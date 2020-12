Kein vereinsübergreifendes Angeln an der Hunte mehr ab 2021

Die Hunte am Stau in Hoopen (Inhaber des privaten Fischereirechts: Drebbermüller).

Barnstorf/Diepholz – Was einst in den 80er Jahren mündlich beschlossen wurde, wird zum kommenden Jahr aufgelöst. Einstimmig entschieden sich die Vorsitzenden der fünf Fischereivereine der Besatzgemeinschaft Hunte II, dass ein Vereins-übergreifendes Angeln in der Hunte ab 2021 nicht mehr ohne weiteres gestattet sein wird.

Im September war eine außerplanmäßige Versammlung der Besatzgemeinschaft in Barnstorf einberufen worden. Der 1. Vorsitzende Heino Märtens vom Fischereiverein Barnstorf hatte den betroffenen Vereinen einige Punkte zukommen lassen, welche Unstimmigkeiten und Meinungsunterschiede beinhalteten. Nähere Details zu den vorgelegten Punkten sollten nicht weiter erwähnt werden, so Märtens. Es ging den Vorsitzenden darum, diese Punkte zu besprechen und zu klären, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Das Ziel war es, Kompromisse zu finden.

Nach einer kurzen Diskussion kam der Vorschlag auf, das Vereins-übergreifende Angeln abschaffen zu wollen.

Einstimmig wurde dieser Vorschlag von allen betroffenen Vereinen beschlossen, dem Fischereiverein Barnstorf, dem Sportfischereiverein Flecken Cornau, dem Sportfischereiverein Drebber, dem Angelsportverein Heede/Sankt Hülfe und dem Sportfischereiverein Diepholz. Somit wurde innerhalb der Besatzgemeinschaft vereinbart, dass das Vereins-übergreifende (freie) Angeln zum 31. Dezember 2020 ausläuft.

„Jedes Vereinsmitglied darf nur noch in dem Hunteabschnitt angeln, den sein Verein gepachtet hat“, heißt es in der Mitteilung der Fischereivereine weiter.

Erich Drebbermüller erklärte, dass die Besatzgemeinschaft ursprünglich gegründet worden war, um gemeinschaftlichen Fischbesatz durchzuführen. Es wurde einstimmig beschlossen, dass dieses auch weiterhin bestehen bleiben soll. Die Hunte solle auch weiter einen guten und ausgeglichenen Fischbestand haben und weiterhin der jährliche Aalbesatz in dieser Größe gesichert sein.

Der Sportfischereiverein Drebber ist etwa zwei Wochen nach der außerplanmäßigen Versammlung ganz aus der Besatzgemeinschaft ausgetreten.

Der Fischereiverein Barnstorf hat mit dem Sportfischereiverein Diepholz und dem Sportfischereiverein Cornau vereinbart, dass ab Anfang 2021 Austauschkarten eingeführt werden. So bleibe die Möglichkeit, dass der Fischereiverein Barnstorf weiterhin in den Huntepachtgewässern von Cornau und Diepholz angeln darf.

Im Gegenzug können Cornauer und Diepholzer Vereinsmitglieder mit der Austauschkarte im Bereich der Hunte des Fischereivereins Barnstorf angeln.

Besatzgemeinschaft Hunte II

Sinn und Zweck der Besatzgemeinschaft Hunte II war es, durch Zusammenschluss mehrerer Vereine Artgerechte und vernünftige Besatzmaßnahmen zu treffen. So stimmten sich die Vereine SFV Diepholz, SFV Drebber, SFV Cornau, ASV Heede/Sankt Hülfe, als Privatperson Erich Drebbermüller sowie der FV Barnstorf jährlich über die Besatzmaßnahmen ab.

Die Mitgliedsvereine der Besatzgemeinschaft Hunte II erlaubten es außerdem, den rund 1600 Mitgliedern in ihrer vereinseigenen Huntestrecke zu fischen. Die zu befischende Strecke belief sich dadurch von der Lembrucher Grenze (Umgehungskanal, Dümmer - See ) abwärts bis zur Grenze Goldenstedt , ausgenommen war die ausgeschilderte Strecke von Erich Drebbermüller und das Schongebiet in Barnstorf. (Eisenbahnbrücke am Altenheim bis Straßenbrücke Bundesstraße 51) Die Gesamtstrecke betrug rund 30 Kilometer. Quelle: fv-barnstorf.de