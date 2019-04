Jörg Pilawa verbreitet in Barnstorf ansteckendes Quizfieber

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Wenn die „Leuchte des Nordens“ gesucht wird, dann sitzt Ulrich Wilms vor dem Fernseher. Für ihn ist die NDR-Quizshow mit Jörg Pilawa ein Muss an jedem Sonntagabend. Nun ist der Zuschauer in den Genuss gekommen, bei einem solchen Spiel einmal selbst mitzumachen. So geschehen am Dienstagabend im „Schröders“ in Barnstorf, wo der beliebte Moderator das heimische Publikum ins Ratefieber versetzte.

Dass der prominente Showmaster erstmals in seinem Leben nach Barnstorf kam, war der Aktion „Wünsch dir deinen NDR“ zu verdanken. Auf diesem Weg konnten Fernsehzuschauer einen Besuch des Norddeutschen Rundfunks (NDR) gewinnen, der mit seinen Protagonisten für einem Monat quer durch Norddeutschland tourt. Diese Chance wollte sich Wilms nicht entgehen lassen. Umso größer war die Freude, als er vor wenigen Wochen eine Zusage erhielt.

„Ich hatte mich auch um einen Gärtner beworben“, verriet Wilms am Dienstagabend im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch aus der Grünpflege mit Matthias Schuh aus der Sendung „Mein Nachmittag“ wurde nichts. Gott sei Dank, könnte man sagen, denn sonst hätte der 66-jährige Heiligenloher bei seiner Parallelanfrage wohl kaum den Zuschlag für die Quizshow bekommen – und den rund 100 geladenen Gästen in Barnstorf wäre ein höchst amüsanter Abend entgangen.

+ Kleine Freundin im Publikum: Lina Tangemann (10) hatte einen guten Riecher beim Mitraten. © Speckmann

Bereits eine Stunde vor Ankunft des Fernsehmoderators herrschte eine Mischung aus Spannung und Vorfreude im großen Saal. „Es kommt mir vor, als wenn wir Premiere beim Theater hätten“, sagte Wilms, der seit mehr als zehn Jahren in der Plattdeutschen Bühne Rehden aktiv ist. Als er zum Mikrofon griff, merkte man sofort, dass ihm Auftritte vor großem Publikum nicht fremd sind.

„Anmoderation möchte ich als Klingelton haben“

Die Begrüßung des „besten Quizmasters in Deutschland“ blieb nicht unkommentiert. „Deine Anmoderation möchte ich als Klingelton haben“, scherzte Pilawa und hatte damit gleich den ersten Lacher auf seiner Seite. Ganz unumwunden gab er zu, dass er Barnstorf bis zu diesem Tag nicht gekannt habe. Aber das sollte sich in den folgenden zwei Stunden ändern, denn der Gast suchte die Nähe zu den Menschen.

+ Das Siegerteam der Plattdeutschen Bühne Rehden (v.l.): Ulrich Wilms, Heiner Kopmann und Ralf Bünte. © Speckmann

Pilawa äußerte die Hoffnung, dass er mit seinem Auftritt vor Ort etwas anschieben könnte. In vielen Städten gebe es bereits eine Kultur, Ratespiele in Kneipen zu veranstalten. Solche Aktionen könnte es auch in Barnstorf geben. Dieser Gedanke schien Wirtin Kerstin Schröder durchaus zu gefallen: Warum sollten sich Vereine und sonstige Gruppen nicht regelmäßig zum Quiz treffen?

Für die Veranstaltung am Dienstabend hatte Wilms fünf Gruppen eingeladen, denen er sich eng verbunden fühlt. Dabei handelte es sich um die Plattdeutsche Bühne Rehden, die Barnstorfer Speeldeel, den Schützenverein Donstorf, die Herzsportgruppe des MTV „Jahn“ Barnstorf und nicht zuletzt seine Familie. Jede Mannschaft nahm mit drei Personen an dem Spiel teil.

