Kein Schausteller gefunden: Fördergemeinschaft Barnstorf sagt Fruhlingsmarkt ab

Von: Jannick Ripking, Michael H. Dümer

Dieses Jahr erwacht der Frühling in Barnstorf – nicht wie auf diesem Archivfoto aus dem Jahr 2014 – ohne jegliches Karussel. © Michael H. Dümer / Archiv

Parallel zu den Gartentagen des Barnstorfer Umwelt- und Erlebniszentrums wird es in diesem Jahr nur einen verkaufsoffener Sonntag im Flecken Barnstorf geben. Für einen Fruhlingsmarkt im Ortszentrum hat die Fördergemeinschaft keinen Schausteller finden können.

Barnstorf – In Barnstorf erwacht der Frühling, aber ohne einen Markt. Was die Fördergemeinschaft bereits im Februar mitgeteilt hatte, hat sie jetzt in einem Schreiben an ihre Mitglieder noch einmal bestätigt. Die Gartentage des Barnstorfer Umwelt- und Erlebniszentrum (Buez) müssen ohne Kirmes im Ortszentrum auskommen. Als Alternative bietet die Fördergemeinschaft einen verkaufsoffenen Sonntag an.

„Bis zur letzten Sekunde hatten wir gehofft, dass wir einen Schausteller finden, der sich verantwortlich um den Frühlingsmarkt im Ortskern kümmert“, so die Fördergemeinschaft. Diese Hoffnung ist nun passé. Als Alternative blieb also nur, „die Gartentage wenigstens mit einem verkaufsoffenen Sonntag zu unterstützen beziehungsweise zu begleiten“.

Jahreshauptversammlung verschoben Die Fördergemeinschaft Barnstorf hatte ihre Jahreshauptversammlung ursprünglich für den 9. Mai angesetzt. Diesen Termin muss der Vorstand allerdings „aus organisatorischen Gründen“ verschieben, geht aus einer Mitteilung der Fördergemeinschaft hervor. „Voraussichtlich werden wir auf September ausweichen“, heißt es weiter. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, soll aber rechtzeitig bekannt gegeben werden, so die Fördergemeinschaft.

Diese Entscheidung sei allerdings „sehr kurzfristig getroffen“ worden. Dennoch hofft Ralf Meyer, Vorsitzender der Fördergemeinschaft, darauf, dass sich möglichst viele Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag beteiligen. „Wir möchten allen Gewerbetreibenden die Möglichkeit bieten, für die Kunden da zu sein und die Ladentüren zu öffnen“, erklärt er. Wenngleich es jedem Betrieb freigestellt ist, ob er an der Aktion teilnimmt, die parallel zu den Gartentagen läuft.

„Bei der nächsten Veranstaltung werden wir unsere Mitglieder in jedem Fall wieder deutlich früher informieren“, verspricht die Fördergemeinschaft. Denn: Für das kommende Jahr will sie laut Ralf Meyer einen neuen Anlauf nehmen, ergänzend zu den Gartentagen wieder einen Vergnügungsmarkt anzubieten.

Der diesjährige verkaufsoffene Sonntag findet am 16. April in der Zeit von 14 bis 18 Uhr statt. Dabei beschränkt sich die Aktion nicht ausschließlich auf die Haupteinkaufsstraßen in Barnstorf, so die Fördergemeinschaft, die trotz der Kurzfristigkeit ankündigt, dass viele Geschäfte ihre Kunden mit interessanten Frühlingsangeboten empfangen werden.