Kartoffelkrebs in Barnstorf

Sporen in der Kanalisation nachgewiesen / Erster Fall im Landkreis

+ Kartoffelkrebssporen erzwingen eine Umstellung der Klärschlammbehandlung in der Barnstorfer Kläranlage. Foto: Thomas Speckmann

Barnstorf - Von Jannick Ripking. Jahrelang wurde im Land kein Kartoffelkrebs nachgewiesen, 2018 sorgten dann zwei Fälle im Landkreis Emsland für Aufsehen. Jetzt ist ein erster Fall von Kartoffelkrebssporen im Landkreis Diepholz bekannt geworden. In Barnstorf gerieten die Sporen in die Kanalisation und verursachen dadurch für die Samtgemeinde Mehrkosten in Höhe von mindestens 200 000 Euro jährlich.