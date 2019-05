Kanzler bringt das Schützenvolk zum Toben

Eydelstedt – Wenn Kanzler Ralf Möller zum Mikrofon greift, um auf das Schützenjahr zurückzublicken, ist beste Unterhaltung angesagt. Beim Schützenfest in Eydelstedt lief er einmal mehr zur Höchstform auf. Einen neuen König konnte er zwar nicht vermelden, aber die Lobeshymnen auf die scheidenden Majestäten brachten das Publikum im Landgasthof Kolshorn zum Toben. Mit den Worten „Wir sind Eydelstedt und werden auch das neue Schützenjahr erfolgreich meistern“ spann der Kanzler den Faden von einem wundersamen Fluch über den heißen Sommer zu einem Trank der Königin, der Regen wie aus Eimern schütten ließ.

Zum Höhepunkt des zweitägigen Schützenfestes stimmte Möller einen Song der Toten Hosen an und verneigte sich vor der scheidenden Schützenkönigin Sandra Diels: „Du bist einfach wunderbar“. Ein weiterer Dank ging an das Adjutantenpaar Barbara und Lutz Kay sowie die Garde für die tatkräftige Unterstützung. Cornelia Titkemeyer sei als Schützenliesel einfach Spitze gewesen. Ihre Nachfolge trat Petra Baloun an.

Der Kanzler bescheinigte der scheidenden Jugendkönigin Pia Bredehorst mit Prinz Hendrik Eickhoff ein tolles Jahr. Die Regentschaft hatte Hendrik Eickhoff offenbar so gut gefallen, dass er sich beim Königsschießen durchsetzte und mit Rieke Hanschen den Thron bestieg. Ihre Adjutanten sind Lena Bredehorst und Janik Vogt. Mit launigen Worten wurden auch Kinderkönigin Milou Ehlers und ihr Prinz Louis Sander verabschiedet. Neuer Kinderkönig wurde Timon Kenneweg, der sich Luisa Diels an seine Seite holte.

+ Neue Regenten bei den Kindern: Timon Kenneweg und Luisa Diels. © Verein

Kommandeur Joachim Müller händigte mehrere Pokale aus, die während der Schützenfesttage ausgeschossen wurden. Den Adjutantenpokal errang Müller selbst. Der Königspokal ging an Heinrich Wünning, der Heinrich-Brinkmann-Pokal an Marlis Beimbrink, der Damenwanderpokal an Imke Fehner und den Jugendpokal sicherte sich Sina Hoffmann. Beim Preisschießen am ersten Tag belegten Michael Coors, David Zachman und Raphael Boisson die ersten Plätze. Am zweiten Tag lagen David Zachman, Jens Meyer-Kolshorn und Heinrich Wünning vorne.

Getrübt wurde der Samstagabend von dem verwaisten Thron. Erstmals seit fast zwanzig Jahren musste der Schützenverein Eydelstedt die Königskette der Senioren wieder im Schrank verschwinden lassen. Das schmeckte Präsident Hans-Joachim Bellingradt gar nicht, obwohl er mit dem Verlauf der Veranstaltung durchaus zufrieden sein konnte. Das traditionell erste Schützenfest in der Samtgemeinde Barnstorf war an beiden Tagen gut besucht.

Die kleine Budenstadt mit Imbiss-, Fisch- und Süßigkeiten-Ständen sowie Schieß- und Dosenwurf-Buden war gut frequentiert. Der erste Festtag war ein „Super-Freitag“, zu dem die Nachbarvereine Düste-Rechtern und Dörpel sowie die Schützenjugend Drentwede kräftig beitrugen. Am Samstagabend füllten starke Abordnungen der Schützenvereine Donstorf und Wohlstreck den Saal. Zum guten Gelingen trug Discjockey Michael aus Dortmund bei, der seine Premiere in Eydelstedt feierte und an beiden Abenden den Saal zum Kochen brachte.

