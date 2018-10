Kastration ohne Narkose: Politik lässt Landwirte „im Regen stehen“

Eydelstedt - Von Janna Silinger. Vier bis zehn Prozent der männlichen Ferkel entwickeln, wenn sie geschlechtsreif werden, einen üblen Geruch, der häufig erst wahrzunehmen ist, wenn ein Teil des Tiers in der Pfanne brutzelt.

Dieser Geruch lässt sich weitestgehend durch Kastration vermeiden und ist daher Grund für eine Debatte, die in der jüngsten Vergangenheit wieder einmal zu Auseinandersetzungen zwischen Tierschützern, Landwirten, Politik und Industrie geführt hat.

Eigentlich stand schon fest, dass ab dem 1. Januar 2019 kein Eber in Deutschland mehr ohne Narkose kastriert werden darf. Zur Zufriedenheit vieler Landwirte hat die Bundesregierung die Frist der Übergangsphase jetzt doch noch einmal um zwei Jahre verlängert. Auch für den Eydelstedter Hauke Rethwisch ist das eine Erleichterung. Er besitzt 320 Sauen, die in acht Gruppen eingeteilt sind. Eine nach der anderen wird besamt, ferkelt, säugt die Kleinen einen Monat lang und hat anschließend fünf Tage Ruhe. Dann geht es in die nächste Runde.

Bisher hat Rethwisch die männlichen Ferkel selbst kastriert. Sie bekommen ein Schmerzmittel, und dann schneidet er ihnen die Hoden ab. Hin und wieder kommt es zu Infektionen. „Das macht natürlich keinen Spaß“, sagt der ruhige, junge Mann. Er möge seine Tiere, fände die Ferkel auch niedlich. Aber es gehöre nun einmal dazu.

Schmerzen für die Tiere

Das bestätigt Matthias Link, Tierarzt aus Varrel: „Natürlich tut Kastration den Tieren weh. Aber wer nicht kastriert, wird die Tiere derzeit kaum los.“ Der Grund dafür: Das Sexualhormon Andostrenon und die chemische Verbindung Skatol, die den üblen Geruch von Fäkalien ausmacht. „Die Eber werden also kastriert, damit sie zumindest das Sexualhormon nicht entwickeln“, erklärt Link. Da müssen dann alle durch, obwohl nur vier bis zehn Prozent „Stinker“ sind, wie Anneke Kreißig von der URS, Unternehmensberatung für Rind-Vieh und Schweinehalter, betont.

Es gebe unterschiedliche Herangehensweisen, um den Geruch zu vermeiden. Eine davon sei die Impfung. Der Wirkstoff, der zweimal verabreicht werden muss, vermeidet die Bildung von Andostrenon, hält die Tiere also künstlich „jugendlich“, wie Link beschreibt. Nachteil dieser Methode: „Ich muss zwischen den vielen, dann schon großen, Tieren rumlaufen und den Stoff spritzen, der nicht ungefährlich ist. Ein großer Zeitaufwand“, berichtete Rethwisch.

Außerdem gebe es Supermarktketten, die sich weigern, Fleisch geimpfter Tiere in den Verkauf zu nehmen. „Stichwort Hormonmast. Das kommt beim Kunden nicht an“, so Link. Obwohl er betont, dass es keine Rückstände im Fleisch gebe – zumindest ist das der aktuelle Stand der Wissenschaft. Es sei auch möglich, die Tiere jünger zu schlachten. Das mache sich allerdings anschließend im Ertrag bemerkbar.

Ebermast die sinnigste Lösung

Eine Vollnarkose sei entweder über einen Apparat möglich, der etwa fünf Ferkeln gleichzeitig einem Gas aussetzt, das sie betäubt. Darauf folgt die Kastration. Die Alternative ist die Betäubung durch eine Injektion. In beiden Fällen muss ein Tierarzt vor Ort sein, was hohe Preise für den Landwirt und einen enormen Zeitaufwand für Tierärzte bedeutet.

