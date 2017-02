Kinderkarneval des TSV Drentwede: „Immer total cool hier“

Drentwede - Voller Vorfreude stürmten am Samstagnachmittag die kleinen Närrinnen und Narren in den Saal des Gasthauses Schütte, um gemeinsam den 40. Kinderkarneval des TSV Drentwede zu erleben. Der Startschuss fiel traditionell um 14.49 Uhr. Bis zum Abend feierten die Mädchen und Jungen einmal mehr eine große Karnevalssause mit Kamelle und Polonaise, mit Verlosung, Spaß und Spiel.

„Ich finde den Drentweder Kinderkarneval einfach toll!“, ist das achtjährige Cowgirl Nane überzeugt. Gemeinsam mit ihrem sechsjährigen Bruder Enno, diesmal als Feuerwehrmann unterwegs, hat sie Gewinne der großen Tombola an ihren Tisch zu tragen. „Enno hat einen Schminkkopf gewonnen, ich Playmobil.“ Passt beides nicht und wird sofort getauscht. Beide freuen sich auf die Kamelle-Regen, die angekündigt sind. Doch erst mal geht es auf die Tanzfläche, um bei „Komm hol dein Lasso raus“, kräftig mitzutanzen. Währenddessen genießt Mama Nicole mit Schwester Ina und ihren Freundinnen ein Gläschen Sekt. „Eben haben wir schon die leckere Torte genossen“.

Ineke und Jule aus Eydelstedt ruhen sich währenddessen beim Eis-Schlecken vom Tanzen aus. Auch sie haben einige von den 200 Gewinnen erhascht. Fee Ineke gefällt vor allem die Musik gut. „Ich tanze doch so gerne.“ Da kann ihr Freundin Jule, als Krümelmonster verkleidet, nur zustimmen: „Hier ist es immer total cool!“

Ein Lob, das die Organistorinnen Ina Voss und Svenja Lange gerne hören. Sie und ihr Team sind dafür verantwortlich, dass alles in diesen rund drei Stunden wie am Schnürchen läuft. „Die Kinder mögen keinen Stillstand, sie wollen einfach ausgelassen Karneval feiern“.

DJ Thomas Warnek heizte Klein und Groß kräftig ein

Die Tombola war schon nach wenigen Minuten ausverkauft. Für alle Kinder, die kein Los erhaschen konnten, gab es einen Korb voller Trostpreise, die sie beim neuen DJ Thomas Warnek aus Damme abholen konnten. Dieser brachte die Stimmung immer wieder zum Kochen und heizte Klein und Groß kräftig ein.

Höhepunkt war einmal mehr die Prämierung des besten Elternkostüms sowie in diesem Jahr anlässlich des runden Geburtstages der Veranstaltung eine Verlosung von Gutscheinen fürs Kino und fürs ein Kinderspielparadies.

Ein Blick in den Saal zur Halbzeit zeigte: Die Eltern waren zufrieden bei Kaffee und Kuchen sowie kühlen Getränken, die Kinder tanzten, rutschten oder schleckten ein Eis. Es gab Fred Feuerstein und Barnie Geröllheimer, Obelix und Pumuckl, jede Menge Cowboys und Cowgirls, Indianer und Piraten – bei den Erwachsenen wohlgemerkt. Die kleineren Gäste standen hauptsächlich auf Prinzessinnenkleider, Superman und Marienkäfer.

„Ein großer Dank geht an unsere Sponsoren sowie die Familie Schütte und ihr Team für den wieder einmal reibungslosen Service“, so die Organisatoren, die sichtlich erschöpft vor der Aufgabe standen, wieder Ordnung in den Saal zu bringen.

sn