Jonas Kröger aus Drebber ist jahrgangsbester landwirtschaftlicher Azubi

Von: Jan Könemann

Jonas Kröger aus Drebber ist von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen als Jahrgangsbester in der Ausbildung zum Landwirt ausgezeichnet worden. © Jan Könemann

Jonas Kröger aus Drebber wurde in Hannover von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen ausgezeichnet. In der Ausbildung zum Landwirt ist der 21-Jährige bester seines Jahrgangs.

Drebber – Eine Urkunde samt Grußworten von Kultusministerin Julia Willie Hamburg. Das passiert nicht mal eben so. Diese Ehre ist jetzt Jonas Kröger zuteilgeworden. Er schloss seine Ausbildung zum Landwirt im vergangenen Jahr als Bester seines Jahrgangs ab und wurde dafür in Hannover vor rund 120 Gästen von der Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen geehrt.

„Das war eine schöne Veranstaltung“, erinnert sich Jonas Kröger im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. Der 21-Jährige kommt aus und wohnt in Drebber. Aufgewachsen auf dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familie mit Schweinemast und Ackerbau ist für den jungen Mann der Berufswunsch schnell klar: Landwirt. Bereits in der Schule stellt er die dafür die Weichen. Er wechselt nach der zehnten Klasse auf das berufliche Gymnasium für Argarwirtschaft in Cloppenburg. Eine Entscheidung, die sich später auszahlt – nicht nur fachlich, auch zeitlich. Durch den Wechsel verkürzt sich seine Ausbildungszeit von drei auf zwei Jahre.

Das erste praktische Lehrjahr absolviert Kröger auf dem Hof Vaske in Calveslage. Für sein letztes Ausbildungsjahr entscheidet er sich für den Hof Kortenbruck in Brockum, ein Schweinezucht-Betrieb, der seit drei Generation von Familien Kortenbruck geführt wird. Eine bewusste und gut überlegte Entscheidung des damals 20-Jährigen: „Hof Kortenbruck war meine erste Wahl. Das ist ein zukunftsorientierter Betrieb mit moderner Technik.“

Jonas ist ein ehrgeiziger und zuverlässiger Typ. Es hat Spaß gemacht. Die Motivation war immer da.

Dort ist man mit dem Azubi und seiner geleisteten Arbeit vollends zufrieden: „Jonas ist ein ehrgeiziger und zuverlässiger Typ. Es hat Spaß gemacht. Die Motivation war immer da und wir haben uns gegenseitig gut unterstützt“, sagt sein zuständiger Ausbilder Jan-Philipp Kortenbruck.

Die abschließende Prüfung zum Landwirt hat Kröger mit der Note 1,1 abgeschlossen – Jahrgangsbester in Niedersachsen. Doch damit nicht genug. Aktuell studiert Kröger Landwirtschaft in Osnabrück: „Das ist schon was anderes, viel Theorie anstatt Praxis“, erklärt er den Unterschied zu seiner Ausbildung.

Daran dass Landwirt sein Traumberuf ist, lässt Kröger keinen Zweifel. Der abwechslungsreiche Mix aus der Arbeit mit Tieren, dem Einsatz moderner Technik und verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten macht ihm Spaß. „Man weiß heute nicht, was einen morgen erwartet“, so Kröger. Und auch mit einigen Vorurteilen gegenüber dem Beruf Landwirt räumt er lächelnd auf: „Natürlich hat man auch Urlaub.“

Die Auszeichnung hat den Drebberaner schon überrascht, schließlich habe er nicht explizit darauf hingearbeitet. Das Vorwissen durch die berufsorientierte schulische Ausbildung und den eigenen Hof zu Hause sowie sein persönliches Interesse an der Landwirtschaft gibt er als Hauptgründe für diesen großen Erfolg an.

Konkrete Zukunftsplanungen hat der frisch ausgezeichnete Kröger noch nicht. Natürlich sei die Lust da, irgendwann den eigenen Hof in Drebber zu übernehmen, aber er wolle die nächsten drei Jahre Studium erst einmal abwarten. „Die landwirtschaftliche Ausbildung als Basis habe ich jetzt schon einmal. Nach dem Studium schaue ich dann weiter.“