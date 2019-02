Irmler feiert zwei Premieren bei „Bremen Classic Motorshow“

Rennsport-Serie in England

+ © Foto: Irmler Auf dem Messetand zeigten die Daumen nach oben: Firmenchef Steffan Irmler (l.) und Günther Irmscher jun. vor dem dem Opel Vectra STW. © Foto: Irmler

Drebber - Steffan Irmler kehrte mit einem zufriedenen Lächeln von der „Bremen Classic Motorshow“ zurück. Drei Tage lang waren der Drebberaner und seine Mitarbeiter in der Messehalle am Start, um ihre Produkte vorzustellen und mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen. „Wir können mit der Resonanz sehr zufrieden sein, zumal wir hochkarätige Gäste bei uns am Stand in Halle 6 begrüßen durften“, so der Unternehmer.