Intensive Zusammenarbeit bei Gefahrstoffunfall

Feuerwehren absolvieren Einsatzübung auf Betriebsplatz von Wintershall

+ Nach der Bergung aus dem Gefahrenbereich wurde „Kalle“ von den Atemschutzträgern der Feuerwehr Drentwede versorgt.

Bockstedt - Von Hartmut Weber-Bockhop. Starke Rauchentwicklung, Leckage an einem Tank und drei vermisste Personen: Das war die brenzlige Ausgangslage einer groß angelegten Einsatzübung, die am Dienstagabend auf einem Betriebsgelände von Wintershall in Bockstedt über die Bühne ging. Dabei waren etwa 60 Feuerwehrkräfte aus der Samtgemeinde Barnstorf im Einsatz.