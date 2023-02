Farbsehschwäche: Gebürtiger Barnstorfer setzt sich für Inklusion ein

Von: Jannick Ripking

Markus Stahmann ist Gründer und Betreiber der Internetseite www.farbsehschwaeche.de. Er und seine Mitstreiter setzen sich für die Inklusion von Menschen mit einer Farbsehschwäche ein. © Jannick Ripking

Markus Stahmann hat seit seiner Geburt eine Farbsehschwäche. Er kann Grün und Rot nur schlecht oder gar nicht unterscheiden. Nun setzt er sich dafür ein, dass Betroffene in der Debatte um Inklusion sichtbarer werden. Gebürtiger Barnstorfer setzt sich für mehr Inklusion von Betroffenen einer Farbsehschwäche ein

Barnstorf – Woran denken Sie, wenn von mangelhafter Inklusion die Rede ist? Vielleicht an einen Rollstuhlfahrer, der ein öffentliches Gebäude nicht betreten kann, weil eine passende Rampe fehlt? Oder doch eher an einen Blinden, der sich trotz Blindestocks am Bahnhof verläuft, weil das taktile Leitsystem nicht da ist? Es gibt viele Beispiele für fehlgeschlagene Inklusion, aber vermutlich haben Sie dabei nicht an einen Menschen gedacht, der vor dem Fernseher sitzt, ein Fußballspiel schaut und die Mannschaften nicht auseinanderhalten kann – wegen seiner Farbsehschwäche.

Markus Stahmann leidet unter einer Grünblindheit. „Eigentlich gibt es gar keine Rot-Grün-Schwäche“, sagt der gebürtige Barnstorfer. „Entweder man kann Rot oder Grün nicht wahrnehmen.“ Aber da beide Farbsehschwächen sich so sehr ähneln, werden sie der Einfachheit wegen oft zusammengefasst. „Und dann gibt es da noch die absolute Farbenblindheit und die Blau-Gelb-Schwäche“, ergänzt der 35-jährige Wahl-Oldenburger. „Man sieht also, dass es viele verschiedene Formen gibt, die zusätzlich auch noch unterschiedlich ausgeprägt sind“, sagt er.

Farbsehschwäche beeinträchtigt Betroffene im Alltag

„Aber uns ist das Wissenschaftliche gar nicht so wichtig“, meint Strahmann. „Wir wollen einfach ein Bewusstsein für diese Problematik schaffen.“ Mit „Wir“ meint er sich und seine zwei Mitstreiter Jan Spiegelberg und Thomas Vogel. Gemeinsam betreiben sie eine Internetseite, die sich dem Thema Farbsehschwäche widmet. Sie soll informieren, aufklären und auf all die kleinen und großen Hindernisse aufmerksam machen, die Menschen mit dieser Beeinträchtigung im Alltag begegnen können.

Alle drei sind der Meinung, dass die Farbsehschwäche in der Debatte um Inklusion zu kurz kommt. Dahinter vermutet Stahmann keine böse Absicht. Das Problem sei viel eher, dass selbst Betroffene Probleme oft erst wahrnehmen, wenn sie darauf stoßen oder hingewiesen werden: „Die Farbsehschwäche ist ja fast immer angeboren. Man kennt es also nicht anders.“ Dennoch: Wer sich erst einmal die ganzen Hindernisse, die es gibt, vor Augen führt, wird erkennen, wie viele es eigentlich sind.

Während Normalsichtige die roten und grünen Trikots im Videospiel Fifa 23 deutlich erkennen können ... © Screenshot: Markus Stahmann

... sind diese für Menschen mit einer Rot-Grün-Schwäche – wie in dieser Simulation dargestellt – kaum zu unterscheiden. © Screenshot: Markus Stahmann

Einige Beispiele gefällig? „Ich bin großer Werder-Fan. In der Regel gehe ich ins Stadion, durch Corona war ich aber gezwungen, Fußball im Fernsehen zu schauen. Da ist mir dann innerhalb kürzester Zeit aufgefallen, dass ich große Probleme hatte, die Mannschaften vor dem Fernseher auseinanderzuhalten.“ Diese Erfahrung „hat die ganze Sache ins Rollen gebracht“.