In Deutschland noch verboten ist die Vorgehensweise, bei der im Abstand von zehn Minuten zwei Spritzen verabreicht werden, die eine Lokalanästhesie zur Folge haben. Der Grund für das Verbot: Die Methode füge den Tieren enormen Stress zu, durch das zweimalige Greifen. „In Dänemark wenden die Landwirte das an. Und ausgerechnet das Fleisch wird dann in Deutschland vermarktet, weil es günstiger ist“, berichtet Link.

Und darin liege im Grunde das größte Problem des Konflikts. „Der Handel und die Politik lassen die Landwirte im Regen stehen“, meint Link. An der Stelle, an der Fleischpreise in den Keller gehen und Produkte aus dem Ausland importiert werden, bestehe Handlungsbedarf in der Politik.

Link, Kreißig und Rethwisch sprechen sich trotz des Risikos, dass einige Tiere „stinken“ werden, für die Ebermast aus, die im Grunde die sinnigste Lösung sei. „Das normal riechende Fleisch müsse dann in den Handel gehen, gekennzeichnet als regionales Produkt“, sagt Kreißig. Das übelriechende Fleisch könne jedoch ebenso genutzt werden, da es – einmal gekocht oder gebraten – nicht mehr riecht.

Weniger konsumieren, mehr zahlen

Hauke Rethwisch probiert derzeit die Ebermast aus. Die Ferkel in seinem Stall sind bereits zehn Tage alt. Die Tiere dürfen maximal bis zum siebten Lebenstag kastriert werden. Doch er weiß aus eigener Erfahrung um weitere Risiken in der Ebermast. „Oft werden die Tiere aggressiv, steigen auf andere Tiere auf, dann kann es zu Verletzungen, sogar zu Brüchen kommen“, erzählt er.

Ob der Versuch in diesem Fall „glückt“, zeigt sich erst in einem halben Jahr. Solange muss Rethwisch warten, bis sich feststellen lässt, wie das Fleisch riecht. Sollte der Plan missglücken, bedeutet das große finanzielle Einbußen. Dennoch sei das wirtschaftlicher, als die anderen Optionen.

Und was kann der Verbraucher tun? Link: „Ich sage, weniger konsumieren, mehr zahlen. Das sind Lebensmittel, dafür ist ein Tier gestorben, das darf man nicht einfach verramschen.“

Kommentar: Entscheidung für Profit

Von Janna Silinger

Schlimm. Die Bundesregierung hat es sich anders überlegt, und die unnötigen Qualen kleiner Ferkel gehen noch zwei Jahre weiter. Es ist ausschließlich eine Entscheidung zum Wohle eines profitorientierten Systems. Den Landwirten soll die Möglichkeit gegeben werden, sich vernünftig auf ein Verbot der Kastration ohne Narkose vorzubereiten.

Okay. Verständlich soweit. Mit dem kleinen Denkfehler, dass die Landwirte seit geraumer Zeit davon wussten, dass es eigentlich ab dem 1. Januar 2019 losgehen sollte. Zu wenig Vorbereitungszeit? So ziemlich genau sechs Jahre. Dennoch haben sie es nicht geschafft und für eine Fristverschiebung gekämpft.

Doch wieso eigentlich? Sicher nicht, weil die Landwirte Spaß daran haben, Tieren Schmerzen zuzufügen. Nein. Ich glaube, dass sie es schwer haben – insbesondere, da es kein einheitliches Regelwerk in Europa gibt. Die politischen Entscheidungen lassen den Landwirten mithin kaum eine Chance. Es besteht eine Art Teufelskreis, in dem jeder lediglich an seinen Vorteil denkt. Das ist ärgerlich und moralisch fragwürdig.

Wenn die Politik Engagement bei der Umsetzung einst vereinbarter Regelungen vermissen lässt, ist es vielleicht am Verbraucher, ein Zeichen zu setzen. Das ist weder simpel, noch billig. Es erfordert vermutlich auch Zeit, um regionale Fleischerzeuger und deren Arbeit kennenzulernen. Für artgerechte Tierhaltung kann das nicht zuviel verlangt sein."