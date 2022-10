Immer wieder auf der Wiesn: Aus einer Schnapsidee wird Tradition

Von: Jannick Ripking

Teilen

... und 40 Jahre später ist die Truppe, die ihren Ursprung in Drebber hat, immer noch in München vertreten und auf 50 Reisende angewachsen. © Lübbers

Junge Männer verdienen sich mit dem Bierausschank auf dem Diepholzer Markt Geld. Um was zu tun? Um es auf dem Münchner Oktoberfest wieder auszugeben - für Bier. So beginnt eine Geschichte, die zu einer mittlerweile 40 Jahre andauernden Tradition geführt hat.

Drebber – Alles fing mit einer Schnapsidee an: „Wir hatten in den 1980er-Jahren im Bultmanns-Zelt auf dem Diepholzer Großmarkt eine Theke auf Provisionsbasis. Von dem dort verdienten Geld wollten wir dann einmal zum Oktoberfest nach München fahren“, erinnert sich Jürgen Lübbers. „Das waren alles Drebberaner Jungs – alle Anfang 20.“ 1982 war es dann so weit. Aus einer Fahrt zur Wiesn ist mittlerweile eine 40 Jahre andauernde Tradition geworden.

Jürgen Lübbers ist einer der Dauerbrenner. „Ich bin jetzt 37 Mal dort gewesen“, erzählt er. Heißt: Er war bei jeder Fahrt dabei. Denn in den 40 Jahren kommt die Gruppe auf nur 37 Wiesn-Besuche, „weil wir 2010 nicht genug Leute zusammenbekommen hatten“. In den Jahren 2020 und 2021 verhinderte die Corona-Pandemie die Austragung des Oktoberfests.

Begonnen hat das Wiesn-Abenteuer mit 13 Personen aus Drebber. Neben Lübbers war auch Jürgen Eckert, „der leider vor vier Jahren verstorben ist“, ein Stammgast des Oktoberfestes, berichtet Lübbers. „Wir haben das die ganzen Jahre gemeinsam organisiert. Er hat den finanziellen Part übernommen, und ich die Planung.“

Dass die Fahrt nach München nach wenigen Jahren nicht wieder eingestampft wurde, liegt laut Lübbers an der „unheimlich tollen Kameradschaft. Es macht immer wieder Spaß“, erzählt er, „schon der erste Abend im Hotel.“ Seit 1985 kehren die Oktoberfest-Fahrer aus dem Norden im Hotel Schloßhof Wolnzach ein. Mittlerweile kennt man sich. Immer wenn sie ankommen, kommt extra ein Musik-Duo aus Bayern ins Hotel, um für die Gruppe zu spielen. „Christin und Stephan waren auch schon dreimal in Drebber und haben hier gespielt“, sagt Lübbers. Es sei eine echte Freundschaft entstanden.

Doch nicht nur das Musik-Duo hat sich mit der Drebberaner Gruppe angefreundet. „Wir haben viele Menschen kennengelernt. Wir treffen zum Beispiel jedes Jahr unsere ehemalige Bedienung wieder“, berichtet Lübbers. Am interessantesten sei aber eine Begegnung mit einem amerikanischen Ehepaar gewesen. „Der Mann konnte beidhändig rückwärts schreiben, das war faszinierend. So sind wir ins Gespräch gekommen“, erzählt er. Auch aus dieser Wiesn-Bekanntschaft ist eine jahrelange Freundschaft geworden.

Das Bemerkenswerte: Die Gruppe wächst immer weiter. „In diesem Jahr waren wir 50 Leute und hatten noch zehn Personen auf der Warteliste“, sagt Lübbers. „Wir haben eine große Gruppe aus Lemförde. Einige kommen aus Steinfeld, die regelmäßig mitfahren.“ In all den Jahren seien insgesamt mehrere Hundert Personen aus der Region dabei gewesen. „Ich habe leider keine genaue Liste“, so Lübbers. „Ich versuche aber nach und nach, sie zu vervollständigen.“

Im Jahr 1982 ging es in einer kleinen Gruppe mit der ersten Fahrt zur Wiesn los ... © Privat

Während die Teilnehmer zu Beginn keine 30 Jahre alt waren, „ist der Altersschnitt sicherlich stark gestiegen“, erzählt Lübbers. „Wir haben jetzt mehrere über 70-Jährige dabei, die teilweise mit Ende 60 das erste Mal mitgefahren sind.“ Aber es seien auch deutlich jüngere Teilnehmer dabei. „Ich hätte gerne jemanden, der meine Aufgaben später übernimmt“, sagt Lübbers. Eine Weile will er der Wiesn aber noch die Stange halten. „Ich bin jetzt 62 Jahre alt. Ich hoffe, dass ich es schaffe, noch 13 Mal mitzufahren..“ Denn: „Wenn ich das jetzt jedes Jahr mache, dann feiern wir 200 Jahre Wiesn – und für mich ist es die 50. Das sollte mein Ziel sein.“

In diesen vier Jahrzehnten habe sich das Oktoberfest in vielerlei Hinsicht gewandelt, meint Lübbers. „In unseren ersten Jahren war es so, dass es dort kaum Trachten gab“, erzählt er. „Wenn dann jemand in Tracht rumlief, dann war das ein Ur-Bayer.“ Die Vielzahl der Besucher trug bis in die 1990er-Jahre hinein zivile Kleidung. „Ich habe meine erste Lederhose Ende der 1990er gekauft.“ Mittlerweile sei es so, dass fast jeder Tracht auf der Wiesn trägt. Jemand ohne Tracht gelte beinahe als Exot.

Dennoch gibt es ein Indiz, das einen echten Bayern von einem Touristen unterscheidet: „Karierte Hemden würde ein Original-Bayer niemals tragen. Die ziehen weiße Hemden an zur Tracht.“ In den nördlichen Regionen seien allerdings karierte Hemden zur Tracht schwer in Mode. „Ein Bekannter hat mir jetzt auch noch erzählt, dass ein echter Bayer auf ihn zugekommen ist und gesagt hat: ,Ja, man erkennt, dass ihr Touristen seid.‘“ Eben wegen eines solchen karierten Hemdes.