Im Alltag gibt es aber genauso viele Probleme. „Im Prinzip kann ich nicht alleine Kleidung kaufen gehen, weil ich mir sonst vielleicht pinke Schuhe hole“, berichtet Stahmann. Auch das Ausfüllen von Online-Formularen könne mitunter schwierig werden: „Wenn ich ein Pflichtfeld übersehen habe, wird es oft rot markiert. Das sehe ich dann einfach nicht.“ Für den 35-Jährigen beginnt dann die meist mühselige Suche nach dem fehlenden Feld, das er noch ausfüllen muss.

Markus Stahmann fordert mehr farbliche Barrierefreiheit

Auch der Gang in den Supermarkt birgt für Menschen mit einer Farbsehschwäche mehr Schwierigkeiten als für andere. Abgesehen davon, dass Markus Stahmann überreifes Obst nicht unbedingt von reifem unterscheiden kann, ist zum Beispiel der Weg an die Kasse ein Problem: „Heutzutage ist es meistens so, dass ein Leuchtschild über der Kasse anzeigt, ob sie offen oder geschlossen ist. Blöd nur, dass es immer leuchtet – in Rot oder Grün.“ Wenn er dann zufällig noch eine öffentliche Toilette aufsuchen muss, „erkenne ich oft nicht, ob die Kabine abgeschlossen oder frei ist“. Die zumeist farbige Anzeige über oder unter dem Türgriff „sieht für mich immer gleich aus – nämlich grau“.

Markus Stahmann legt sich fest: Barrierefreiheit und Inklusion geht auch Menschen etwas an, die Rot und Grün nicht unterscheiden können. Ob er sich selbst mit seiner Sehschwäche als behindert bezeichnet? Stahmann muss kurz überlegen. „Früher hätte ich gesagt, dass eine Farbsehschwäche keine Behinderung ist“, sagt er. „Mittlerweile sage ich, dass es eine Sache ist, die mich aktiv beeinträchtigt. Eigentlich sollte keiner die Erfahrungen machen, die ich gemacht habe.“

Die Lösung ist doch so nah. Die Farbe sollte einfach nie für sich alleine stehen.

Auch aus diesem Grund haben er, Jan Spiegelberg und Thomas Vogel die Webseite ins Leben gerufen. „Im Moment sehen wir uns noch als Interessenverband. Aber wir sind gerade dabei, einen Verein zu gründen“, erzählt er. Er hofft, dass „wir dadurch aktiv in die Lösungsfindung eingebunden werden“. Er findet, dass es gar nicht schwer ist, Probleme, die die Farbsehschwäche mit sich bringen, aus der Welt zu schaffen. „Die Lösung ist doch so nah“, meint er. „Die Farbe sollte einfach nie für sich alleine stehen.“ Ein zusätzliches Element zur Unterscheidung sei oft schon ausreichend. Straßenampeln nennt Stahmann als Beispiel: „Ich erkenne zwar nicht, ob die Ampel Rot oder Grün anzeigt, aber ich weiß, dass ich fahren kann, wenn das Licht unten leuchtet.“ Beim Kauf von Kleidung würde es schon reichen, „wenn die Farbe irgendwo dabeisteht“.

Und dort, wo es eben nicht anders geht und die Farbe für sich allein stehen muss, beim Fußball oder bei Videospielen zum Beispiel, „müsste man viel mehr mit Hell-Dunkel-Kontrasten arbeiten. Die können auch wir erkennen.“

Erste Erfolge: Ständiger Kontakt mit der DFL

Erste Erfolge gibt es bereits: „Der Fußball ist aktuell unser Hauptthema.“ Kontakte zur Deutschen Fußball Liga (DFL) bestehen. „Dort haben wir jetzt zwei feste Ansprechpartner. Ich habe schon das Gefühl, dass die DFL unserem Anliegen grundsätzlich offen gegenübersteht.“ Doch dabei soll es nicht bleiben. „Unser nächstes Thema ist die Bildung“, so Markus Stahmann. „Wir wollen die Farbsehschwäche auch ins Bewusstsein der Lehrer bekommen.“ Denn jede zwölfte männliche Person ist von einer Farbsehschwäche betroffen.