+ Hochprozentig: Gastgeber Ulrich Wilms überreichte Jörg Pilawa eine Flasche Donstorfer Doppel-Kümmel. © Speckmann

„Es ist sehr männerlastig“, stellte der Moderator auf den ersten Blick fest. An dieser Konstellation sollte aber nicht mehr gerüttelt werden. Denn Pilawa wurde mit launigen Worten daran erinnert, dass er kürzlich in einer Fernsehshow gesagt habe, dass Frauen die besseren Quizteilnehmer seien. „Das wollen wir heute Abend widerlegen“, kündigte Wilms vollmundig an. Ob er damit recht behielt, sollte sich in den folgenden zwei Stunden herausstellen.

Der Showmaster fackelte nicht lange. Die Regeln waren schnell erklärt und schon startete die erste von vier Spielrunden, die mit jeweils acht Fragen gespickt waren. Bei der Vielfalt an Themen kamen nicht nur die Teams ins Grübeln. Auch die Zuschauer suchten fieberhaft nach den richtigen Antworten. „Nicht vorsagen“, kommentierte Pilawa die ersten Zwischenrufe. Kurze Zeit später konnte er sich ein Grinsen nicht verkneifen: „Da wird gegoogelt. Ich kann es nicht fassen!“

Moderator findet eine „kleine Freundin“

Beim Gang durch die Zuschauerreihen hatte der Moderator schnell eine „kleine Freundin“ ausgemacht: Lina Tangemann aus Goldenstedt. Die zehnjährige Schülerin steckte mit ihren leisen Vorahnungen so manchen Erwachsenen in die Tasche. Wohl kaum jemand der Anwesenden hatte gewusst, dass Katzen keinen Geschmackssinn für Süßes haben. Bei der Frage nach einem Song von Herbert Grönemeyer lag Katharina Wilms goldrichtig: „Was soll das?“ sang die Tochter des Gastgebers und bescherte damit ihrer Familie einen Pluspunkt im Wettstreit.

+ Die Herzsportgruppe des MTV „Jahn“ Barnstorf lag in den ersten Spielrunden in Führung. © Speckmann

In der Halbzeit gab es Gelegenheit zum Durchschnaufen. Die Besucher nutzten den Moment, um Erinnerungsfotos mit dem Promi zu bekommen. „Total locker und natürlich, so wie man ihn aus dem Fernsehen kennt“, stellte Thomas Brüggemann aus Barnstorf fest. Pilawa begab sich lächelnd von Selfie zu Selfie. Ihm würden solche publikumsnahen Auftritte große Freude machen, es sei etwas anderes, als in die schwarzen Löcher der Fernsehkameras zu schauen, sagte er und fügte hinzu: „Für diese Menschen machen wir Programm.“

Der Spaß an solchen Formaten schien ebenfalls ungebrochen. „Das Tolle an Ratespielen ist die Interaktion. Man macht mit und ist Teil der Show“, so Pilawa weiter. Um diesen Beweis anzutreten, hatte der vierfache Vater am Dienstagabend seinen Sohn Finn eingespannt. Der Junior spielte den Chauffeur und half bei der Auswertung der Fragebogen. Unterdessen waren zwei Kameraleute ganz dicht am Geschehen, um einen Beitrag für das Fernsehen zu drehen.

Spannung bis zum Schluss

Die Spannung hielt bis zum Schluss. Die Herzsportgruppe hatte zunächst in Führung gelegen, wurde aber in der letzten Runde von der Lustigen Bühne Rehden vom Podest verdrängt. Großer Jubel bei Wilms und seinen Teamkollegen Heiner Kopmann und Ralf Bünte. Das Siegerteam wurde ins Studio nach Hamburg eingeladen, um bei der Aufzeichnung einer Quizshow zuzuschauen.

Für die übrigen Teams hatte der Gastgeber vorgesorgt. Unter dem Applaus des Publikums gab es Sekt und Schokolade. Auf Pilawa wartete derweil ein hochprozentiges Präsent. In Anspielung auf seinen früheren Wohnort überreichte Wilms eine Flasche Donstorfer Doppelkümmel und gab dazu eine Servierempfehlung für den Fall, dass Gäste zu viel Sitzfleisch haben: „Warm ausschenken, dann sind sie weg!“

Weitere Informationen:

Die Aktion aus Barnstorf wird vom 4. bis 12. Mai mehrfach im NDR Fernsehen ausgestrahlt. Dazu soll es ab Ende nächster Woche einen Beitrag auf der Internetseite des Senders geben.