Imkerverein Diepholz feiert bei den Buez-Gartentagen 125-jähriges Bestehen

Von: Jan Könemann

Teilen

Peter Wagner, 1. Vorsitzender des Imkervereins Diepholz und Umgegend, zeigt eine der vielen Bienenwaben an der Imkerhütte auf dem Buez-Gelände. © Könemann

Der Imkerverein Diepholz und Umgegend feiert 125-jähriges Bestehen: Zum Jubiläum stellen sich die Bienenzüchter bei den Buez-Gartentagen vor und wollen Interesse wecken.

Barnstorf / Diepholz – Wenn am Samstag die Gartentage des Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrum (Buez) beginnen, dann ist neben vielen verschiedenen Ausstellern auch ein Neuling mit dabei. Der Imkerverein Diepholz und Umgegend wird sich zum ersten Mal an der Gartenschau beteiligen. Der Grund ist ein schöner: das 125-jährige Jubiläum. Wer also etwas über den Verein, die Imkerei oder Bienen im Allgemeinen erfahren möchte, kann am Wochenende zur Imkerhütte auf dem Buez-Gelände in Barnstorf kommen.

„Wir werden immer mit drei Leuten an unserer Hütte oder dem Pavillon sein und die Fragen der Besucher beantworten“, verspricht Peter Wagner, 1. Vorsitzender des Imkervereins Diepholz und Umgegend. Die Idee, sich im Zuge des 125-jährigen Bestehens an den Buez-Gartentagen zu beteiligen, sei „ein wenig aus der Not geboren“, verrät er. Zum 100-jährigen Jubläum habe der Verein noch einen großen Umzug gemacht. „Dazu haben wir jetzt gar nicht mehr die eigene Power“, gibt Wagner zu. Die Beteiligung an der traditionellen Veranstaltung auf dem Buez-Gelände sieht er jedoch als gute Möglichkeit, „so eine magische Zahl“ gebührend zu feiern.

Der Öffentlichkeit präsentieren und Interesse wecken

Natürlich wird es auch Honig zu kaufen geben, blickt Wagner voraus. Doch kommerzielle Interessen stünden an diesen Tagen nicht im Vordergrund. „Wir wollen uns der Öffentlichkeit präsentieren und das Interesse an der Imkerei und den Bienen wecken“, macht Wagner deutlich. Und auch ein weiterer Aspekt liegt dem 1. Vorsitzenden am Herzen: „Wir wollen vor allem auch auf die Wichtigkeit der Bienen für die Umwelt hinweisen. Die Biene ist das drittwichtigste Nutztier“. Denn: Neben der Honigproduktion bestäuben Bienen rund 80 Prozent der heimischen Nutz- und Wildplfanzen, erklärt Wagner. Somit seien auch die landwirtschaftlichen Erträge im Pflanzen- und Obstbau maßgeblich von den kleinen Tieren abhänig.

Neben den Informationen rund um die Wichtigkeit der Bienen, der Imkerei und dem Verein werden an der Imkerhütte zusätzlich Schaukästen mit Bienenwaben sowie historische Imkereigeräte zu sehen sein. „Außerdem wird es eine bienenbezogene Tombola geben“, kündigt Wagner an und verspricht: „Jedes Los gewinnt.“

Der Verein, dessen Einzugsgebiet von Twistringen bis Brockum reicht, hat laut Wagner zurzeit 73 Mitglieder, die zusammen 551 Bienenvölker betreuen. In den vergangenen 15 Jahren habe sich die Mitgliederzahl verdoppelt, auch der Frauenanteil sei deutlich gestiegen. „Das ist eine erfreuliche Entwicklung“, meint Wagner.

Das Image des Imkers hat sich gewandelt vom kauzigen Eigenbrötler in der hinteren Gartenecke zum naturverbundenen und ökologisch interessierten Mitbürger.

Noch vor 25 Jahren hatte die Imkerei in Diepholz und Umgebung nämlich noch mit sinkenden Mitgliederzahlen infolge von Überalterung zu kämpfen, blickt er zurück. Die Trendumkehr sei im Zuge des veränderten gesellschaftlichen Interesses an der Umwelt eingetreten. „Das Image des Imkers hat sich gewandelt vom kauzigen Eigenbrötler in der hinteren Gartenecke zum naturverbundenen und ökologisch interessierten Mitbürger“, meint Wagner. So habe der Imkerverein in den vergangenen Jahren auch einige jüngere Mitglieder dazugewinnen können. Ein Patensystem verhilft den Neulingen zu einem guten Start in die Imkerei, erklärt er.

Neuer Vorsitzender ab Juni

Das 125-jährige Vereinsjubiläum ist aber voraussichtlich das letzte Highlight, das Peter Wagner als 1. Vorsitzender der Imker miterleben wird. Im Juni stellt er sein Amt nach 15 Jahren zur Verfügung, um einem jüngeren Mitglied Platz zu machen: Wagner: „Ich möchte auf keinen Fall erst dann aufhören, wenn es zu spät ist.“ Der Imkerei wird er aber weiterhin treu bleiben. „Das werde ich wohl so lange machen, bis ich nicht mehr kann.“ Aber erst einmal legen er und seine Imkerkollegen den Fokus auf die Gartentage.