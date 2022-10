Christiane Koop-Lampe schließt „Das Schuhhaus“ in Barnstorf zum Ende des Jahres

Von: Jannick Ripking

„Das Schuhhaus“ in Barnstorf macht zu: Inhaberin Christiane Koop-Lampe (rechts) und Mitarbeiterin Birgit Ehlers sind noch bis Ende des Jahres für ihre Kunden da. © Jannick Ripking

Nach 15 Jahren ist Schluss: Christiane Koop-Lampe schließt „Das Schuhhaus“ an der Kampstraße in Barnstorf. Somit endet eine 98-jährige Schuhgeschichte in diesem Gebäude.

Barnstorf – Christiane Koop-Lampe macht Schluss: Die Betreiberin von „Das Schuhhaus“ an der Kampstraße in Barnstorf schließt ihren Laden zum Ende des Jahres. „Eigentlich wollte ich weitermachen, bis ich 70 Jahre alt bin“, sagt die 67-Jährige, aber die Folgen der Corona-Pandemie, die Energiekrise und andere Sorgen machen ihr einen Strich durch die Rechnung. Ihr Räumungsverkauf ist derweil in vollem Gange.

Vor 15 Jahren hat Koop-Lampe „Das Schuhhaus“ von Renate Henschel-Nagel übernommen. „Davor habe ich schon fünf Jahre ausgeholfen und bin irgendwie hier hängen geblieben“, erzählt sie lachend. Als sie gefragt wurde, ob sie das Geschäft übernehmen will, „habe ich – ohne zu zögern – ,Ja‘ gesagt“. Bereut habe sie diese Entscheidung nie: „Ich hatte immer ganz viel Spaß und Freude an der Arbeit.“

Dass Christiane Koop-Lampe ihren Laden trotzdem drei Jahre vor ihrem 70. Geburtstag schließt, habe verschiedene Gründe. Neben der Corona-Pandemie und der Energiekrise gebe es seit geraumer Zeit einen erheblichen Personalmangel im Einzelhandel. Steigende Auflagen in Bezug auf Coronahilfen erschwerten den Betrieb ihres Geschäfts zusätzlich. „Da wird überhaupt nichts mehr individuell betrachtet“, sagt sie. Außerdem machen der Branche seit Kurzem auch Lieferengpässe zu schaffen. Koop-Lampe: „Es gibt keine Lkw-Fahrer mehr, keine Container zum Lagern oder Transportieren der Ware. Die Situation ist einfach nicht mehr zuverlässig.“

Doch statt zu meckern, blickt die Betreiberin viel lieber auf die vergangenen Jahre zurück. „Jeder Tag war besonders“, sagt sie. Eine Gruppe von Menschen bleibt ihr aber am meisten in Erinnerung: die Kinder. „Die Beratung von Kindern hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Wenn ich manchmal im Supermarkt bin, und mir läuft dann ein Kind vor die Füße und sagt: ,Guck mal, Christiane. Ich habe deine Schuhe an.‘ Das war und ist schon etwas Tolles.“

Kinderschuhe waren also immer das Steckenpferd von Christiane Koop-Lampe. Und das sehen offenbar die Kunden ganz ähnlich. „Das Besondere an diesem Laden war immer: der perfekte Schuh für das sowieso perfekte Kind. Kinder haben hier keine Schuhe bekommen, ohne sie mindestens einmal anprobiert zu haben“, meint Jennifer Fleischer, die gerade im Laden von Mitarbeiterin Birgit Ehlers beraten wird.

Apropos Birgit Ehlers: Zwölf Jahre war sie eine feste Größe bei „Das Schuhhaus“. Über sie verliert die Inhaberin des Geschäfts nur gute Worte: „Birgit ist wirklich etwas ganz Besonderes. Sie war immer da, wenn ich sie gebraucht habe. So jemanden findet man heutzutage nur noch ganz selten.“ Würde es Birgit Ehlers nicht geben, hätte Christiane Koop-Lampe ihre Laden wohl schon eher geschlossen. „Vielleicht sogar schon vor zweieinhalb Jahren“, sagt sie.

Schuhe haben im Gebäude am der Kampstraße 10 übrigens eine lange Tradition, die nun zu Ende geht. August Striebeck machte sich dort 1924 als Schumacher selbstständig. 1956 übernahm sein Schwiegersohn Helmut Borchert den Laden. Die Schuhmacherwerkstatt wich einer größeren Verkaufsfläche und einem erweiterten Angebot. 1988 übernahm dann Renate Henschel-Nagel das Geschäft, bevor sie es Anfang 2008 an Christiane Koop-Lampe übergab. Dieses Haus erzählt also eine 98 Jahre lange Geschichte über Schuhe.

Eine Nachfolge für Koop-Lampe gibt es nicht. „Man findet einfach niemanden dafür“, erklärt die Inhaberin. „Für meine Stammkunden tut es mir wirklich von Herzen leid, dass ich den Laden schließen muss“, sagt sie und berichtet: „Viele waren wirklich betroffen.“ Eine Kundin sei mit Tränen in den Augen und einem großen Blumenstrauß in „Das Schuhhaus“ gekommen, um sich persönlich von Koop-Lampe zu verabschieden und sich bei ihr zu bedanken.

Christiane Koop-Lampe rät sogar davon ab, sich in diesen Zeiten in der Einzelhandelsbranche selbstständig zu machen. Sie sagt: „Heutzutage macht niemand freiwillig ein Schuhgeschäft auf.“ Die Gründe liegen für Koop-Lampe auf der Hand: „Die Leute wollen viel und sie wollen es billig. Daran krankt das ganze System.“