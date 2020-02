„Intelligente Lösungen für Flächen“

Barnstorf – Beim dritten Treffen der „Allianz für Barnstorf“ im Rathaus haben Unternehmensvertreter von Wintershall Dea über den aktuellen Stand der Veränderungen am Standort informiert. „Im zusammengeführten Unternehmen bleibt Barnstorf ein wichtiger Ausbildungs- und Technologiestandort“, sagte Dirk Warzecha, Leiter Wintershall Dea Deutschland laut einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Wintershall und DEA hatten zum 1. Mai 2019 ihren lang angekündigten Zusammenschluss vollzogen. „Nach Verlagerung der Verwaltungsaktivitäten der so genannten Business Unit Deutschland nach Hamburg und Personalanpassungen werden in Barnstorf noch rund 100 Mitarbeiter und Auszubildende tätig sein“, erklärte Warzecha. Zu diesen 100 Beschäftigten und Auszubildenden direkt bei Wintershall Dea kommen noch 30 Stellen für Pipeline-Services und Transportleistungen (Logistik) in Barnstorf hinzu.

Darüber hinaus hat sich Wintershall Dea an der vom Barnstorfer Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers gegründeten „Allianz für Barnstorf“ beteiligt, um gemeinsam mit Politik und Wirtschaft intelligente Lösungen für nicht mehr benötigte Flächen auf dem Betriebsgelände zu entwickeln. „Wir prüfen derzeit verschiedene Optionen für die Nachnutzung des Verwaltungsgebäudes und von Teilen des Werksgeländes. Das große Werksgelände mit Bahnanschluss ist für die Ansiedlung von Einzelunternehmen oder ganzen Gewerbegebieten interessant und geeignet“, betonte Warzecha.

Wintershall Dea berichtete am Freitag demnach außerdem, dass das Labor und Bohrkernlager am früheren DEA-Standort in Wietze (Landkreis Celle) bereits fast vollständig nach Barnstorf umgezogen seien. Im Zuge der Verlagerung wird der Standort Wietze komplett geschlossen. Wintershall Dea hat insgesamt fast zehn Millionen Euro in das neue Barnstorfer Technologiezentrum mit „Digital Rocks“ investiert. „Diese Laborausstattung ist in Deutschland einzigartig“, sagte Warzecha.

Im Bereich Ausbildung hatte Wintershall Dea bereits beim Neujahrsempfang vor einer Woche angekündigt, gemeinsam mit örtlichen Betrieben in einem Ausbildungsverbund Fachkräfte für die lokale Wirtschaft auszubilden.

Wintershall Dea verfügt im Barnstorfer Ausbildungszentrum über zwei moderne Lehrwerkstätten, die örtliche Betriebe nutzen können, um dort einschlägige Ausbildungsmodule absolvieren zu lassen. So arbeitet Wintershall Dea in diesem Bereich künftig mit der Firma Schöma aus Diepholz zusammen. Eine weitere Kooperation wurde mit der Firma Lubing in Barnstorf vereinbart, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Außerdem kooperiert Wintershall Dea bereits seit mehreren Jahren mit der BASF Polyurethanes in Lemförde.

Weitere Kooperationen sind in Vorbereitung. Außerdem wurde das Ausbildungskonzept für die hauseigenen Azubis angepasst und mit einem Auslands-Modul und Praxis-Einsätzen quer durch die deutschen Betriebe von Wintershall Dea attraktiv für junge Berufsanfänger gestaltet.

An dem runden Tisch im Rathaus haben auf Einladung von Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers neben der Geschäftsleitung von Wintershall Dea auch die Arbeitnehmervertretung sowie Bürgermeisterin Elke Oelmann, die Fraktionsvorsitzenden aus dem Rat des Fleckens Barnstorf sowie die Bundes- und Landtagsabgeordneten Axel Knoerig, Marcel Scharrelmann und Volker Meyer teilgenommen, heißt es in der Mitteilung.