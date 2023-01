Kein Hit für das Best-of-Album: Gemeinde Drebber beschließt Haushalt 2023

Von: Jannick Ripking

Die Gemeinde Drebber investiert laut Haushaltsplan 2023 nicht viel. Die größten Ausgaben sind mit 30 000 Euro für den Ausbau des Mühlenweges veranschlagt. © Jannick Ripking

Nach dem Haushalt „wie aus dem Ei gepellt“ im Jahr 2021 und der „Perle“ 2022 folgt in diesem Jahr für Drebber Ernüchterung. „Er wird kein Hit“, kommentiert Kämmerer Friedhelm Gieseke den Haushaltsplan der Gemeinde für dieses Jahr.

Drebber – „Er wird kein Hit und er wird es auch nicht ins Best-of-Album schaffen“, sagte Friedhelm Gieseke am Donnerstagabend in der Grundschule Drebber zum Haushalt der Gemeinde Drebber für das Jahr 2023. Der Kämmerer ist bekannt für seine markigen Abschlussbewertungen von Haushaltssatzungen – und er enttäuschte auch dieses Mal nicht. Aus dem „gepellten Ei“ im Jahr 2021 und der „Perle“ im Jahr 2022 ist nun also eine „Pflichtaufgabe“ geworden. Der Rat hat diesem vorgestellten Haushalt jetzt geschlossen zugestimmt.

„Anders als in den Vorjahren komme ich zu einem etwas verhalteneren Ausblick“, kommentierte Gieseke. Woran liegt das? „Negative Faktoren sind dafür maßgebend“, sagt er. Bevor diese jedoch thematisiert werden, geht es nun erst einmal um das Positive. Denn: Es ist bei Weitem nicht alles schlecht am aktuellen Haushaltsplan. Gieseke hebt hervor: „Die Gemeinde bleibt schuldenfrei.“ Auch seien Kreditaufnahmen in der nahen Zukunft voraussichtlich nicht notwendig. Die Liquidität von Drebber sei demnach auch in Krisenzeiten ein Pfund. Knapp eine Million Euro bleibt nach jetziger Planung auf dem Konto. „Reserven können auf- und ausgebaut werden. Das, was wir machen wollen, können wir aus eigenen Mitteln bezahlen“, erklärt der Kämmerer der Gemeinde.

So viel hat Drebber in diesem Jahr aber gar nicht vor. Der Haushalt zeichnet sich im Wesentlichen durch seine Sparsamkeit aus. Bei den Ausgaben für Investitionen gibt es nur drei Positionen. Dabei fällt der Ausbau des Mühlenweges mit lediglich 30 000 Euro schon am meisten ins Gewicht. Dazu kommen 24 300 Euro als Zuschuss für den Breitbandausbau und 3 000 Euro für einen kleinen Grunderwerb im Bereich der Straßengelände. Das war‘s dann auch schon, mehr steht nicht im Plan.

Das sagen die Vertreter der Ratsparteien zum Haushalt Katharina Kammann (SPD): „Wir sind sparsam. Wir machen, was wir machen müssen. Rücklagen müssen wir aber weiter aufbauen. Das geschieht durch Einnahmen der Gewerbesteuer. Die Umlage an die Samtgemeinde zahlen wir gerne.“

Stefan Flemer-Rensmeyer (WGD): „Wir befinden uns seit drei Jahren im Krisenmodus – auch in Drebber. Irgendwann wird die Luft dünner, und sie wird jetzt dünner. Allerdings haben wir noch Luft zum Atmen und um unsere eigenen Investitionen durchzuziehen. Obwohl wir rekordverdächtige Steuereinnahmen haben, haben wir gleichzeitig rekordverdächtige Umlagen.“

Björn Drebbermüller (CDU): „Dass wir den Haushalt ausgleichen können, haben wir der guten Sparsamkeit und den Steuereinnahmen der vergangenen Jahre zu verdanken. Durch die Samtgemeindeumlage werden wir als Gemeinde in unserem eigenen Handeln aber stark eingeschränkt.“

Thomas Heidemann (Grüne): „Die Samtgemeindeumlage muss bezahlt werden. Das ist ganz klar. Ob wir das immer gerne zahlen, sei einmal dahin gestellt. Wir müssen ein Auge darauf haben, was auf Samtgemeindeebene mit den Geldern, die hier vor Ort erwirtschaftet werden, gemacht wird.“



Verständlich bei der Krisenzeit, die mit Corona begann, durch den Ukraine-Krieg verschärft wurde und noch nicht vorbei ist. Kämmerer Gieseke machte deutlich, dass die wirtschaftliche Zukunft für alle Kommunen nicht rosig aussehen wird: „Hohe Inflation, steigende Finanzierungskosten, Lieferengpässe – das alles wird die deutsche Wirtschaft auch 2023 weiter vor Herausforderungen stellen und sie belasten.“

Zum Ergebnishaushalt: Das Gesetz sieht vor, dass dieser ausgeglichen sein muss. Vereinfacht heißt das: Die Summe aller ordentlichen Erträge (Steuereinnahmen) minus die Summe aller ordentlichen Aufwendungen (Umlagen und Unterhaltungskosten für Sachanlagen und Infrastruktur) darf keinen Fehlbetrag aufweisen. Nur dann gilt ein kommunaler Haushalt als ausgeglichen.

Für Drebber sieht der Planansatz 2023 vor, dass die Steuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr steigen werden. Die Gewerbesteuereinnahmen werden voraussichtlich um 50 000 Euro auf 900 000 Euro ansteigen. Auch die Einkommenssteuer geht hoch: Von rund 1,3 Millionen Euro auf rund 1,5 Millionen Euro.

Was sich zunächst positiv liest, wird aber durch deutlich gestiegene Umlagen getrübt. Sowohl die Kreis- (plus 206 600 Euro) als auch die Samtgemeindeumlage (plus 282 800 Euro) steigen jeweils erheblich an. Diese Erhöhung um insgesamt fast eine halbe Million Euro können die Steuereinnahmen nicht auffangen. Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 143 700 Euro. Somit gilt der Haushalt für 2023 als nicht ausgeglichen – oder etwa doch?

An dieser Stelle kommen nun noch einmal das „gepellte Ei“ und die „Perle“ ins Spiel: „Wir konnten in den Vorjahren Überschussrücklagen bilden“, erklärt der Kämmerer. Zwischen 2020 und 2022 kamen fast 300 000 Euro zusammen. Gieseke: „Die können wir mit dem Fehlbetrag verrechnen, sodass die Verpflichtung, den Haushalt auszugleichen, damit als erfüllt gilt.“