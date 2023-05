Jörg Felstehausen beendet die Republik in Drebber

Von: Eva-Maria Konkel

Der Hofstaat des Schützenvereins Drebber von 1900 ist endlich wieder komplett. © Konkel

Beste Laune beim Schützenverein Drebber von 1900. Schützenfest am Pfingstwochenende wurden endlich wieder alle Throne besetzt. Schützenkönig ist Jörg Felstehausen, Jungkönigin Rike Felstehausen.

Drebber – Wieder einmal stellte sich beim Schützenfest in Mariendrebber am Pfingstwochenende die bange Frage: „Werden wir in diesem Jahr alle Königsthrone besetzen können?“ Denn zuletzt regierte 2018/19 Kaiser Peter Meyer mit seiner Kaiserin Marion den Schützenverein Drebber von 1900. Entsprechend enthusiastisch war dann auch der Jubel, als ein sichtlich erleichterter Präsident Rainer Mahnke verkünden konnte: „Alle Throne sind besetzt.“

Der neue König Jörg Felstehausen und seine Königin Meike freuten sich ganz offensichtlich auf die neue Aufgabe und ein ereignisreiches Regierungsjahr. Zur Seite stehen ihnen die Adjutanten Franz Veitz, Wolfgang Nürnberg, Eike Breiter und Stefan Runge. Auch die Riege der Ehrendamen kann sich mit Verena Nürnberg, Marion Meyer, Hiltrud Pieper, Astrid Mahnke, Bianca Kröger und Sylvia Johnson sehen lassen. „Da kann nichts mehr schief gehen“, strahlte Königin Meike.

Bei den Kindern hatte es schon am Samstag einen harten Kampf um die Königskrone gegeben. Die Geschwister Kira und Thilo Evers wollten beide auf den Thron, aber Thilo ließ ganz gentlemanlike seiner Schwester den Vortritt und schoss daneben. „Dann eben nächstes Jahr“, meinte er und freute sich über den Erfolg seiner großen Schwester, die sich Lukas Coenen zum Prinzgemahl nahm. Als Adjutanten fungieren Elias Seltmann und Justin Hirschberg, als Ehrendamen Finja Kunst und Lea Bonkowski.

Auch bei der Jugend hatte das weibliche Geschlecht die Nase vorn. Rike Felstehausen übernahm unangefochten mit Prinzgemahl Jonas Kröger die Regentschaft über das Jungschützenvolk. Noah Grimm und Robin Stahmann fungieren, wie in anderen Vereinen auch, wieder einmal als Adjutanten, und werden im laufenden Jahr von den Ehrendamen Neele Wehrmeister und Julia Titjung unterstützt.

Der krönende Abschluss des langen Schützenfest-Wochenendes fand am Pfingstmontag mit dem musikalischen Frühschoppen statt. Das „Niedersachsen Sound Orchester“ aus Bösel spielte zum wiederholten Mal gewohnt gut gelaunt und mit vielen bekannten Hits im Gepäck unter der Leitung von Stefan Lübben, der seinen erkrankten Vater Heinrich vertrat, schwungvoll auf.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings doch, sagte Bürgermeister Friedrich Iven am Rande des Schützenfestes. „Der Zulauf aus der Bevölkerung hat merklich nachgelassen. In den früheren Jahren war das Festzelt bis auf den letzten Platz besetzt, und jetzt können wir kaum noch die Hälfte des Zeltes füllen. Das ist sehr bedauerlich.“

Das Niedersachsen Sound Orchester sorgte beim Frühschoppen für beste Unterhaltung. © Konkel, Eva-Maria