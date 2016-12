Wohnbau Diepholz: Geschäftsführer Rudolf Schmidt in den Ruhestand verabschiedet

26 Jahre lang am „Steuerrad“ der Wohnbau

+ © Reckmann Rudolf Schmidt (2. von rechts – mit seiner Frau Hildegard) verabschiedete sich nach 26 Jahren als Geschäftsführer der Wohnbau Diepholz in den Ruhestand. Ebenfalls im Bild: Schmidt-Nachfolger Uwe Tenschert (links) und Olaf Meyer-Runnebohm als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates. © Reckmann

Barnstorf / Diepholz - Er hatte 26 Jahre lang als Geschäftsführer an der Spitze der Wohnbau Diepholz gestanden. Zum Jahresende geht Rudolf Schmidt in den Ruhestand. Im Kreise von Vertretern der Gesellschafter, der Aufsichtsratsmitglieder und weiterer Wegbegleiter wurde der 63-Jährige im Barnstorfer Hotel Roshop offiziell verabschiedet.

Olaf Meyer-Runnebohm als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates sowie Uwe Tenschert, der Nachfolger als Wohnbau-Geschäftsführer wird, würdigten dabei die langjährigen Verdienste Schmidts.

„Die Gesellschaft lag ihm immer am Herzen“, sagte Meyer-Runnebohm. Er habe stets dafür Sorge getragen, dass der Wohnungsbestand eine hohe Vermietungsquote vorweisen konnte und dass die Wohnungen „in Schuss“ sind.

Schmidt bedankte sich bei Wegbegleitern, Mitarbeitern, Handwerkern und Mietern für das langjährige Zusammenwirken.

Rudolf Schmidt, in Mörsen geboren, absolvierte nach dem Besuch der Handelsschule in Syke eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im Landkreis Grafschaft Hoya. Es folgte ein Fachstudium zum Betriebswirt an der Fachhochschule Osnabrück. Nach zwei Berufsstationen als Geschäftsstellenleiter beziehungsweise Geschäftsführer in zwei Unternehmen übernahm er am 1. Oktober 1990 die Geschäftsführung der Wohnbau Diepholz GmbH.

Instandhaltungsmaßnahmen für über 18,7 Millionen Euro

Einige Kennzahlen machen deutlich, was die Gesellschaft unter dem Geschäftsführer Schmidt bewegt hat: So gab es von 1991 bis 2003 Neubautätigkeiten mit einem Bauvolumen von 26 Millionen Euro. 2008 bis 2016 wurden Modernisierungen und energetische Sanierungen über rund 4,7 Millionen Euro an 146 Wohneinheiten im Bestand in Angriff genommen. Von 1991 bis heute wurden an 250 Wohneinheiten im Bestand Badsanierungen durchgeführt und es gab insgesamt Instandhaltungsmaßnahmen über 18,7 Millionen Euro.

Schmidt-Nachfolger Uwe Tenschert (51) ist gebürtiger Wagenfelder, studierte nach dem Abitur an der Diepholzer Graf-Friedrich-Schule Wirtschaftswissenschaften in Münster, absolvierte eine Ausbildung zum Sparkassenbetriebswirt bei der Kreissparkasse Diepholz und wohnt in Rehden. Seit 1997 war Tenschert Geschäftsführer der Atrium Immobiliengesellschaft (Rehden).

sr