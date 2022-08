Kein Freund von Panikmache: Barnstorf Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm über drohende Energiekrise

Von: Jannick Ripking

Alexander Grimm hat als Samtgemeindebürgermeister einen Überblick über die Verbräuche aller öffentlichen Gebäude. © Jannick Ripking

Barnstorfs Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm ist kein Freund von Panikmache – auch nicht im Hinblick auf die Energiekrise. Er schildert seine Einschätzung zur aktuellen Situation.

Barnstorf – Gas und Strom sind so teuer wie lange nicht mehr. Die Energiekrise, die sich noch verschärfen könnte, ist in aller Munde. Auch Alexander Grimm beschäftigt sich als Barnstorfs Samtgemeindebürgermeister mit diesem Thema. Wie er die Situation einschätzt und was er den Bürgern der Region rät, hat er im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung erzählt.

„Wir können Glück haben und weiter Gas bekommen“, sagt Alexander Grimm, „aber es wäre fahrlässig, einzig darauf zu bauen.“ Deswegen habe die Verwaltung die Energiekosten und Verbräuche aller öffentlichen Gebäude im Blick und spare dort, wo es eben möglich ist. Denn: „Die Kosten könnten noch aus dem Ruder laufen.“ In der Politik werde zurzeit beispielsweise darüber diskutiert, die Straßenbeleuchtung später ein- beziehungsweise früher auszuschalten. Bis es dazu kommt, „braucht es aber einen Ratsbeschluss“, erklärt Grimm. Diese Entscheidung werde nicht leichtfertig gefällt. Er meint: „Es gibt einem das Gefühl von subjektiver Sicherheit, wenn die Straßen beleuchtet sind.“

Auch das Absenken von Raumtemperaturen könnte ein Faktor werden. „Aber das ist gar nicht so einfach“, sagt der Samtgemeindebürgermeister. „Es gibt gesetzliche Vorgaben, die wir da einhalten müssen. Was man aber auf alle Fälle in Betracht ziehen muss, ist, die Warmwasseraufbereitung für Schulen oder Sporthallen in den Ferien auszulassen.“ Für Sportler bedeute das: kalt duschen nach dem Training. „Ich sehe das nicht so dramatisch“, berichtet Grimm. „Das sind alles Maßnahmen, um die Gasspeicher zu füllen.“

Insgesamt sieht er die Samtgemeinde Barnstorf gut gerüstet, sollte sich die Energiekrise zuspitzen. Durch ein Klimaschutzkonzept sei die Verwaltung bereits vor den gestiegenen Energiepreisen in der Lage gewesen, an vielen Stellen Energie einzusparen. „Dazu haben wir uns verpflichtet“, sagt Grimm. Der Gesamtverbrauch schlüssele sich wie folgt auf: „Die Schulen und Sporthallen liegen bei 25 Prozent, Kindergärten und Dienstgebäude jeweils bei sechs Prozent. Die Straßenbeleuchtung nimmt 19 Prozent ein.“

Die Kläranlage liege beim Verbrauch mit 34 Prozent am höchsten. Diese gelte es allerdings, unter allen Umständen am Laufen zu halten. „Dafür werden wir sorgen“, verspricht Grimm, denn die Anlage gehöre zur kritischen Infrastruktur.

Der Landkreis Diepholz sei im Katastrophenfall zwar „Herr des Handelns“, erzählt Grimm, „aber für uns selbst machen wir uns natürlich auch Gedanken“. So sei ein Krisenstab in Planung, sollte es einen flächendeckenden Stromausfall geben. Davon gehe der Verwaltungschef zwar nicht aus, aber sicher sei sicher.

Außerdem stehen 13 der 117 Biogasanlagen im Landkreis Diepholz in der Samtgemeinde Barnstorf. „Da stehen wir gar nicht so schlecht da“, meint Grimm. Diese Anlagen könnten ebenfalls Strom generieren. Eine der Anlagen sei an das Familien- und Bildungszentrum (FBZ) Eydelstedt angeschlossen: „Das FBZ könnten wir im Ernstfall zu einer Wärmeinsel umfunktionieren“, erklärt Alexander Grimm.

Der Samtgemeindebürgermeister sei kein „Fan von Panikmache“. Eine solche Stimmung nehme er in der Bevölkerung zurzeit auch nicht wahr. „Natürlich werde ich auch darauf angesprochen. Die drohende Gefahr wird wahrgenommen, aber wir sind noch weit weg von Panik“, sagt er. Und das sei auch gut so. „Die Menschen treffen jeder für sich kleinere Maßnahmen, um die eigenen Kosten zu senken“, so sein Eindruck. Er nehme wahr, dass zum Beispiel der Urlaub vieler Bürger in diesem Jahr kürzer ausfalle.

Doch es sei auch in der jetzigen Zeit wichtig, „die Seele baumeln zu lassen“. Grimm meint, dass deswegen regionale Veranstaltungen wie der Huntezauber an Wert gewinnen: „Es ist auch einfach mal gut, wenn man sich ein Wochenende der Sorglosigkeit gönnt.“