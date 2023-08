Ein Jubiläum in drei Akten: Kameradschaft Drentwede feiert 125-jähriges Bestehen

+ © Jan Könemann Kameradschaft-Vorstand und kommunale Politik vor dem Denkmal in Drentwede (v.li.): Frank Uhlhorn (stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Drentwede), Henry Wowerat (1. Schießwart), Birgit Dießelberg (1. Geschäftsführerin), Ralf Schwarze (2. Vorsitzender), Hartmut Abeling (1. Vorsitzender) und Dirk Meinecke (Bürgermeister der Gemeinde Drentwede). © Jan Könemann

Die Kameradschaft Drentwede von 1898 feiert im September ihr 125-jähriges Bestehen. Geplant sind drei Veranstaltungen in Kombination mit dem Kreisverbandsfest. Das Denkmal hat bis heute eine große Bedeutung für den Verein.

Drentwede – Die Kameradschaft Drentwede von 1898 ist der älteste Verein in der Gemeinde. Sie zählt seit ihrer Gründung bis heute zu einer der mitgliederstärksten Kameradschaften im Landkreis Diepholz. Zur Feier des 125-jährigen Bestehens wird es im September insgesamt drei Veranstaltungen in Verbindung mit dem Kreisverbandsfest geben. Der Vorstand befindet sich bereits in den Vorbereitungen für das besondere Jubiläum. Unterstützung und Wertschätzung erhält die Kameradschaft aus der kommunalen Politik.

Vorbereitungen haben bereits begonnen

„Wir sind im Hintergrund schon am Machen und Organisieren“, sagt Geschäftsführerin Birgit Dießelberg. „Die richtigen Vorbereitungen beginnen dann mit der ersten Veranstaltung“, ergänzt Hartmut Abeling, 1. Vorsitzender. Das große Jubiläum wirft seine Schatten also bereits voraus. Los geht es am Freitag, 8. September, um 19 Uhr mit dem Pokalschießen für das Verbandsfest. In der Gemeinschaftshalle am Sportplatz in Drentwede werden dann der Karl-Heinz-Klare-Pokal, der Seniorenpokal, der Damenpokal und der neue Kreiskönig oder die neue Kreiskönigin ausgeschossen.

Weiter geht es am Mittwoch, 30. September, mit der Herbst-Delegiertentagung des Kreisverbandes der Kameradschaftsvereinigung Altkreis Diepholz. Austragungsort ist auch hier die Gemeinschaftshalle. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Großes Fest am 30. September

Das große Fest zum 125-jährigen Jubiläum findet dann in Verbindung mit dem Kreisverbandsfest am Samstag, 30. September, im Gasthaus Schütte statt. „Das Gasthaus Schütte ist seit Gründung der Kameradschaft das Vereinslokal. Es kann also keinen besseren Ort für diese Feier geben“, meint Abeling. Er ist seit 2010 Vorsitzender der Kameradschaft und hofft für alle Veranstaltungen auf starke Beteiligung: „Es wäre schön, wenn die Dorfbewohner, die Drentweder Vereine und auch die Kameradschaften aus Barver und Sankt Hülfe aus unserem Kreisverband zahlreich bei den einzelnen Events vertreten sind.“

Die Kameradschaft Drentwede hat eine aktuelle Stärke von 116 Mitgliedern (27 Damen und 89 Herren). „Die Damenabteilung ist inzwischen ein wichtiger und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil des Vereinslebens und lenkt auch im Vorstand die Geschicke der Kameradschaft“, macht Vorsitzender Hartmut Abeling deutlich.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Vereins ist die Pflege des Denkmals in Drentwede. „Ohne die Kameradschaft wäre eine Umgestaltung des Denkmals gar nicht möglich gewesen. Das hätten wir als Kommune nicht stemmen können“, würdigt Drentwedes Bürgermeister Dirk Meinecke den ehrenamtlichen Einsatz der Vereinsmitglieder. „Das Denkmal ist so was wie ein Symbol für die Kameradschaft und hat einfach Tradition“, erklärt Abeling die Bedeutung für den Verein.

Denkmal hat „hohen Stellenwert“ für die Kameradschaft

Seit der Enthüllung über die Verlegung bis heute ist die Kameradschaft für die Pflege des Denkmals und das Grundstück verantwortlich. „Das hier ist etwas Besonderes für den ganzen Ort. Man kann der Kameradschaft nur danken und die Mitglieder für ihren Einsatz loben“, meint Dirk Meinecke. Das Denkmal hat für die Kameradschaft einen „hohen Stellenwert“, sagt Abeling und ergänzt: „Wir wollen die Erinnerung hochhalten.“

Die Vereinsmitglieder setzen sich seit Beginn unter anderem für das Aufrechterhalten der dörflichen Gemeinschaft ein – und dieses Anliegen verfolgt die Kameradschaft bis heute. Da kommt eine Jubiläumsfeier gerade recht. „Das ist ein schöner Anlass zum Feiern“, meint 2. Vorsitzender Ralf Schwarze.

Mit dem Jubiläum wolle der Verein ein Fest „in schöner Atmosphäre und mit familiärem Touch“ feiern.