreitet hatten.

„Wir wollen auf keinen Fall eine Gefährdung der Kinder und des Personals riskieren“, erklärte Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers gestern auf Anfrage. Er sei am Sonntag von Gemeindebrandmeister Guido Schruth darüber informiert worden, dass durch das Feuer eine Kontamination der umliegenden Gebäude eingetreten sein könnte. Wie bereits berichtet, hatte in der Kartoffelhalle direkt vor dem Brand eine Begasung von Frühkartoffeln stattgefunden, um die Keimbildung zu hemmen.

Durch einen Austritt des Begasungsmittels und den Brandrauch der beschädigten Dachisolierung könne eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden, so Lübbers weiter. Es handele sich hierbei aber lediglich um eine Vermutung. Es seien bisher keine gesundheitlichen Beschwerden bekannt. Insofern sei die Sperrung der Kindertagesstätte und des benachbarten Dorfgemeinschaftshauses, das sich ebenfalls im Eigentum der Kommune befindet, eine reine Vorsichtsmaßnahme.

+ Die Kindertagesstätte Dörpel ist seit Wochenbeginn verwaist. Die Gruppen werden in den Räumen der Grundschule Eydelstedt und in der Turnhalle betreut. Das Mittagessen nehmen die Kinder in der Pausenhalle ein. © Speckmann Klarheit sollten die Untersuchungen der öffentlichen Gebäude durch ein vom Hofbetreiber beauftragtes Institut bringen. „Die Ergebnisse der Messungen werden wahrscheinlich erst in der nächsten Woche vorliegen“, erklärte der Samtgemeindebürgermeister. Er habe den Evangelisch-lutherischen Kindertagesstättenverband Grafschaft Diepholz als Träger der Kindertagesstätte und auch den Landkreis Diepholz in Kenntnis gesetzt.

„Wir tragen die Maßnahme mit. Aus Vorsorgegesichtspunkten ist das völlig in Ordnung“, kommentierte Kreisrat Jens-Hermann Kleine die aktuelle Vorgehensweise. Seine Behörde beleuchte den Sachverhalt und warte die Ergebnisse des unabhängigen Institutes ab. Neben Boden- und Gewässerschutz gehe es hier auch um den Verbraucherschutz, weil sich in unmittelbarer Nähe ein Gasthaus befinde.

Lübbers hatte das Team der Kindertagesstätte am Montagmorgen persönlich über die vorübergehende Auslagerung informiert, sodass zeitnah gehandelt werden konnte. „Wir haben schnell überlegt, wie wir das regeln können. Wir haben die wichtigsten Sachen zusammengepackt und sind dann hier nach Eydelstedt gekommen“, berichtet stellvertretende Leiterin Susanne Steinemann gegenüber dieser Zeitung.

Nach Angaben der Erzieherinnen war ein Teil der Kinder am Montagmorgen bereits in Dörpel erschienen und musste nach Eydelstedt befördert werden. Die Eltern der übrigen Kinder seien telefonisch über den Ortswechsel informiert worden, damit sie ihre Kinder nicht unnötig nach Dörpel bringen. Außerdem seien Eltern gebeten worden, ihre Kinder in dieser Woche zuhause zu behalten, sofern sie nicht unbedingt auf die Betreuung angewiesen seien.

„Es ist nur eine Notgruppe“, sagte Jutta Göhlert-Rießelmann, die zum Jahresbeginn die Leitung der Kindertagesstätte übernommen hat und mit ihrem Team gleich vor eine neue Herausforderung gestellt wird. Dass zurzeit viele Kinder krankheitsbedingt fehlen, spielt den Erzieherinnen in die Karten. So sind zum Wochenbeginn nur ein gutes Dutzend Kinder anwesend. Normalerweise sind die Regel- und die Integrationsgruppe mit insgesamt 42 Plätzen ausgelastet.

In der Grundschule sind die Gäste herzlich aufgenommen worden. Hier macht sich in solchen Ausnahmesituationen die jahrelange Zusammenarbeit zwischen beiden Einrichtungen bezahlt. „Unsere Kooperation greift in allen Bereichen“, so Göhlert-Rießelmann. Zustimmendes Nicken bei Schulleiterin Marleen Schäfer: „Wir rücken etwas enger zusammen. Dann geht das schon.“

Nicht nur das Personal, auch die Kinder müssen sich an die neue Situation gewöhnen. Die „Pfiffigen Füchse“ kennen sich in Eydelstedt aber schon bestens aus. Sie kommen in Vorbereitung auf ihre Einschulung jeden Montag ins Haus, gehen zunächst zum Sport in die Turnhalle und schnuppern anschließend in den Unterricht hinein. Nun werden sie vorübergehend mit den jüngeren Kindern zu Dauergästen. Sie nutzen vor allem die Turnhalle, den Spielplatz sowie die Klassen- oder Bewegungsräume, sofern diese nicht gerade für Unterrichtszwecke benötigt werden.

Und wie gehen die Eltern mit der Situation um? Annika Hehlmann nimmt die Sache recht gelassen. Ob sie ihre beiden Kinder nach Dörpel oder Eydelstedt befördert, macht keinen großen Unterschied. Außerdem wirft sie einen Blick in die Zukunft: „Man kann sich schon daran gewöhnen, wie es in zwei Jahren ist“, sagt die Mutter aus Wohlstreck und spielt damit auf den geplanten Bau des Familien- und Bildungszentrums Eydelstedt an. Im Rahmen dieses Projektes sollen die Kindertagesstätte nach Eydelstedt verlagert, eine Krippe errichtet und auch die Kapazitäten der Grundschule erweitert werden.

Die Beteiligten hoffen, dass die Kinder in der kommenden Woche wieder nach Dörpel zurückkehren können. Bis dahin gibt es vielleicht auch Klarheit über die Brandursache. Dazu liegen bisher noch keine näheren Informationen vor. Die Brandsachbearbeitung laufe aus Krankheitsgründen zurzeit nur schleppend, berichtete Polizei-Pressesprecher Thomas Gissing auf Anfrage.