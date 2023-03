Jugendpfleger in Barnstorf allein auf weiter Flur - wenn er ausfällt, „dann liegt das Feld brach“

Von: Sven Reckmann

Die Ausflüge zum Bouldern nach Bremen (Archivbild), die Ole Sterzik (vorn, 3. von rechts) anbietet, sind immer rasch ausgebucht. © Privat

Barnstorfs Jugendpfleger Ole Sterzik berichtet über seine Arbeit: Verstärkung wäre gut...

Barnstorf – Etwa 1 500 Menschen im Alter zwischen zehn und 21 Jahren leben in der Samtgemeinde Barnstorf – jeder mit seiner eigenen Geschichte und Entwicklung, jeder mit eigenen Problemen und Bedürfnissen. Ein offenes Ohr für die jungen Leute hat Ole Sterzik, der seit 2011 Samtgemeindejugendpfleger in Barnstorf ist.

Vor dem Jugend- und Sozialausschuss der Samtgemeinde Barnstorf berichtete er über seine Arbeit.

Im Flecken sei einer der beliebtesten öffentlichen Treffpunkte der Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden das Schulgelände der Christian-Hülsmeyer-Schule (CHS), berichtetet Sterzik, der hier regelmäßig unterwegs ist. Auf dem Schulgelände befinden sich beispielsweise Bolztore, Basketballkörbe, eine Volleyballanlage, eine Tischtennisplatte und an der Skateranlage ein paar Metallrampen zum Skaten oder BMX Fahren. Neben diesem Ort gibt es weitere wie zum Beispiel die Walsener Teiche, den Bootssteg am Bootshaus des Kanuclubs an der Hunte, den Sportplatz im Sundering, den Bahnhof sowie sehr frequentierte Spielplätze wie beispielsweise den Mehrgenerationenspielplatz oder den Spielplatz in der Eduard- Leede-Straße.

„Die Jugendlichen suchen sich ihre Treffpunkte selbst“, stellte Sterzik fest. Die Gemeinde könne Angebote machen, „aber letztendlich entscheiden sie selbst.“

Was sind die Gesprächsthemen? „Da hat sich nicht viel geändert in den Jahren“: Probleme mit dem Elternhaus oder bei den Eltern (Trennung), Mobbing oder Cybermobbing, Ausbildungsplatzsuche, Suchtproblematiken, psychische Erkrankungen oder auch Traumatisierungen.

Auch das Thema „Coming-Out“ sei für manche Eltern ein schwieriger Bereich und es komme zu Konflikten in den Familien.

„Teilweise berate, unterstütze, motiviere, begleite und betreue ich die Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden selbst“, berichtete Sterzik, „teilweise vermittle ich an passende Beratungsstellen weiter. Gelegentlich fungiere ich auch als Streitschlichter.“

Ganz schön viel zu tun für eine Person. Dazu kümmert sich der Jugendpfleger aber auch um die Gestaltung der Ferienprogramme, hat zusammen mit anderen Beteiligten das Familiencafé als einen offenen Treff für Menschen mit Migrationshintergrund, Flüchtlingen und Einheimischen auf den Weg gebracht (jetzt „Süß und Salzig“). Außerdem ist Sterzik Urlaubsvertretung im Familien-, Kinder-, Servicebüro (FKSB). Dazu kommt Netzwerkarbeit mit verschiedenste Partnern, Organisationen, Behörden und Vereinen.

Sterzik ließ durchblicken, dass ihm eine personelle Verstärkung durchaus gelegen käme. „Wenn ich im Urlaub bin, oder auch mal krank, dann liegt das Feld brach.“

In dem Bereich Jugendpflege und Streetwork arbeite er seit November 2011 allein. Sterzik verwies auf eine Empfehlung der Bundesarbeitsgemeinschaft Streetwork/Mobile Jugendarbeit e.V., dass die personellen Rahmenbedingungen mindestens 2,5 Vollzeitstellen sein sollten. Ein doppelt besetztes Team biete eine höhere Sicherheit vor Ort in Problemfällen. Zudem sei eine paritätische Besetzung wünschenswert: „Es gibt Gesprächsthemen, bei denen bin ich als Mann einfach der falsche Ansprechpartner.“

„Wir haben immer mehr Kinder. Jugendliche und Heranwachsende mit Migrationshintergrund, was natürlich schön ist“, sagte Sterzik. „Problem dabei: es gibt sprachliche Barrieren.“

Dazu kommt der Ukraine-Krieg. Er wird weiter die Arbeit des Jugendpflegers beeinflussen. „Kinder, Jugendliche und Heranwachsende aus Flüchtlingsgebieten treffe ich an den öffentlichen Plätzen in Barnstorf an. Einige von ihnen nutzen regelmäßig unser Jugendzentrum. Dadurch kommen sie auch mit deutschen Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden in Kontakt und schließen Freundschaften. Neben den Flüchtlingen, haben wir auch Kinder, Jugendliche und Heranwachsende aus Osteuropa, wie beispielsweise Bulgarien und Rumänien. In unserer Arbeit haben wir es daher immer häufiger mit sprachlichen Barrieren zu tun, da eine Kommunikation auf Englisch nicht immer funktioniert.

Viele Aktionen und Projekte wären nicht möglich (gewesen), ohne die Kooperation und Zusammenarbeit mit starken Netzwerkpartnern. „Insbesondere schätze ich hier den kollegialen fachlichen Austausch mit den beiden Kollegen, Bianca Keller und Jörg Brand, im Jugendzentrum.“

Zu den Themen in der Zukunft zählt der Jugendpfleger den Bereich Inklusion: „Das Jugendzentrum ist nicht barrierefrei, das fängt schon beim Zugang und der Treppe an.“ 2024 werde die Einrichtung 50 Jahre alt. Das sei eine gute Gelegenheit, daran etwas zu ändern.

Auch will Sterzik die Problematik der Spielsucht angehen, die auch in Barnstorf akut sei. „Fünf Spielotheken im Flecken Barnstorf mit etwa 6 600 Einwohnern und einem Jahresumsatz von über einer Million Euro sind eindeutig zu viel“, so Ole Sterzik.

Vermutlich erst Ende 2024 werde der geplante Outdoor-Fitness-Treff als Ersatz für die abgebaute Halfpipe bei der CHS realisiert, da hier erst die Planung der neuen Sporthalle abgewartet werden muss.