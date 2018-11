Theatergruppe Cornau braucht alte Requisiten für Komödie

Kein passendes Outfit in der Boutique um die Ecke

+ Henning Hagedorn und Finja Hoth werfen einen Blick auf den Text.

Cornau - Von Thomas Speckmann. Die Theatergruppe Cornau steckt zurzeit in den Proben für ihr neues Stück. In einzelnen Szenen auf der Bühne wirken die Laiendarsteller schon recht textsicher. Was ihnen aber noch Kopfzerbrechen bereitet, ist die Garderobe. Die Boutique um die Ecke wird vermutlich nicht weiterhelfen, denn statt neuer Mode sind Kleider im Stil der 1920er Jahre gefragt. In dieser Zeit spielt nämlich das plattdeutsche Stück „Der Brodermoord“ aus der Feder von Rinje Bernd Behrens.