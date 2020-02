Im Juli wird kräftig gefeiert

Drebber – 100 Jahre TSV Drebber – dem Verein steht ein spannendes und interessantes Jubiläum bevor. Das versprach Vorsitzender Heinfried Maschmeyer bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Friemann.

Bei seinem Ausblick auf das laufende Jahr gab er einen Überblick über die geplanten Veranstaltungen. Die Feier-Tage starten am 3. Juli mit einem Elfmeterschießen und den „Beatballs“ im Festzelt. Am 4. Juli findet dann die Feierstunde und anschließend ein Sportnachmittag mit dem ehemaligen Fernsehmoderator und Leichtathleten Wolf-Dieter Poschmann statt. Für den Abend des 4. Juli konnten mit Tobee, den „Dorfrockern“ aus Oberaurach und „Kris Knuspa“ drei Top-Acts verpflichtet werden. Der DJ Lucky Lars aus Berlin, der an beiden Abenden dabei ist, verzichte seit zwölf Jahren das erste Mal auf seine Teilnahme am Schlagermove in Hamburg. Am Sonntag, 5. Juli, klingt die Veranstaltung mit einem Gottesdienst unter der LED-Wand mit anschließenden Frühschoppen aus. Danach soll es noch Jugendfußballspiele gegen Jugend-Mannschaften von Proficlubs geben.

Für diese große Veranstaltung sucht der TSV Drebber noch Helfer, die auch nicht unbedingt im Verein sein müssen. Außerdem werden alte Dokumente, Fotos und Anekdoten gesucht.

Weitere wichtige Veranstaltungen des Jahres werden das CO2 reduzierte Osterfeuer, Public Viewing zur Fußball-EM, der Drebber-Lauf und das Dart-Turnier mit Firmen- und Gruppendart sein, blickte Maschmeyer voraus.

Aber nicht nur der TSV hat Großes vor in diesem Jahr: Die Jugendfeuerwehr nutze die Gelegenheit, ihr Zeltlager vom 18. bis 26. Juli vorzustellen und ebenfalls um Helfer zu werben. Der Vorsitzende des TSV wies darauf hin, dass die Jugendfeuerwehr Cornau auch für die Kinder in Drebber „zuständig“ sei.

Im Bericht des Vorstandes hob Maschmeyer die Leistung der Tennis Herren 40 hervor, die die Meisterschaft in der Regionalliga errang und somit zum zweiten Mal hintereinander aufstieg.

Ein weiterer herausragender Sportler sei Jannes Bremermann, der die Jugendrangliste des Dart-Verbandes Weser Ems anführt und sich bei den „Drebber Open“ nur dem späteren Sieger im Viertelfinale geschlagen geben musste.

Der Verein ist wirtschaftlich stabil, obwohl durch den Ausfall des Flutlichts hier eine große Investition zu schultern war.

Seit Ende letzten Jahres hat der TSV Drebber einen Online-Shop für seine neue Kollektion. Dieser ist über die Homepage zu erreichen.

Der Mitgliederanstieg des TSV Drebber hielt an, so dass es nun 503 Mitglieder sind, wovon 201 Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren sind.

Nach den Berichten der einzelnen Sparten standen die Wahlen des 1. Vorsitzende(n), des 1. Schriftführer(in) und der Kassenwart(in) an.

Unter der Leitung von Ehrenvorsitzenden Helmut Engels wurde Heinfried Maschmeyer einstimmig wiedergewählt. Auch Silke Clemens wurde als Schriftführerin einstimmig im Amt bestätigt. Wilfried Mielke stand nach 18 Jahren als Kassenwart nicht mehr zur Verfügung. Ralf Slabik wurde einstimmig zum neuen Kassenwart gewählt.

Der Verein bedankte sich bei HSV-Fan Wilfried Mielke mit einer „HSV Bibel“ (mehr als drei Kilogramm schweres Buch) und einer CD mit speziellen HSV-Liedern. Auf Antrag von Ehrenvorsitzenden Dieter Lindenberg wurde Wilfried Mielke zum Ehrenmitglied des TSV Drebber ernannt.