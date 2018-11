Zukunft des Karnevals in Drebber steht auf der Kippe

Drebber - „Der KCD lässt wissen – wir wollen den Karneval nicht missen!“ So lautet das Motto, das der Karnevalsclub Drebber (KCD) bei seiner Jahreshauptversammlung für die neue Session ausgerufen hat. Damit richtet der Vorstand um Präsident Jürgen Lübbers bereits einen Blick auf die beiden Maskenbälle im Februar 2019.

Allen kleinen und großen Narren soll ein buntes Programm geboten werden. Allerdings stellt sich die Frage, ob die Veranstaltungen das letzte Mal stattfinden. Aufgrund der rückläufigen Resonanz steht die weitere Zukunft des Angebotes auf der Kippe.

Mit mehr als 20 Teilnehmern war die Versammlung im Landgasthaus Halfbrodt in Drebber sehr gut besucht. Kurz nachdem die neue Session um 11.11 Uhr eröffnet war, begrüßte Präsident Lübbers die Narren mit einem dreifachen „Drebber helau“. Gegen die von Schriftführerin Rita Lübbers mit zahlreichen lustigen Passagen gespickte Niederschrift gab es keine Einwendungen.

Das neue Motto zog sich wie ein roter Faden durch die gesamte Sitzung. Nach dem schlecht besuchten Kostümball in diesem Jahr wünschen sich die Drebberaner Narren eine wesentlich bessere Resonanz für die Abendveranstaltung im Februar kommenden Jahres. „Sollte dieses nicht gelingen, dürften Kostümball und Kindermaskenball wohl letztmalig stattfinden“, erklärte Lübbers.

Neben dem schwachen Besuch im vergangenen Jahr musste der Präsident weitere negative Aspekte beleuchten. Das Programm des Kostümballs war zwar ansprechend, aber es bot, was zu diesem Zeitpunkt noch keiner wusste, den letzten Auftritt des „Thriburi-Duetts“. Über fast zwei Jahrzehnte hatten Jürgen Lübbers und Jürgen Eckert mit ihren Auftritten den Karneval bereichert. „Der frühe Tod von Jürgen Eckert hinterlässt nicht nur an dieser Stelle eine tiefe Lücke im Vereinsleben“, bedauerte Lübbers.

Aber der Präsident zeigte sich kämpferisch und motivierte die Vereinsmitglieder weiterzumachen. Hoffnung schöpfte er auch aus den Neuaufnahmen während der Versammlung. Der Bericht von Kassenwart Michael Makollus fiel aufgrund der geringen Resonanz beim Kostümball durch fehlende Eintrittsgelder ebenfalls nicht sehr positiv aus. Dennoch sei die Finanzlage des Vereins nicht beunruhigend, hieß es.

Bei den Wahlen wurden Präsident Jürgen Lübbers, Kassenwart Michael Makollus und Schriftführerin Rita Lübbers im Amt bestätigt. Den Platz von Jürgen Eckert nahm Petra Schilling als stellvertretende Kassenwartin ein. Alle Beisitzer wurden – teilweise bei Abwesenheit – wiedergewählt. Dieses sind Heinrich Pieper, Elke Eckert, Ingo Halfbrodt, Dörthe Schwall und Heide Alsdorf. Den Festausschuss bilden Anke Mekolli, Christa Quebe, Silke Husmann, Werner Schilling und Petra Makollus.

Der Festausschuss will sich am 10. Januar 2019 treffen, um die Vorbereitungen für den Jahreshöhepunkt zu treffen. Einige Eckpunkte für den Kostümball am Sonnabend, 16. Februar, stehen bereits fest. Den Part des „Thriburi-Duetts“ soll ein neues Duo, bestehend aus Silke Husmann und Jürgen Lübbers, übernehmen. Zudem wird die Gruppe „Fracksausen“, die 2017 ihr Debüt hatte, wieder auftreten.

Dabei werden voraussichtlich vier Musiker den vereinseigenen Chor begleiten. „Auf das Ergebnis kann man schon jetzt gespannt sein“, so der Präsident. Der Kindermaskenball geht am Sonntag, 17. Februar, im Landgasthaus Halfbrodt über die Bühne. „In bewährter Form“, wie der Vorstand durchblicken lässt. Zu Gast ist Kinderrockmusiker Heiner Rusche, der bereits in den Vorjahren für Stimmung im Saal gesorgt hat.

Neu im Jahresprogramm ist die Altweiber-Fastnachts-Fete am 28. Februar im „Uthüs“. Traditionell wird die Session am Karnevalsdienstag mit der Nubbel-Verbrennung beendet.

sp