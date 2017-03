Jürgen Ciglasch nicht mehr Geschäftsführer der Schwimmgemeinschaft

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Die Wiederwahl des langjährigen Vorsitzenden Dr. Peter Brauneck geriet bei der Jahreshauptversammlung der Schwimmgemeinschaft Barnstorf fast zur Nebensache. Ins Rampenlicht rückte ein anderes Vorstandsmitglied.

Jürgen Ciglasch hat sich in besonderer Weise für den Vereinssport verdient gemacht. Er war 30 Jahre als Geschäftsführer tätig und wurde im Zuge seiner Verabschiedung aus der Führungsriege zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt.

Jens Thiemann übernimmt die Geschäftsführung

Bei der Zusammenkunft im Hotel Roshop würdigten die Anwesenden das langjährige Wirken des scheidenden Geschäftsführers, der sich neben den Büro- und Verwaltungsaufgaben in vielfältiger Weise engagierte. Brauneck blickte auf die Aktivitäten als Schwimmer, Kampfrichter und Organisator zurück, sei es bei der Ausrichtung von Schwimmfesten, Jubiläen oder Berlin-Fahrten.

Während sich Jürgen Ciglasch über die Ehrenmitgliedschaft plus Präsentkorb freute und seine Frau Ina einen Blumenstrauß erhielt, schlüpfte Jens Thiemann in die Fußstapfen des Geschäftsführers. Er wurde ebenso einmütig gewählt wie Peter Brauneck, der seit nunmehr 20 Jahren an der Vereinsspitze steht. Den Posten der Jugendwartin übernahm Finja Brauneck. Sie war bereits im Vorfeld bei der Jugendversammlung zur Nachfolgerin von Saskia Neugebauer gewählt worden.

Mehr als die Hälfte der Mitglieder sind Kinder und Jugendliche

In seinem Bericht erinnerte Brauneck an die Gründung der Schwimmgemeinschaft, die vor 45 Jahren aus der Taufe gehoben wurde. Die Mitgliederzahl sei insgesamt stabil, auch wenn der Vorstand im zurückliegenden Jahr einen leichten Rückgang verzeichnen musste. Bei 75 von 137 Mitgliedern handelt es sich um Kinder und Jugendliche. In finanzieller Hinsicht steht der Verein gut da, wie Schatzmeisterin Marina Neugebauer feststellte. Einnahmen und Ausgaben hielten sich die Waage.

Anhand einer Bilderschau riefen Jürgen Ciglasch und Frieda Hildebrand die vielen Aktivitäten des vergangenen Jahres in Erinnerung. Im Mittelpunkt stand das sportliche Geschehen. Die Aktiven nahmen an zahlreichen Trainingseinheiten sowie an sieben auswärtigen Wettkämpfen teil. Hinzu kam das traditionelle Vergleichsschwimmen mit dem befreundeten Verein aus Berlin, das im jährlichen Wechsel in der Bundeshauptstadt und Barnstorf über die Bühne geht. In dieser Saison werden die Barnstorfer wieder als Gastgeber fungieren.

Zahlreiche Tätigkeiten auch außerhalb des Schwimmbeckens

Um die Geselligkeit zu fördern, wurde der Schwimmsport im vergangenen Jahr immer wieder mit Freizeitaktivitäten verbunden. Die Angebote richteten sich vor allem an den Nachwuchs. Auch außerhalb des Wassers gab es zahlreiche Betätigungsfelder für die Mitglieder. Der Verein bereicherte das Ferienprogramm und beteiligte sich erneut an der „Barnstorfer Weihnacht“, wo die Mitglieder nicht nur ihre Kasse aufbessern, sondern auch Werbung für den heimischen Schwimmsport machen konnten. Besondere Erwähnung fand auch die Nichtschwimmer-AG in Kooperation mit der Christian-Hülsmeyer-Schule.

Die Jahreshauptersammlung erwies sich erneut als willkommene Plattform, um die besten Schwimmer des Jahres 2016 auszuzeichnen. Die Titel, verbunden mit dem Gewinn des Volksbank-Pokals, gingen an Finja Brauneck und Henrik Rabbe. Finja Braunek hatte auch bei der Jugend die Nae vorn. Bester männlicher Nachwuchsschwimmer war Anis El Gumati. Er war nicht anwesend und dürfte die Auszeichnung nachgereicht bekommen.