Großer Feuerwehreinsatz in Eydelstedt

Von: Eberhard Jansen

Großer Feuerwehreinsatz am Samstag in Eydelstedt-Wuthenau: Ein landwirtschaftliches Gebäude mit einem Wohnungsbereich brannte dort.

Eydelstedt - Etwa 60 Feuerwehrleute aus der Samtgemeinde Barnstorf und aus Twistringen waren in Eydelstedt im Einsatz. An dem Gebäude entstand durch den Brand erheblicher Schaden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

60 Wehrleute vor Ort

Laut Klaus Vehlber, Sprecher der Feuerwehr Barnstorf, war der Brand aus noch unbekannter Ursache in einem Anbau zwischen dem Haus und der Scheune ausgebrochen. Um 11.39 Uhr am Samstag wurden mehrere Feuerwehren alarmiert. Im Einsatz waren laut Vehlber die Feuerwehren Eydelstedt, Barnstorf, Donstorf, Drebber, Drentwede und Düste. Aus Twistringen rückte die Feuerwehr mit der Drehleiter und einem Tanklöschfahrzeug an.

Einen großen Feuerwehreinsatz gab es am Samstag in Eydelstedt (Samtgemeinde Barnstorf). Ein Gebäude mit einer Wohnung stand dort in Flammen. © Feuerwehr

Am frühen Nachmittag wurde noch die Unterstützungsgruppe aus Sulingen gerufen, um die Atemschutzgeräteträger aus der Samtgemeinde Barnstorf nach deren langem Einsatz zu ersetzen. Die Küche der feuerwehrtechnischen Zentrale Wehrbleck versorgte die ehrenamtlichen Wehrleute bei ihrem Einsatz in winterlicher Kälte mit heißen Getränken und warmem Essen.

Vor Ort war auch der Rettungsdienst. Die Einsatzleitung der Feuerwehr hatte der Barnstorfer Gemeindebrandmeister Guido Schruth. Ein Bild der Lage machte sich auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Norman Wolf. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Am frühen Samstagnachmittag dauerte der Feuerwehreinsatz in Eydelstedt noch an.