Barnstorf: Samtgemeindebürgermeister Grimm erklärt Kostensteigerung für Kinderbetreuung

Von: Jannick Ripking

Die Kinderbetreuung wird teurer für die Samtgemeinde Barnstorf. Das liegt zu großen Teilen auch daran, dass die Kommune mehr Kita-Plätze als im Vorjahr vorhalten kann. © Jens Büttner / dpa

Barnstorf gibt in diesem Jahr mehr als 600.000 Euro mehr für die Kinderbetreuung aus als im Vorjahr. Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm erklärt die Gründe.

Barnstorf – „Kinderbetreuung gibt es leider nicht zum Nulltarif“, sagt Barnstorfs Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm. Fast drei Millionen Euro sind allein für die Kitas im Kommunalhaushalt eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine satte Steigerung in Höhe von 633 700 Euro. Doch mit der Steigerung der Ausgaben ist es für die Samtgemeinde möglich, annähernd 100 Plätze für die Kinderbetreuung mehr anzubieten als noch 2022.

Mehr Kita-Plätze seien zwar grundsätzlich eine gute Sache, so Grimm, „aber die Kita-Situation ist trotzdem noch im gesamten Landkreis Diepholz angespannt“. Als Kommune sei die Samtgemeinde Barnstorf aber immer „bemüht, die Lage vor Ort zu entspannen“. Nicht zuletzt deswegen ist die Zahl der Kindergärten in diesem Jahr um zwei angewachsen: Die Trebere-Kita in Drebber hat bereits im vergangenen Jahr den Betrieb aufgenommen, neu ist auch der Kindergarten „Hand in Hand“ in Barnstorf.

Allein diese beiden Einrichtungen kosten die Samtgemeinde allein in diesem Jahr insgesamt rund 370 000 Euro. Kosten, die es in den vorherigen Jahren nicht gab. „Es ist uns bewusst, dass das eine Menge Geld ist“, kommentiert der Samtgemeindebürgermeister, „aber man darf auch nicht vergessen, dass Investitionen für Kinder immer Investitionen in unsere Zukunft sind.“

Die Trebere-Leiterin Nina Schuller (Mitte) mit den Erzieherinnen Sophie Brockhaus (links) und Julia Grimmelmann mittelfristig in einen Kita-Neubau in Drebber, der ebenfalls Geld kostet. © Jannick Ripking

Über die allgemeinen Zuschüsse für die Kitas nimmt die Samtgemeinde zusätzlich Geld in die Hand, um Einrichtungen zu bauen oder zu erweitern. Die Trebere-Kita ist zurzeit im Gemeindehaus in Jacobidrebber untergebracht. Definitiv kein Dauerzustand: Die Kirchengemeinde hat ihr Gebäude für maximal zwei Jahre zur Verfügung gestellt (wir berichteten). Bis dahin will und muss die Samtgemeinde Barnstorf einen Alternativstandort gefunden haben. Das ist Teil der Absprache mit der Kirchengemeinde. Grimm ist zuversichtlich: „Ich bin sicher, dass wir diese Zusage einhalten können.“

Ein Neubau für die Trebere-Kita ist bereits in Planung. Ihr neuer Standort wird sich aller Voraussicht nach in Zukunft gegenüber der Grundschule und dem Thriburi-Kindergarten befinden – direkt hinter der Sportanlage des TSV Drebber. Erste Gespräche mit Eigentümern und Beteiligten seien bereits geführt worden. „Ich gehe davon aus, dass der Neubau für die Kita noch in diesem Jahr beginnt“, erklärt Grimm. Auch andere Kita-Erweiterungsprojekte sollen in diesem Jahr umgesetzt oder fertiggestellt werden.

In diesem Zuge weist der Verwaltungschef noch einmal auf die notwendigerweise gestiegene Samtgemeindeumlage hin (wir berichteten). „Natürlich tut das den Mitgliedsgemeinden weh“, bedauert er. Aber: „Die Kosten für die großen Brocken trägt die Samtgemeinde“, so Grimm. Dazu gehöre auch die Kinderbetreuung. „Und das kommt letztlich wieder unseren Mitgliedsgemeinden zugute.“

Insgesamt wünscht er sich deswegen für die Zukunft, dass „wir die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden noch stärker in Einklang bringen müssen“. Das heißt für Grimm aber keineswegs, dass das Konstrukt der Samtgemeinde für ihn aus der Zeit gefallen ist: „So wie wir aufgestellt sind, wird es auch in Zukunft funktionieren. Es ist wichtig, dass wir unsere Gemeinderäte haben, denn ich finde es gut, dass ein Drebberaner entscheiden kann, was in Drebber passiert.“ Das Gleiche gelte selbsterklärend auch für den Flecken Barnstorf, Drentwede und Eydelstedt.