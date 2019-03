Müllsammelaktion in Barnstorf trotz widrigen Wetters erfolgreich

Barnstorf - Von Lucas Brüggemann. Es gehörte doch einiges dazu, sich am Samstag seine Arbeitsklamotten anzuziehen und an der jährlichen Müllsammelaktion in Barnstorf mitzumachen. Dennoch haben viele Unerschrockene aus Barnstorf, Aldorf, Mäkel oder Dreeke Dauerregen, Wind und Kälte getrotzt und säckeweise Unrat von Weges- und Straßenrändern zusammengesammelt.

Die Barnstorfer Fleckensbürgermeisterin Elke Oelmann war mit ihren Damen vom Kanuclub Barnstorf an der Walsener Straße in Richtung Rödenbeck unterwegs. „Es gibt immer noch viele Leute, die ihren Müll einfach im Wald abladen“, so Oelmann. Zu „Funden“ dieses Teams gehörten die „Klassiker“ am Straßenrand wie alte Autoreifen, Plastik in sämtlichen Variationen sowie Flaschen, aber auch Matratzen und volle gelbe Säcke.

„In diesem Jahr sind aber auch ganz viele Klamotten dabei“, stellte Frauke Brüning fest. So hätten die „Kanu-Damen“ auch schon einen BH und weitere Kleidungsstücke gefunden und eingesammelt.

Den „Sensationsfund“ machte Elke Oelmann: Sie entdeckte im Wald ein nagelneues iPhone, das nun im Fundbüro im Rathaus auf seinen Besitzer wartet.

Der Kanuclub war aber nicht nur zu Lande fleißig, auch vom Wasser aus wurde gesammelt, was das Kanu fassen konnte.

+ Barnstorfs Bürgermeisterin Elke Oelmann versorgte Jürgen Eilers, Birgit Haberkamp und Reinhold Jacob (von links) mit Müllsäcken, damit auch die Kanuclublub-Mitglieder die Hunte von Unrat befren konnten. © Kanuclub Nach längerer Pause waren in diesem Jahr die Angler vom Barnstorfer Fischereiverein mit sechs Sammlern dabei. Das „Sammelrevier“ von Heinz-Otto Rexforth, Heinfried Finke, Heino und Dorothea Märtens und den beiden Jugendlichen Tim Kruber und Nico Netzband umfasste die Teiche am Meyer-Köster-Haus, die Walsener Teiche sowie die Gewässerrandstreifen rund um den Stau. Auch die Angler fanden Plastik in seinen vielen Erscheinungsformen: Eimer, Flaschen und Verpackungen. Insgesamt sammelten die Angler vier große Säcke voll Unrat. „Da sieht man mal, dass nicht nur direkt an den Fahrbahnrändern Müll liegt, sondern auch weiter davon entfernt“, kommentierte der Vorsitzende des Fischereivereins, Heino Märtens, die Ausbeute rund um die Barnstorfer Gewässer.

Ihren „dicksten Fisch“ fanden die Angler an den Walsener Teichen. Hier stand mitten im Wald ein altes Sofa nebst gammeligem Backblech und alten Schrankrückwänden, die schleunigst aufgeladen und zur Sammelstelle auf dem Bauhof an der Aldorfer Straße verfrachtet wurde.

Auch die Aldorfer Feuerwehr war mit 14 Kameraden und zwei Kindern im Einsatz und füllte gewissenhaft Müllsack um Müllsack. In diesem Jahr war Aldorf „Mümmelmann-Revier“, so Andreas Wolf. In ihrem Gebiet hätten die Aldorfer Feuerwehrmänner vor allem Flaschen dieser Schnapssorte in sämtlichen Größen gefunden. „Wir hatten schon mal schickere Sachen“, stellte Wolf fest. So seien in vorherigen Jahren Sofas, Autoteile oder auch eine Erotikfilm-Sammlung unter den Fundstücken gewesen.

+ Ein iPhone fand Elke Oelmann im Wald. © lb Nicht nur die Vereine in Barnstorf waren im Einsatz. Für den jährlichen „Frühjahrsputz“ wurden auch die Schüler der Christian-Hülsmeyer-Schule, die bereits unter der Woche sammeln sollten, eingespannt. Bedingt durch die widrigen Wetterbedingungen in der letzten Woche, hat die Christian-Hülsmeyer-Schule ihren Sammeleinsatz auf Anfang April verschoben. Die Feuerwehr Rechtern und der Schützenverein Barnstorf haben bereits vor dem offiziellen Termin ihre Sammelgebiete gesäubert.

Bürgermeisterin Elke Oelmann war zufrieden mit dem Ergebnis der Sammelaktion: „Der Container am Bauhof war knapp halb voll und der am Schwimmbad richtig gut voll. Und dass sich so viele Freiwillige bei dem Wetterbedingungen überhaupt raus getraut haben, ist bemerkenswert.“

Für viele Barnstorfer Vereine sei die Müllsammelaktion ein festes Datum im Vereinskalender, bei dem es auch um das Miteinander gehe. „Trotz Mistwetters trifft man sich – und hinterher trinkt man einen Kaffee oder isst eine Pizza“, erklärte Oelmann.

Verärgert zeigte sich die Bürgermeisterin allerdings über Müll, der mutwillig im Wald abgeladen wurde. So seien unter anderem volle Müll- und Altkleidersäcke gefunden worden. „Das ist Umweltverschmutzung und der Aufwand, den Müll im Wald abzuladen, ist höher, als ihn einfach zur Sammelstelle zu bringen oder direkt von zu Hause abholen zu lassen.“