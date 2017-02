33 Jahre Karnevalsclub Drebber: Ball mit Bauchtanz und „Fracksausen“

Drebber - Während wohl zur Gründung des Karnevalsclubs Drebber (KCD) im Jahr 1984 andere Outfits und Masken in Mode waren – wie Cowboy, Indianer, Hexen, Clowns, Pipi Langstrumpf oder Räuber – bot sich 33 Jahre später am Samstagabend im Landgasthaus Halfbrodt ein gänzlich anderes Bild.

Zum „Jubiläumswochenende“ anlässlich des 33-jährigen Bestehens trafen beim Kostümball Gestalten, die den Zeitgeist widerspiegelten, auf Kostüme mit „ewig-gestrig bis kultig“ Status. Das Motto am Samstagabend und am gestrigen Sonntagnachmittag zum Kindermaskenball (wir berichten noch näher) hieß „33 Jahre KCD – Wir feiern das, Tätärä“.

Das Erbe der großen Maskenbälle der 1960/70er Jahre in der Region pflegt der Karnevalsclub Drebber seit 1984. Und das sogar mit eigenem Glaubensbekenntnis, das zur Geschichte des KCD gehört. „Das etwas aktualisierte Glaubensbekenntnis möchte ich vortragen“, begrüßte der aktuelle Präsident des Karnevalsclubs, Jürgen Lübbers, die Besucher im gut gefüllten Saal. Die teilweise groben Ausdrücke bat er zu entschuldigen. Er erinnerte sich: „Am 11.11.1984 um 11.11 Uhr wurde in der Gaststätte Halfbrodt der KCD gegründet“. Die Gründungsmitglieder waren Hartmut Winkelmann, Jürgen Eckert, Birgit Lübbers, Rolf Hardemann, Jürgen Schumacher, Peter Husmann, Jörg Langhorst, Peter Breiter, Jürgen Lübbers, Birgit Kriesmann, Walter Steinbrink und Karsten Flemer.

„Seit 1986 pflegen wir das närrische Treiben in Maske und Kostüm“

„Es war wohl Liebe nach dem ersten Kölsch“, holte Jürgen Lübbers aus, denn die Karneval-Liebhaber aus dem Norden liebten den Kölner Karneval mit den Gruppen wie „Bläck Fööss“ und „De Höhner“.

Erster Präsident wurde 1984 Hartmut Winkelmann, ihm folgten Peter Breiter, Josef Schlarmann, Dieter Handke, Heino Nordmann, Sabine Wilker, Martin Wilke und 2016 Jürgen Lübbers.

„Seit 1986 pflegen wir das närrische Treiben in Maske und Kostüm und dürfen zu unseren Nachbar-Narren nach Vechta reisen“, so Lübbers. 1990 hielt im Elferrat die Emanzipation Einzug und es durften Frauen in den Vorstand gewählt werden.

Es dauerte aber noch weitere 15 Jahre nach Änderung der Satzung, bis Sabine Wilker Präsidentin wurde.

2017 strahlten die Männeraugen, als die Bauchtanzgruppe von Nelly Meier aus Barnstorf beim Ball gastierte und die Hüften lustvoll schwang. Ihre „Scheichs“ im Gefolge waren nur Schleierträger und Kamel-Betreuer. Die kleinen süßen Steiff-Tier-Kamele auf Rädern begleiteten die exotische Karawane. Bill Ramseys Kulthit von 1961 „Die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe“ lud alle zum Tanzen ein.

Country- und Western-Steps präsentierte die bekannte Tanzgruppe aus Drebber beim Ball und der Bogen zu Cowboys und Indianern war wieder geschlagen.

March und Homer Simpson tanzten mit Harry Potter

Weiter ging es mit Stimmung von „Kölsch & Klüngel“ aus Dinklage und ihrer Musik auf der Bühne zum Mitsingen und Mitmachen. Die Band brachte mit karnevalistischen Gassenhauern wie „Mer losse der Dom in Kölle“ und vielen kölschen Liedern den Saal zum Kochen.

Unter den Gästen zeigte sich Kostüm-Fantasie: March und Homer Simpson tanzten mit Harry Potter, Arzt und Krankenschwester, die „Peace-Generation“, eine Schwarz-Bunte oder ein Computer schwangen das Tanzbein schwangen und der Biene-Maja-Club hielt am Kult der kleinen Biene fest. Wunderbar auch die Familie Shrek mit Vater Shrek und Ehefrau Fiona der Gattung Oger.

„Feiern bis der Arzt kommt“ wurde kein Problem, der war auch bereits vor Ort, sehr authentisch und vom Original kaum zu unterscheiden.

Den klassischen Part der Drebberaner Session bildete der Auftritt der Tanzgruppe des Vechtaer Carneval Clubs (VCC) mit Tanzmariechen in blau-weiß-rot und blonden Zöpfen.

„Fracksausen“ ist nicht etwa eine Angst von Männern in Frack, sondern auch wieder ein Paradestück aus Drebber: Neun Herren in Frack zelebrierten beim Kostümball karnevalistische Lieder, die die gute Stimmung noch ein Stückchen höher hoben.

Übrigens: Präsident Jürgen Lübbers trug Frack – und sein Kostüm hieß nicht „Ich gehe heut als Pinguin“.

sbb